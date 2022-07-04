https://ria.ru/20220704/enot-1800008098.html
В центре реабилитации диких животных в Москве живут 17 енотов
В центре реабилитации диких животных в Москве живут 17 енотов - РИА Новости, 04.07.2022
В центре реабилитации диких животных в Москве живут 17 енотов
В центре реабилитации диких животных в Москве живут 17 енотов-полоскунов, ранее разгуливавших по городу, сообщил в интервью РИА Новости глава столичного... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T09:41
2022-07-04T09:41
2022-07-04T11:03
общество
африка
юго-восточная азия
южная америка
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В центре реабилитации диких животных в Москве живут 17 енотов-полоскунов, ранее разгуливавших по городу, сообщил в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Енот-полоскун, или американский енот. Красивый, пушистый, контактный зверек с умилительной мордашкой и интересными манерами на проверку оказывается крайне шкодливым существом, которое невозможно удержать никакими замками и клетками. Он обладает недюжинным любопытством, граничащим с наглостью, стремится постоянно расширить границы своего обитания, в результате чего часто сбегает и разгуливает по улицам города. Таким образом в центре реабилитации диких животных нашли свое пристанище порядка 17 енотов-полоскунов", - сказал Кульбачевский.Собеседник агентства добавил, что на сегодняшний день в центре живут 703 особи диких животных."Большинство из них можно отнести к экзотическим видам, например, из Африки - приматы и лев, из Юго-Восточной Азии - бенгальский тигр, генетты, и даже из Центральной и Южной Америки – попугаи и неядовитые змеи", - уточнил Кульбачевский.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20220704/zhivotnye-1800007553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, африка, юго-восточная азия, южная америка
09:41 04.07.2022 (обновлено: 11:03 04.07.2022)
В центре реабилитации диких животных в Москве живут 17 енотов
Кульбачевский: в центре реабилитации диких животных в Москве живут 17 енотов-полоскунов
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В центре реабилитации диких животных в Москве живут 17 енотов-полоскунов, ранее разгуливавших по городу, сообщил в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Енот-полоскун, или американский енот. Красивый, пушистый, контактный зверек с умилительной мордашкой и интересными манерами на проверку оказывается крайне шкодливым существом, которое невозможно удержать никакими замками и клетками. Он обладает недюжинным любопытством, граничащим с наглостью, стремится постоянно расширить границы своего обитания, в результате чего часто сбегает и разгуливает по улицам города. Таким образом в центре реабилитации диких животных нашли свое пристанище порядка 17 енотов-полоскунов", - сказал Кульбачевский.
Собеседник агентства добавил, что на сегодняшний день в центре живут 703 особи диких животных.
"Большинство из них можно отнести к экзотическим видам, например, из Африки
- приматы и лев, из Юго-Восточной Азии
- бенгальский тигр, генетты, и даже из Центральной и Южной Америки
– попугаи и неядовитые змеи", - уточнил Кульбачевский.