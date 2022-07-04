https://ria.ru/20220704/borovskoe-1800104811.html

Жители Боровского рассказали, как украинские военные украли поросят

Жители Боровского рассказали, как украинские военные украли поросят - РИА Новости, 04.07.2022

Жители Боровского рассказали, как украинские военные украли поросят

Жители села Боровское в пригороде Северодонецка в Луганской Народной Республике рассказали РИА Новости, как им жилось при украинских военных: они украли у... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T14:12

2022-07-04T14:12

2022-07-04T17:42

специальная военная операция на украине

в мире

сергей шойгу

россия

луганская народная республика

лисичанск

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Жители села Боровское в пригороде Северодонецка в Луганской Народной Республике рассказали РИА Новости, как им жилось при украинских военных: они украли у многодетной семьи всех поросят и прицеп, не давали похоронить тело свекрови.Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора."Вот там дом моей свекрови. Девятого марта умерла моя свекровь. И только 23 марта мы украли ее, чтобы схоронить. Ползком крали, потому что обстреливали украинские (военные), нам не давали ее забрать", - рассказала РИА Новости жительница Боровского Татьяна Рязанцева.Рязанцевы - многодетная семья, у них пятеро детей. Впрочем, это не помешало украинским военным забрать у них для своих нужд свиней и прицеп."У нас было десять поросят - они (военные) все поели. Две машины забрали, прицеп, много чего", - жалуется Рязанцева. Их дом сгорел из-за попадания снаряда, Татьяне с детьми сейчас негде жить.Ничего хорошего не видели от украинских националистов и соседи Рязанцевых. "Украина по нам стреляла. Убивала нас, медленно и уверенно. А мы сидели по подвалам", - пожаловалась соседка.А еще украинские военные любили "играть" с местными детьми, наставляя на них оружие и в шутку говоря: "пух-пух". "Вот такие игры, что ж ты на ребенка "пухаешь", - пожаловалась соседка.Сейчас они рады приходу российских военных. "Мы очень ждали Россию. Восемь лет. Спасибо, что вы пришли", - говорит жительница Боровского.

https://ria.ru/20220607/obstrel-1793636905.html

https://ria.ru/20220626/lnr-1798207960.html

россия

луганская народная республика

лисичанск

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"Они играли с детьми, наставляя на них автоматы" – жители села Боровское о ВСУ Жители недавно освобожденного села Боровское в пригороде Северодонецка рассказали, как им жилось при украинских военных: они украли у многодетной семьи 10 поросят, две машины и прицеп и не давали похоронить тело умершей свекрови. Вместо этого военные играли с детьми, наставляя на них автоматы и в шутку стреляя. 2022-07-04T14:12 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сергей шойгу, россия, луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы рф