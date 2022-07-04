https://ria.ru/20220704/deti-1800143836.html

В Госдуме предложат изымать ребенка из семьи только по решению суда

В Госдуме предложат изымать ребенка из семьи только по решению суда - РИА Новости, 04.07.2022

В Госдуме предложат изымать ребенка из семьи только по решению суда

В Госдуму внесут законопроект, согласно которому изъятие ребенка из семьи будет происходить только по решению суда, сообщил председатель комитета Совета... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T16:22

2022-07-04T16:22

2022-07-04T17:02

общество

госдума рф

совет федерации рф

андрей клишас

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект, согласно которому изъятие ребенка из семьи будет происходить только по решению суда, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Сегодня в Госдуму будет внесён законопроект, направленный на защиту прав семьи и детей… Предлагается комплекс мер защиты детей, соразмерных тем угрозам, которые должны быть устранены, при сохранении права ребенка на родную семью. Отобрание ребенка должно рассматриваться как исключительная мера защиты ребенка и применяться только на основании решения суда", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Клишаса, законопроект подготовлен при активном участии представителей родительской общественности. "Надеемся на конструктивный диалог со всеми парламентскими фракциями по данному законопроекту в ходе осенней сессии парламента", - добавил он."(Законопроект предусматривает - ред.) признание в качестве принципа семейно-правового регулирования презумпции добросовестности осуществления родителями родительских прав", - добавил он.Как отметила один из авторов законопроекта, сенатор Елена Мизулина, право ребенка на родную семью означает, что ребенку во всех случаях отсутствия родителей, временно или постоянно, гарантируется его право жить и воспитываться в родной семье, семье своих родственников или свойственников. "Родственникам, свойственникам ребенка гарантируется преимущественное право на его воспитание во всех случаях, когда ребенок остается без попечения родителей, или когда родители временно не могут осуществлять свои родительские права. Устройство ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семью не родственников, минуя принятие мотивированного решения об отказе в передаче ребенка его родственнику с возможностью его обжалования, впредь будет считаться незаконным", - заявила она РИА Новости.

https://ria.ru/20220201/opeka-1770535848.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, госдума рф, совет федерации рф, андрей клишас