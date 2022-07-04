20:36 04.07.2022 (обновлено: 20:37 04.07.2022)
Умерла основательница холдинга "Ромир" Елена Башкирова
Основательница холдинга "Ромир" Елена Башкирова скончалась на 76-м году
Елена Башкирова. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Основательница исследовательского холдинга "Ромир" Елена Башкирова скоропостижно скончалась на 76-м году, сообщил РИА Новости в исследовательской компании "Башкиров и партнеры".
"Третьего июля скоропостижно на 76-м году жизни ушла из жизни Башкирова Елена Ивановна, выдающийся ученый мирового уровня. Она стояла у истоков создания школы социологии в России. Была первым ученым секретарем Института социологии Российской Академии наукСССР, заведующей сектором международных сравнительных исследований этой организации", - рассказали в компании.
Как рассказал РИА Новости научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, "среди многих успехов Башкировой создание "Ромира" - первой крупной негосударственной социологической службы".
"Тогда это означало, что общественное мнение будет измерять и оценивать само общество, а не власть, что само по себе меняло отношение между человеком и властью. И это было началом новой эпохи, наступлением которой мы обязаны Елене Башкировой", - добавил Журавлев.
С 1992 года социолог руководила собственной исследовательской компанией, в настоящее время известной как "Башкирова и партнеры".
Как рассказали в компании, социолог была членом международных профессиональных союзов ESOMAR, EAPC, IAPC, ISA, IPSA, WAPOR. "Под ее руководством были реализованы сотни крупнейших российских и международных исследовательских проектов, в том числе от Европейской комиссии ("Евробарометр"), ЮНЕСКО ("Мировые ценности") и других", - рассказали коллеги.
"Мы помним ее заботу и внимание, искренний интерес к судьбам людей, ее окружающих, ее отзывчивость и молодость души. Светлая и долгая память о Елене Ивановне в наших сердцах", - добавили в компании.