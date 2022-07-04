Рейтинг@Mail.ru
В правительстве Германии раскритиковали посла Украины за слова о Бандере - РИА Новости, 04.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220704/bandera-1800039545.html
В правительстве Германии раскритиковали посла Украины за слова о Бандере
В правительстве Германии раскритиковали посла Украины за слова о Бандере - РИА Новости, 04.07.2022
В правительстве Германии раскритиковали посла Украины за слова о Бандере
Уполномоченный кабмина ФРГ по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн раскритиковал посла Украины Андрея Мельника за слова о Степане Бандере, призвал Киев наконец... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:15
2022-07-04T11:15
в мире
андрей мельник
степан бандера
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Уполномоченный кабмина ФРГ по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн раскритиковал посла Украины Андрея Мельника за слова о Степане Бандере, призвал Киев наконец присоединиться к Международному альянсу в память о Холокосте (IHRA)."Они (комментарии, подобные заявлению Мельника - ред) подпитывают российский нарратив в текущем конфликте и с большей вероятностью вызовут разногласия и непонимание среди дружественных государств", - заявил Кляйн в интервью медиагруппе Funke.Уполномоченный добавил, что организация IHRA "стала бы подходящим форумом, на котором вопросы, поднятые господином Мельником, могут обсуждаться на международном уровне". Он указал, что Украина до сих пор не выражала желания присоединиться к альянсу, однако "дебаты, спровоцированные послом Мельником, должны стать возможностью для того, чтобы быстро добиться вступления".Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру "борцом за свободу". При этом, по словам Мельника, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств".МИД Германии принял к сведению заявления посла Украины Андрея Мельника о Степане Бандере, но рассматривает их как личное высказывание, а не позицию правительства Украины, заявил в пятницу журналистам представитель ведомства Кристиан Вагнер.Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обсудил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой поведение посла Украины в Германии Андрея Мельника, прославлявшего Степана Бандеру. По итогом беседы, которая состоялась в пятницу, польский министр заявил, что в Варшаве и в Киеве "оценили его (Мельника - ред.) заявление, как его личное мнение, содержащее много исторической лжи". Посольство Израиля в Берлине резко отреагировало на заявления посла Украины в Германии Андрея Мельника о Степане Бандере, назвала их "искажением исторических фактов, преуменьшением Холокоста и оскорблением памяти тех, кто был убит Бандерой и его сторонниками".Посол Украины в Германии Андрей Мельник неоднократно посещал могилу Степана Бандеры в Мюнхене, другие места в Германии, связанные с личностью этого политического деятеля, демонстративно поддерживал отношения с его родственниками. В 2015 году посол принял участие в открытии фотовыставки "Горящая Украина 1939-1945" в музее истории Второй мировой войны Берлин-Карлсхорст, где были представлены 64 фотографии из собрания киевского Национального музея истории Великой Отечественной войны. Экспозиция должна была демонстрировать новый взгляд украинского руководства на историю Второй мировой войны и "восстановление украинской государственности". Например, на одной из фотографий этой выставки, датированной июлем 1941 года, можно видеть митинг в населенном пункте Перемышль - возможно, это польский город Перемышль: трибуна, полуприкрытая развивающимся украинским двуколором, на трибуне стоят люди в форме вермахта, ниже прикреплен большой плакат "Хай живе украинска держава".
https://ria.ru/20220703/melnik-1799858583.html
https://ria.ru/20220702/melnik-1799760771.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, андрей мельник, степан бандера, германия
11:15 04.07.2022
 
В правительстве Германии раскритиковали посла Украины за слова о Бандере

Немецкий омбудсмен по антисемитизму Кляйн раскритиковал посла Украины из-за слов о Бандере

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Уполномоченный кабмина ФРГ по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн раскритиковал посла Украины Андрея Мельника за слова о Степане Бандере, призвал Киев наконец присоединиться к Международному альянсу в память о Холокосте (IHRA).
"Они (комментарии, подобные заявлению Мельника - ред) подпитывают российский нарратив в текущем конфликте и с большей вероятностью вызовут разногласия и непонимание среди дружественных государств", - заявил Кляйн в интервью медиагруппе Funke.
Уполномоченный добавил, что организация IHRA "стала бы подходящим форумом, на котором вопросы, поднятые господином Мельником, могут обсуждаться на международном уровне". Он указал, что Украина до сих пор не выражала желания присоединиться к альянсу, однако "дебаты, спровоцированные послом Мельником, должны стать возможностью для того, чтобы быстро добиться вступления".
Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру "борцом за свободу". При этом, по словам Мельника, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств".
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 06:35
Поляки захотели выгнать украинских беженцев после слов Мельника о Бандере
МИД Германии принял к сведению заявления посла Украины Андрея Мельника о Степане Бандере, но рассматривает их как личное высказывание, а не позицию правительства Украины, заявил в пятницу журналистам представитель ведомства Кристиан Вагнер.
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обсудил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой поведение посла Украины в Германии Андрея Мельника, прославлявшего Степана Бандеру. По итогом беседы, которая состоялась в пятницу, польский министр заявил, что в Варшаве и в Киеве "оценили его (Мельника - ред.) заявление, как его личное мнение, содержащее много исторической лжи". Посольство Израиля в Берлине резко отреагировало на заявления посла Украины в Германии Андрея Мельника о Степане Бандере, назвала их "искажением исторических фактов, преуменьшением Холокоста и оскорблением памяти тех, кто был убит Бандерой и его сторонниками".
Посол Украины в Германии Андрей Мельник неоднократно посещал могилу Степана Бандеры в Мюнхене, другие места в Германии, связанные с личностью этого политического деятеля, демонстративно поддерживал отношения с его родственниками. В 2015 году посол принял участие в открытии фотовыставки "Горящая Украина 1939-1945" в музее истории Второй мировой войны Берлин-Карлсхорст, где были представлены 64 фотографии из собрания киевского Национального музея истории Великой Отечественной войны. Экспозиция должна была демонстрировать новый взгляд украинского руководства на историю Второй мировой войны и "восстановление украинской государственности". Например, на одной из фотографий этой выставки, датированной июлем 1941 года, можно видеть митинг в населенном пункте Перемышль - возможно, это польский город Перемышль: трибуна, полуприкрытая развивающимся украинским двуколором, на трибуне стоят люди в форме вермахта, ниже прикреплен большой плакат "Хай живе украинска держава".
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 11:18
Посольство Израиля в Берлине резко отреагировало на заявления посла Украины
 
В миреАндрей МельникСтепан БандераГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала