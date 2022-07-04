https://ria.ru/20220704/briks-1800078754.html

Мантуров поддержал вступление Ирана и Аргентины в БРИКС

Мантуров поддержал вступление Ирана и Аргентины в БРИКС - РИА Новости, 04.07.2022

Мантуров поддержал вступление Ирана и Аргентины в БРИКС

Минпромторг РФ поддерживает вступление Ирана и Аргентины в БРИКС, это будет на руку с точки зрения обмена технологиями и налаживания новых кооперационных... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T13:04

2022-07-04T13:04

2022-07-04T13:04

технологии

аргентина

россия

брикс

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

иран

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ поддерживает вступление Ирана и Аргентины в БРИКС, это будет на руку с точки зрения обмена технологиями и налаживания новых кооперационных цепочек, заявил глава министерства Денис Мантуров.В конце июня в МИД Ирана заявили, что Тегеран подал заявку на членство в БРИКС. А на прошедшем 23-24 июня саммите объединения о намерении присоединиться к БРИКС заявил президент Аргентины Альберто Фернандес."Конечно, поддерживаем - это взаимная индустриальная кооперация. В каждой из обозначенных стран развита промышленность, и нам, конечно, это будет на руку с точки зрения обмена технологиями и налаживания новых кооперационных цепочек формирования добавленной стоимости как в тех странах, где хотелось бы создавать дополнительные производства, в том числе по компонентам", - сказал Мантуров в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром-2022". "Видим представителей этих стран в России, чтобы иметь альтернативную возможность по компонентам, сырью и материалам", - добавил он.Как отмечал по итогам саммита замглавы МИД Сергей Рябков, Москва приветствует перспективу расширения БРИКС, но быстрых решений ждать не стоит.БРИКС – экономический блок, основанный в 2006 году. В него входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.

https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html

https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html

аргентина

россия

иран

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, аргентина, россия, брикс, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), иран