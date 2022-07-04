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Жители Боровского рассказали, как украинские военные украли поросят - РИА Новости, 04.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/borovskoe-1800104811.html
Жители Боровского рассказали, как украинские военные украли поросят
Жители Боровского рассказали, как украинские военные украли поросят - РИА Новости, 04.07.2022
Жители Боровского рассказали, как украинские военные украли поросят
Жители села Боровское в пригороде Северодонецка в Луганской Народной Республике рассказали РИА Новости, как им жилось при украинских военных: они украли у... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T14:12
2022-07-04T17:42
специальная военная операция на украине
в мире
сергей шойгу
россия
луганская народная республика
лисичанск
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Жители села Боровское в пригороде Северодонецка в Луганской Народной Республике рассказали РИА Новости, как им жилось при украинских военных: они украли у многодетной семьи всех поросят и прицеп, не давали похоронить тело свекрови.Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора."Вот там дом моей свекрови. Девятого марта умерла моя свекровь. И только 23 марта мы украли ее, чтобы схоронить. Ползком крали, потому что обстреливали украинские (военные), нам не давали ее забрать", - рассказала РИА Новости жительница Боровского Татьяна Рязанцева.Рязанцевы - многодетная семья, у них пятеро детей. Впрочем, это не помешало украинским военным забрать у них для своих нужд свиней и прицеп."У нас было десять поросят - они (военные) все поели. Две машины забрали, прицеп, много чего", - жалуется Рязанцева. Их дом сгорел из-за попадания снаряда, Татьяне с детьми сейчас негде жить.Ничего хорошего не видели от украинских националистов и соседи Рязанцевых. "Украина по нам стреляла. Убивала нас, медленно и уверенно. А мы сидели по подвалам", - пожаловалась соседка.А еще украинские военные любили "играть" с местными детьми, наставляя на них оружие и в шутку говоря: "пух-пух". "Вот такие игры, что ж ты на ребенка "пухаешь", - пожаловалась соседка.Сейчас они рады приходу российских военных. "Мы очень ждали Россию. Восемь лет. Спасибо, что вы пришли", - говорит жительница Боровского.
https://ria.ru/20220607/obstrel-1793636905.html
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россия
луганская народная республика
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"Они играли с детьми, наставляя на них автоматы" – жители села Боровское о ВСУ
Жители недавно освобожденного села Боровское в пригороде Северодонецка рассказали, как им жилось при украинских военных: они украли у многодетной семьи 10 поросят, две машины и прицеп и не давали похоронить тело умершей свекрови. Вместо этого военные играли с детьми, наставляя на них автоматы и в шутку стреляя.
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в мире, сергей шойгу, россия, луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы рф
14:12 04.07.2022 (обновлено: 17:42 04.07.2022)
 
Жители Боровского рассказали, как украинские военные украли поросят

Жители Боровского рассказали, как украинские военные украли у многодетной семьи поросят

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Жители села Боровское в пригороде Северодонецка в Луганской Народной Республике рассказали РИА Новости, как им жилось при украинских военных: они украли у многодетной семьи всех поросят и прицеп, не давали похоронить тело свекрови.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.
"Вот там дом моей свекрови. Девятого марта умерла моя свекровь. И только 23 марта мы украли ее, чтобы схоронить. Ползком крали, потому что обстреливали украинские (военные), нам не давали ее забрать", - рассказала РИА Новости жительница Боровского Татьяна Рязанцева.
Рязанцевы - многодетная семья, у них пятеро детей. Впрочем, это не помешало украинским военным забрать у них для своих нужд свиней и прицеп.
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"У нас было десять поросят - они (военные) все поели. Две машины забрали, прицеп, много чего", - жалуется Рязанцева. Их дом сгорел из-за попадания снаряда, Татьяне с детьми сейчас негде жить.
Ничего хорошего не видели от украинских националистов и соседи Рязанцевых. "Украина по нам стреляла. Убивала нас, медленно и уверенно. А мы сидели по подвалам", - пожаловалась соседка.
А еще украинские военные любили "играть" с местными детьми, наставляя на них оружие и в шутку говоря: "пух-пух". "Вот такие игры, что ж ты на ребенка "пухаешь", - пожаловалась соседка.
Сейчас они рады приходу российских военных. "Мы очень ждали Россию. Восемь лет. Спасибо, что вы пришли", - говорит жительница Боровского.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ШойгуРоссияЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскВооруженные силы РФ
 
 
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