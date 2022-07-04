https://ria.ru/20220704/bandera-1800039545.html

В правительстве Германии раскритиковали посла Украины за слова о Бандере

В правительстве Германии раскритиковали посла Украины за слова о Бандере - РИА Новости, 04.07.2022

В правительстве Германии раскритиковали посла Украины за слова о Бандере

Уполномоченный кабмина ФРГ по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн раскритиковал посла Украины Андрея Мельника за слова о Степане Бандере, призвал Киев наконец... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:15

2022-07-04T11:15

2022-07-04T11:15

в мире

андрей мельник

степан бандера

германия

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БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Уполномоченный кабмина ФРГ по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн раскритиковал посла Украины Андрея Мельника за слова о Степане Бандере, призвал Киев наконец присоединиться к Международному альянсу в память о Холокосте (IHRA)."Они (комментарии, подобные заявлению Мельника - ред) подпитывают российский нарратив в текущем конфликте и с большей вероятностью вызовут разногласия и непонимание среди дружественных государств", - заявил Кляйн в интервью медиагруппе Funke.Уполномоченный добавил, что организация IHRA "стала бы подходящим форумом, на котором вопросы, поднятые господином Мельником, могут обсуждаться на международном уровне". Он указал, что Украина до сих пор не выражала желания присоединиться к альянсу, однако "дебаты, спровоцированные послом Мельником, должны стать возможностью для того, чтобы быстро добиться вступления".Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру "борцом за свободу". При этом, по словам Мельника, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств".МИД Германии принял к сведению заявления посла Украины Андрея Мельника о Степане Бандере, но рассматривает их как личное высказывание, а не позицию правительства Украины, заявил в пятницу журналистам представитель ведомства Кристиан Вагнер.Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обсудил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой поведение посла Украины в Германии Андрея Мельника, прославлявшего Степана Бандеру. По итогом беседы, которая состоялась в пятницу, польский министр заявил, что в Варшаве и в Киеве "оценили его (Мельника - ред.) заявление, как его личное мнение, содержащее много исторической лжи". Посольство Израиля в Берлине резко отреагировало на заявления посла Украины в Германии Андрея Мельника о Степане Бандере, назвала их "искажением исторических фактов, преуменьшением Холокоста и оскорблением памяти тех, кто был убит Бандерой и его сторонниками".Посол Украины в Германии Андрей Мельник неоднократно посещал могилу Степана Бандеры в Мюнхене, другие места в Германии, связанные с личностью этого политического деятеля, демонстративно поддерживал отношения с его родственниками. В 2015 году посол принял участие в открытии фотовыставки "Горящая Украина 1939-1945" в музее истории Второй мировой войны Берлин-Карлсхорст, где были представлены 64 фотографии из собрания киевского Национального музея истории Великой Отечественной войны. Экспозиция должна была демонстрировать новый взгляд украинского руководства на историю Второй мировой войны и "восстановление украинской государственности". Например, на одной из фотографий этой выставки, датированной июлем 1941 года, можно видеть митинг в населенном пункте Перемышль - возможно, это польский город Перемышль: трибуна, полуприкрытая развивающимся украинским двуколором, на трибуне стоят люди в форме вермахта, ниже прикреплен большой плакат "Хай живе украинска держава".

https://ria.ru/20220703/melnik-1799858583.html

https://ria.ru/20220702/melnik-1799760771.html

германия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, андрей мельник, степан бандера, германия