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В КЧР сформирован новый состав Избирательной комиссии - РИА Новости, 04.07.2022
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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20220704/kchr-1800112115.html
В КЧР сформирован новый состав Избирательной комиссии
В КЧР сформирован новый состав Избирательной комиссии - РИА Новости, 04.07.2022
В КЧР сформирован новый состав Избирательной комиссии
В новый состав Избирательной комиссии Карачаево-Черкесии, избранной сроком на 5 лет, вошли 14 человек с правом решающего голоса, сообщил в социальных сетях... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T14:36
2022-07-04T14:36
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
политика
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ЧЕКРЕССК, 4 июл – РИА Новости. В новый состав Избирательной комиссии Карачаево-Черкесии, избранной сроком на 5 лет, вошли 14 человек с правом решающего голоса, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.Председателем Избиркома КЧР единогласно переизбрали Ларису Абазалиеву, которая занимает этот пост с 2017 года.Глава республики выразил уверенность, что новый избирательный цикл, как и прежде, будет организован открыто, с использованием современных технологий и в интересах избирателей.Темрезов в своем сообщении поблагодарил председателя Центризбиркома России за тесное взаимодействие с региональным избиркомом и органами власти КЧР всех уровней при реализации избирательных прав граждан на территории республики.
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рашид темрезов, политика
14:36 04.07.2022
 

В КЧР сформирован новый состав Избирательной комиссии

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Карачаево-Черкесской РеспубликиВ КЧР сформирован новый состав Избирательной комиссии
В КЧР сформирован новый состав Избирательной комиссии
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Карачаево-Черкесской Республики
Читать ria.ru в
ЧЕКРЕССК, 4 июл – РИА Новости. В новый состав Избирательной комиссии Карачаево-Черкесии, избранной сроком на 5 лет, вошли 14 человек с правом решающего голоса, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
Председателем Избиркома КЧР единогласно переизбрали Ларису Абазалиеву, которая занимает этот пост с 2017 года.
Глава КЧР Рашид Темрезов
26 ноября 2021, 12:31Карачаево-Черкесская Республика
Рашид Темрезов: мы должны работать на опережение
Глава республики выразил уверенность, что новый избирательный цикл, как и прежде, будет организован открыто, с использованием современных технологий и в интересах избирателей.
Темрезов в своем сообщении поблагодарил председателя Центризбиркома России за тесное взаимодействие с региональным избиркомом и органами власти КЧР всех уровней при реализации избирательных прав граждан на территории республики.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовПолитика
 
 
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