https://ria.ru/20220704/kchr-1800112115.html
В КЧР сформирован новый состав Избирательной комиссии
В КЧР сформирован новый состав Избирательной комиссии - РИА Новости, 04.07.2022
В КЧР сформирован новый состав Избирательной комиссии
В новый состав Избирательной комиссии Карачаево-Черкесии, избранной сроком на 5 лет, вошли 14 человек с правом решающего голоса, сообщил в социальных сетях... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T14:36
2022-07-04T14:36
2022-07-04T14:36
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
политика
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ЧЕКРЕССК, 4 июл – РИА Новости. В новый состав Избирательной комиссии Карачаево-Черкесии, избранной сроком на 5 лет, вошли 14 человек с правом решающего голоса, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.Председателем Избиркома КЧР единогласно переизбрали Ларису Абазалиеву, которая занимает этот пост с 2017 года.Глава республики выразил уверенность, что новый избирательный цикл, как и прежде, будет организован открыто, с использованием современных технологий и в интересах избирателей.Темрезов в своем сообщении поблагодарил председателя Центризбиркома России за тесное взаимодействие с региональным избиркомом и органами власти КЧР всех уровней при реализации избирательных прав граждан на территории республики.
https://ria.ru/20211126/temrezov-1760854673.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рашид темрезов, политика
ЧЕКРЕССК, 4 июл – РИА Новости. В новый состав Избирательной комиссии Карачаево-Черкесии, избранной сроком на 5 лет, вошли 14 человек с правом решающего голоса, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
Председателем Избиркома КЧР единогласно переизбрали Ларису Абазалиеву, которая занимает этот пост с 2017 года.
Глава республики выразил уверенность, что новый избирательный цикл, как и прежде, будет организован открыто, с использованием современных технологий и в интересах избирателей.
Темрезов в своем сообщении поблагодарил председателя Центризбиркома России
за тесное взаимодействие с региональным избиркомом и органами власти КЧР всех уровней при реализации избирательных прав граждан на территории республики.