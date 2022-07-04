https://ria.ru/20220704/himars-1800206485.html

ВСУ впервые обстреляли ДНР из американских РСЗО HIMARS

ВСУ впервые обстреляли ДНР из американских РСЗО HIMARS - РИА Новости, 04.07.2022

ВСУ впервые обстреляли ДНР из американских РСЗО HIMARS

Украинские военные впервые использовали американские реактивные системы залпового огня HIMARS при обстреле территории Донецкой Народной республики, сообщил РИА... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T20:36

2022-07-04T20:36

2022-07-04T21:03

специальная военная операция на украине

в мире

джо байден

сергей лавров

украина

россия

донецкая народная республика

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601198949_0:70:3071:1797_1920x0_80_0_0_ec642999344e12292326280d80595bb1.jpg

ДОНЕЦК, 4 июл — РИА Новости. Украинские военные впервые использовали американские реактивные системы залпового огня HIMARS при обстреле территории Донецкой Народной республики, сообщил РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.Ранее представительство ДНР сообщало, что украинские войска в понедельник выпустили по территории республики уже несколько сотен боеприпасов. Так, ударам подвергались Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Донецк, Макеевка, Гольмовский, Еленовка, Яковлевка, Ясиноватая, Байрак и Снежное.За время президентства Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь на сумму в 6,8 миллиарда долларов, из которых 6,1 миллиарда были выделены с 24 февраля – даты начала российской военной спецоперации.Россия направила всем странам, включая Соединенные Штаты, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Россия с 24 февраля ведет на Украине спецоперацию с целью защиты жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.

https://ria.ru/20220704/obstrel-1800170190.html

украина

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, сергей лавров, украина, россия, донецкая народная республика, министерство обороны сша, нато, рсзо himars, вооруженные силы украины, владимир путин