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Путин присвоит звания Героев России генералам Лапину и Абачеву - РИА Новости, 04.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/geroi-1800093356.html
Путин присвоит звания Героев России генералам Лапину и Абачеву
Путин присвоит звания Героев России генералам Лапину и Абачеву - РИА Новости, 04.07.2022
Путин присвоит звания Героев России генералам Лапину и Абачеву
Президент России Владимир Путин подпишет указ о присвоении генерал-полковнику Лапину и генерал-майору Абачеву званий Героев России. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T13:37
2022-07-04T14:19
специальная военная операция на украине
владимир путин
лисичанск
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
сергей шойгу
в мире
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подпишет указ о присвоении генерал-полковнику Лапину и генерал-майору Абачеву званий Героев России.С предложением о награждении командующего группировки "Центр" и заместителя командующего Восьмой армии Южного военного округа выступил министр обороны Сергей Шойгу.Накануне ведомство сообщило, что российские войска под управлением генералов замкнули кольцо вокруг Лисичанска.Ранее Шойгу доложил президенту об освобождении Луганской Народной Республики. Российские войска, совместно с подразделениями народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и близлежащих населенных пунктов. Общая площадь освобожденных территорий по данным на 3 июля составила 182 квадратных километра.
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владимир путин, лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, сергей шойгу, в мире
13:37 04.07.2022 (обновлено: 14:19 04.07.2022)
 
Путин присвоит звания Героев России генералам Лапину и Абачеву

Президент Путин подпишет указ о присвоении звания Героев России генералам Лапину и Абачеву

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подпишет указ о присвоении генерал-полковнику Лапину и генерал-майору Абачеву званий Героев России.
С предложением о награждении командующего группировки "Центр" и заместителя командующего Восьмой армии Южного военного округа выступил министр обороны Сергей Шойгу.
Накануне ведомство сообщило, что российские войска под управлением генералов замкнули кольцо вокруг Лисичанска.
Ранее Шойгу доложил президенту об освобождении Луганской Народной Республики. Российские войска, совместно с подразделениями народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и близлежащих населенных пунктов. Общая площадь освобожденных территорий по данным на 3 июля составила 182 квадратных километра.
Шойгу на встрече с Путиным заявил об успешном проведении операции по освобождению ЛНР - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 13:33Специальная военная операция на Украине
Шойгу лично доложил Путину об освобождении ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияСергей ШойгуВ мире
 
 
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