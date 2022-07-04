Кэмерон сравнил "Аватара" с "Властелином колец"
Кэмерон сравнил "Аватара" с "Властелином колец", выступая перед студией Fox
© 20th Century Fox Film Corporation, 2009Кадр из фильма "Аватар"
© 20th Century Fox Film Corporation, 2009
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Джеймс Кэмерон сравнил "Аватара" с "Властелином колец" Джона Толкина, пишет Empire.
"В разговоре с компанией Fox я заявил, что займусь сиквелом, но ставки должны быть повыше. Мне не интересно просто снять один фильм, а потом другой. Я хочу рассказать большую историю. Представьте, что есть цикл романов, подобных "Властелину колец", и мы их адаптируем", — говорит Кэмерон.
Он добавил, что теоретически это звучало здорово, но потом ему пришлось создавать эти произведения, чтобы он смог их экранизировать.
В предстоящем сиквеле, который получил подзаголовок "Путь воды", расскажут о том, как служилась жизнь главных героев оригинала. Фильм выйдет в декабре 2022 года, а третья часть франшизы в — 2024.
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