https://ria.ru/20220704/enot-1800008098.html

В центре реабилитации диких животных в Москве живут 17 енотов

В центре реабилитации диких животных в Москве живут 17 енотов - РИА Новости, 04.07.2022

В центре реабилитации диких животных в Москве живут 17 енотов

В центре реабилитации диких животных в Москве живут 17 енотов-полоскунов, ранее разгуливавших по городу, сообщил в интервью РИА Новости глава столичного... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T09:41

2022-07-04T09:41

2022-07-04T11:03

общество

африка

юго-восточная азия

южная америка

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В центре реабилитации диких животных в Москве живут 17 енотов-полоскунов, ранее разгуливавших по городу, сообщил в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Енот-полоскун, или американский енот. Красивый, пушистый, контактный зверек с умилительной мордашкой и интересными манерами на проверку оказывается крайне шкодливым существом, которое невозможно удержать никакими замками и клетками. Он обладает недюжинным любопытством, граничащим с наглостью, стремится постоянно расширить границы своего обитания, в результате чего часто сбегает и разгуливает по улицам города. Таким образом в центре реабилитации диких животных нашли свое пристанище порядка 17 енотов-полоскунов", - сказал Кульбачевский.Собеседник агентства добавил, что на сегодняшний день в центре живут 703 особи диких животных."Большинство из них можно отнести к экзотическим видам, например, из Африки - приматы и лев, из Юго-Восточной Азии - бенгальский тигр, генетты, и даже из Центральной и Южной Америки – попугаи и неядовитые змеи", - уточнил Кульбачевский.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220704/zhivotnye-1800007553.html

африка

юго-восточная азия

южная америка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, африка, юго-восточная азия, южная америка