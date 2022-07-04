Мантуров поддержал вступление Ирана и Аргентины в БРИКС
Мантуров: вступление Ирана и Аргентины в БРИКС будет на руку в плане обмена технологиями
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ поддерживает вступление Ирана и Аргентины в БРИКС, это будет на руку с точки зрения обмена технологиями и налаживания новых кооперационных цепочек, заявил глава министерства Денис Мантуров.
В конце июня в МИД Ирана заявили, что Тегеран подал заявку на членство в БРИКС. А на прошедшем 23-24 июня саммите объединения о намерении присоединиться к БРИКС заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.
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"Конечно, поддерживаем - это взаимная индустриальная кооперация. В каждой из обозначенных стран развита промышленность, и нам, конечно, это будет на руку с точки зрения обмена технологиями и налаживания новых кооперационных цепочек формирования добавленной стоимости как в тех странах, где хотелось бы создавать дополнительные производства, в том числе по компонентам", - сказал Мантуров в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром-2022". "Видим представителей этих стран в России, чтобы иметь альтернативную возможность по компонентам, сырью и материалам", - добавил он.
Как отмечал по итогам саммита замглавы МИД Сергей Рябков, Москва приветствует перспективу расширения БРИКС, но быстрых решений ждать не стоит.