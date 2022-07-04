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Депутат прокомментировал идею переименования Калининграда - РИА Новости, 04.07.2022
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Депутат прокомментировал идею переименования Калининграда
Депутат прокомментировал идею переименования Калининграда - РИА Новости, 04.07.2022
Депутат прокомментировал идею переименования Калининграда
Первый замглавы фракции "Справедливая Россия - За правду" в Думе Олег Нилов, комментируя РИА Новости предложение о переименовании Калининграда, допустил, что... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T19:32
2022-07-04T23:07
общество
сергей миронов
евгений гришковец
лада дэнс
россия
калининград
совет федерации рф
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Первый замглавы фракции "Справедливая Россия - За правду" в Думе Олег Нилов, комментируя РИА Новости предложение о переименовании Калининграда, допустил, что этот вопрос можно будет поставить после окончания спецоперации.Ранее глава фракции в Госдуме Сергей Миронов предложил переименовать Калининградскую область в Балтийский край, а Калининград - во Владибалтийск."Ну, я сам родился и вырос в Калининградской области. Что касается Калининграда, то… Михаил Калинин… для меня его свершения не являются выдающимся, для того… чтобы город навечно оставался Калининградом… Время заниматься переименованием города, думаю, что придет. Когда-нибудь. Но по инициативе граждан региона", - сообщил Нилов РИА Новости.Также он отметил, что время для переименования города еще не пришло, поскольку данная мера потребует "колоссальных трат"."Открыть дискуссию не помешает. Она и раньше была. Считаю, что после победы (в спецоперации), думаю, что можно будет вернуться к этому вопросу", - сообщил Нилов.По словам политика, самое главное в этой инициативе "подумать над тем, чтобы изменить статус региона". Калининград, вероятно, стоит сделать городом федерального значения, как Севастополь или Санкт-Петербург, сообщил политик."Коммунисты России" выступили против предложения партии "Справедливая Россия - за правду" переименовать Калининград в Владибалтийск, так как название города хранит в себе память о Великой Отечественной войне, и в ответ предложили главе этой партии Сергею Миронову, выступившему с данной инициативой, переименовать так свою дачу.Российский драматург, почетный гражданин Калининграда Евгений Гришковец и эстрадная певица, уроженка города Лада Дэнс заявили РИА Новости, что не видят смысла в идее переименовать Калининград во Владибалтийск.Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов ранее заявил, что вопрос о возможном переименовании области и города нужно сначала обсудить с жителями региона и узнать их мнение.
https://ria.ru/20220704/kaliningrad-1800185613.html
https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html
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общество, сергей миронов, евгений гришковец, лада дэнс, россия, калининград, совет федерации рф
19:32 04.07.2022 (обновлено: 23:07 04.07.2022)
 
Депутат прокомментировал идею переименования Калининграда

Депутат Нилов заявил, что переименование Калининграда можно обсуждать после спецоперации

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКафедральный собор в Калининграде
Кафедральный собор в Калининграде - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Кафедральный собор в Калининграде. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Первый замглавы фракции "Справедливая Россия - За правду" в Думе Олег Нилов, комментируя РИА Новости предложение о переименовании Калининграда, допустил, что этот вопрос можно будет поставить после окончания спецоперации.
Ранее глава фракции в Госдуме Сергей Миронов предложил переименовать Калининградскую область в Балтийский край, а Калининград - во Владибалтийск.
Калининград - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
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Глава "Коммунистов России" выступил против переименования Калининграда
"Ну, я сам родился и вырос в Калининградской области. Что касается Калининграда, то… Михаил Калинин… для меня его свершения не являются выдающимся, для того… чтобы город навечно оставался Калининградом… Время заниматься переименованием города, думаю, что придет. Когда-нибудь. Но по инициативе граждан региона", - сообщил Нилов РИА Новости.
Также он отметил, что время для переименования города еще не пришло, поскольку данная мера потребует "колоссальных трат".
"Открыть дискуссию не помешает. Она и раньше была. Считаю, что после победы (в спецоперации), думаю, что можно будет вернуться к этому вопросу", - сообщил Нилов.
По словам политика, самое главное в этой инициативе "подумать над тем, чтобы изменить статус региона". Калининград, вероятно, стоит сделать городом федерального значения, как Севастополь или Санкт-Петербург, сообщил политик.
"Коммунисты России" выступили против предложения партии "Справедливая Россия - за правду" переименовать Калининград в Владибалтийск, так как название города хранит в себе память о Великой Отечественной войне, и в ответ предложили главе этой партии Сергею Миронову, выступившему с данной инициативой, переименовать так свою дачу.
Российский драматург, почетный гражданин Калининграда Евгений Гришковец и эстрадная певица, уроженка города Лада Дэнс заявили РИА Новости, что не видят смысла в идее переименовать Калининград во Владибалтийск.
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов ранее заявил, что вопрос о возможном переименовании области и города нужно сначала обсудить с жителями региона и узнать их мнение.
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