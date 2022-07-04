https://ria.ru/20220704/karakalpakstan-1799993519.html

Поправки к конституции Узбекистана сохранят суверенитет Каракалпакстана

Поправки к конституции Узбекистана сохранят суверенитет Каракалпакстана - РИА Новости, 04.07.2022

Поправки к конституции Узбекистана сохранят суверенитет Каракалпакстана

Нижняя палата парламента Узбекистана поддержала сохранение в конституции страны пунктов о суверенитете Республики Каракалпакстан. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T08:53

2022-07-04T08:53

2022-07-04T11:12

в мире

узбекистан

каракалпакстан

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 4 июл — РИА Новости. Нижняя палата парламента Узбекистана поддержала сохранение в конституции страны пунктов о суверенитете Республики Каракалпакстан.Депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы статьи 70, 71, 72, 73, 74, 75 основного закона государства продолжали действовать в нынешней редакции.В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за планов убрать из конституции Узбекистана упоминание о суверенитете региона.На следующий день туда приехал президент Шавкат Мирзиёев и предложил сохранить пункты о суверенитете и праве на выход Каракалпакстана из состава государства.МВД сообщило о восстановлении порядка. Силовики задержали организаторов демонстрации, пытавшихся захватить органы власти. Как заявил 4 июля пресс-секретарь Национальной гвардии Узбекистана Даврон Джуманиязов, всего во время беспорядков в Нукусе 1-2 июля силовики задержали 516 человек, некоторых из них уже отпустили.По данным Генпрокуратуры, погибли 18 человек. До 2 августа в республике будет действовать режим чрезвычайного положения, вводится комендантский час.Республика Каракалпакстан с населением около двух миллионов человек находится на северо-западе Узбекистана, это крупнейший регион страны, занимающий около 40 процентов территории. В 1990-е годы был подписан договор, что Каракалпакстан входит в состав Узбекистана в статусе суверенной республики с двумя языками — каракалпакским и узбекским. Регион также получил право выхода на основании референдума.

https://ria.ru/20220703/nukus-1799914361.html

узбекистан

каракалпакстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, узбекистан, каракалпакстан, шавкат мирзиеев