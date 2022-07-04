https://ria.ru/20220704/kchr-1800112115.html

В КЧР сформирован новый состав Избирательной комиссии

В КЧР сформирован новый состав Избирательной комиссии - РИА Новости, 04.07.2022

В КЧР сформирован новый состав Избирательной комиссии

В новый состав Избирательной комиссии Карачаево-Черкесии, избранной сроком на 5 лет, вошли 14 человек с правом решающего голоса, сообщил в социальных сетях... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T14:36

2022-07-04T14:36

2022-07-04T14:36

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800109988_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_81612228aff3190a64d39f8b969f3e79.jpg

ЧЕКРЕССК, 4 июл – РИА Новости. В новый состав Избирательной комиссии Карачаево-Черкесии, избранной сроком на 5 лет, вошли 14 человек с правом решающего голоса, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.Председателем Избиркома КЧР единогласно переизбрали Ларису Абазалиеву, которая занимает этот пост с 2017 года.Глава республики выразил уверенность, что новый избирательный цикл, как и прежде, будет организован открыто, с использованием современных технологий и в интересах избирателей.Темрезов в своем сообщении поблагодарил председателя Центризбиркома России за тесное взаимодействие с региональным избиркомом и органами власти КЧР всех уровней при реализации избирательных прав граждан на территории республики.

https://ria.ru/20211126/temrezov-1760854673.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов, политика