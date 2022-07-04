https://ria.ru/20220704/geroi-1800093356.html

Путин присвоит звания Героев России генералам Лапину и Абачеву

Путин присвоит звания Героев России генералам Лапину и Абачеву - РИА Новости, 04.07.2022

Путин присвоит звания Героев России генералам Лапину и Абачеву

Президент России Владимир Путин подпишет указ о присвоении генерал-полковнику Лапину и генерал-майору Абачеву званий Героев России. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T13:37

2022-07-04T13:37

2022-07-04T14:19

специальная военная операция на украине

владимир путин

лисичанск

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

сергей шойгу

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783085396_0:70:3338:1948_1920x0_80_0_0_832fff8beec79c0096dc8b62dbfb8a3b.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подпишет указ о присвоении генерал-полковнику Лапину и генерал-майору Абачеву званий Героев России.С предложением о награждении командующего группировки "Центр" и заместителя командующего Восьмой армии Южного военного округа выступил министр обороны Сергей Шойгу.Накануне ведомство сообщило, что российские войска под управлением генералов замкнули кольцо вокруг Лисичанска.Ранее Шойгу доложил президенту об освобождении Луганской Народной Республики. Российские войска, совместно с подразделениями народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и близлежащих населенных пунктов. Общая площадь освобожденных территорий по данным на 3 июля составила 182 квадратных километра.

https://ria.ru/20220704/lnr-1800091409.html

лисичанск

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, сергей шойгу, в мире