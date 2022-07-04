https://ria.ru/20220704/granitsy-1800072033.html

Пасечник призвал отодвинуть украинские войска дальше от границ ЛНР

Пасечник призвал отодвинуть украинские войска дальше от границ ЛНР - РИА Новости, 04.07.2022

Пасечник призвал отодвинуть украинские войска дальше от границ ЛНР

Чтобы обеспечить безопасную жизнь в Луганской Народной Республике, нужно отодвинуть противника на такое расстояние, чтобы он не мог обстреливать республику из... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:45

2022-07-04T12:45

2022-07-04T12:57

специальная военная операция на украине

леонид пасечник

в мире

лнр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Чтобы обеспечить безопасную жизнь в Луганской Народной Республике, нужно отодвинуть противника на такое расстояние, чтобы он не мог обстреливать республику из дальнобойных орудий и РСЗО, задачу денацификации территории всей Украины никто не отменял, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник."Территория республики - она освобождена. Но безопасность проживания на нашей территории жителей республики, к большому сожалению, до конца не обеспечена. Те дальнобойные орудия, те РСЗО, которые поставлены украинской армии, к большому сожалению, Западом, они достают до нашей территории и несут в себе огромную угрозу. Поэтому территория освобождена, но боевые действия, война не заканчивается - мы должны отодвинуть противника на безопасную для нас территорию, как минимум", - заявил Пасечник в эфире Первого канала.Кроме того, он напомнил, что "задача стояла провести денацификацию и демилитаризацию всей Украины, задачу никто не отменял"."Мы должны поставленные задачи все выполнить", - отметил Пасечник.

https://ria.ru/20220704/donbass-1799981211.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

леонид пасечник, в мире, лнр, вооруженные силы украины