https://ria.ru/20220704/bashkirova-1800204821.html

Умерла основательница холдинга "Ромир" Елена Башкирова

Умерла основательница холдинга "Ромир" Елена Башкирова - РИА Новости, 04.07.2022

Умерла основательница холдинга "Ромир" Елена Башкирова

Основательница исследовательского холдинга "Ромир" Елена Башкирова скоропостижно скончалась на 76-м году, сообщил РИА Новости в исследовательской компании... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T20:36

2022-07-04T20:36

2022-07-04T20:37

общество

дмитрий журавлев

россия

ссср

ясенево

ромир

российская академия наук

институт региональных проблем

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Основательница исследовательского холдинга "Ромир" Елена Башкирова скоропостижно скончалась на 76-м году, сообщил РИА Новости в исследовательской компании "Башкиров и партнеры".Как рассказал РИА Новости научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, "среди многих успехов Башкировой создание "Ромира" - первой крупной негосударственной социологической службы"."Тогда это означало, что общественное мнение будет измерять и оценивать само общество, а не власть, что само по себе меняло отношение между человеком и властью. И это было началом новой эпохи, наступлением которой мы обязаны Елене Башкировой", - добавил Журавлев.С 1992 года социолог руководила собственной исследовательской компанией, в настоящее время известной как "Башкирова и партнеры".Как рассказали в компании, социолог была членом международных профессиональных союзов ESOMAR, EAPC, IAPC, ISA, IPSA, WAPOR. "Под ее руководством были реализованы сотни крупнейших российских и международных исследовательских проектов, в том числе от Европейской комиссии ("Евробарометр"), ЮНЕСКО ("Мировые ценности") и других", - рассказали коллеги.Прощание с Башкировой состоится 6 июля в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево в Москве с 10.45 до 12.00.

россия

ссср

ясенево

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, дмитрий журавлев, россия, ссср, ясенево, ромир , российская академия наук, институт региональных проблем