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Пасечник призвал отодвинуть украинские войска дальше от границ ЛНР - РИА Новости, 04.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/granitsy-1800072033.html
Пасечник призвал отодвинуть украинские войска дальше от границ ЛНР
Пасечник призвал отодвинуть украинские войска дальше от границ ЛНР - РИА Новости, 04.07.2022
Пасечник призвал отодвинуть украинские войска дальше от границ ЛНР
Чтобы обеспечить безопасную жизнь в Луганской Народной Республике, нужно отодвинуть противника на такое расстояние, чтобы он не мог обстреливать республику из... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:45
2022-07-04T12:57
специальная военная операция на украине
леонид пасечник
в мире
лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Чтобы обеспечить безопасную жизнь в Луганской Народной Республике, нужно отодвинуть противника на такое расстояние, чтобы он не мог обстреливать республику из дальнобойных орудий и РСЗО, задачу денацификации территории всей Украины никто не отменял, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник."Территория республики - она освобождена. Но безопасность проживания на нашей территории жителей республики, к большому сожалению, до конца не обеспечена. Те дальнобойные орудия, те РСЗО, которые поставлены украинской армии, к большому сожалению, Западом, они достают до нашей территории и несут в себе огромную угрозу. Поэтому территория освобождена, но боевые действия, война не заканчивается - мы должны отодвинуть противника на безопасную для нас территорию, как минимум", - заявил Пасечник в эфире Первого канала.Кроме того, он напомнил, что "задача стояла провести денацификацию и демилитаризацию всей Украины, задачу никто не отменял"."Мы должны поставленные задачи все выполнить", - отметил Пасечник.
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леонид пасечник, в мире, лнр, вооруженные силы украины
12:45 04.07.2022 (обновлено: 12:57 04.07.2022)
 
Пасечник призвал отодвинуть украинские войска дальше от границ ЛНР

Глава ЛНР Пасечник призвал отодвинуть украинские войска дальше от границ республики

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Чтобы обеспечить безопасную жизнь в Луганской Народной Республике, нужно отодвинуть противника на такое расстояние, чтобы он не мог обстреливать республику из дальнобойных орудий и РСЗО, задачу денацификации территории всей Украины никто не отменял, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Территория республики - она освобождена. Но безопасность проживания на нашей территории жителей республики, к большому сожалению, до конца не обеспечена. Те дальнобойные орудия, те РСЗО, которые поставлены украинской армии, к большому сожалению, Западом, они достают до нашей территории и несут в себе огромную угрозу. Поэтому территория освобождена, но боевые действия, война не заканчивается - мы должны отодвинуть противника на безопасную для нас территорию, как минимум", - заявил Пасечник в эфире Первого канала.
Кроме того, он напомнил, что "задача стояла провести денацификацию и демилитаризацию всей Украины, задачу никто не отменял".
"Мы должны поставленные задачи все выполнить", - отметил Пасечник.
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Специальная военная операция на УкраинеЛеонид ПасечникВ миреЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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