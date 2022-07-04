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После беспорядков в Нукусе возбудили уголовное дело - РИА Новости, 04.07.2022
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После беспорядков в Нукусе возбудили уголовное дело
После беспорядков в Нукусе возбудили уголовное дело - РИА Новости, 04.07.2022
После беспорядков в Нукусе возбудили уголовное дело
Генеральная прокуратура Узбекистана по факту беспорядков в Нукусе, столице республики Каракалпакстан, возбудила уголовное дело по статье "посягательства на... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T10:54
2022-07-04T11:03
в мире
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 4 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура Узбекистана по факту беспорядков в Нукусе, столице республики Каракалпакстан, возбудила уголовное дело по статье "посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан", заявил в понедельник прокурор отдела генпрокуратуры Аброр Маматов.В Нукусе 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным МВД Узбекистана, общественный порядок в Каракалпакстане восстановлен. По данным местных властей, задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период. В воскресенье президент Узбекистана заявил, что из-за беспорядков есть жертвы среди мирного населения и сотрудников правоохранительных органов. В ходе селектора было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло."В связи с данной ситуацией для обеспечения верховенства закона было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК Узбекистана", - сказал Маматов в ходе онлайн-брифинга. Данная статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.
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в мире, узбекистан
10:54 04.07.2022 (обновлено: 11:03 04.07.2022)
 
После беспорядков в Нукусе возбудили уголовное дело

После беспорядков в Нукусе возбудили дело о посягательстве на конституционный строй

© AP Photo / Anvar IlyasovСотрудники спецназа Узбекистана
Сотрудники спецназа Узбекистана - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Anvar Ilyasov
Сотрудники спецназа Узбекистана. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 4 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура Узбекистана по факту беспорядков в Нукусе, столице республики Каракалпакстан, возбудила уголовное дело по статье "посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан", заявил в понедельник прокурор отдела генпрокуратуры Аброр Маматов.
В Нукусе 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным МВД Узбекистана, общественный порядок в Каракалпакстане восстановлен. По данным местных властей, задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период. В воскресенье президент Узбекистана заявил, что из-за беспорядков есть жертвы среди мирного населения и сотрудников правоохранительных органов. В ходе селектора было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.
Город Нукус - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 18:47
Президент Узбекистана прибыл в Нукус, где произошли беспорядки
"В связи с данной ситуацией для обеспечения верховенства закона было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК Узбекистана", - сказал Маматов в ходе онлайн-брифинга. Данная статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.
 
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