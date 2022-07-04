12:45 04.07.2022 (обновлено: 12:57 04.07.2022)
Пасечник призвал отодвинуть украинские войска дальше от границ ЛНР
Глава ЛНР Пасечник призвал отодвинуть украинские войска дальше от границ республики
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Чтобы обеспечить безопасную жизнь в Луганской Народной Республике, нужно отодвинуть противника на такое расстояние, чтобы он не мог обстреливать республику из дальнобойных орудий и РСЗО, задачу денацификации территории всей Украины никто не отменял, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Территория республики - она освобождена. Но безопасность проживания на нашей территории жителей республики, к большому сожалению, до конца не обеспечена. Те дальнобойные орудия, те РСЗО, которые поставлены украинской армии, к большому сожалению, Западом, они достают до нашей территории и несут в себе огромную угрозу. Поэтому территория освобождена, но боевые действия, война не заканчивается - мы должны отодвинуть противника на безопасную для нас территорию, как минимум", - заявил Пасечник в эфире Первого канала.
Кроме того, он напомнил, что "задача стояла провести денацификацию и демилитаризацию всей Украины, задачу никто не отменял".
"Мы должны поставленные задачи все выполнить", - отметил Пасечник.
Вчера, 08:00Донбассу предстоит вновь стать сердцем России