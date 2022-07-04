https://ria.ru/20220704/avatar-1800029275.html

Кэмерон сравнил "Аватара" с "Властелином колец"

Кэмерон сравнил "Аватара" с "Властелином колец" - РИА Новости, 04.07.2022

Кэмерон сравнил "Аватара" с "Властелином колец"

Джеймс Кэмерон сравнил "Аватара" с "Властелином колец" Джона Толкина, пишет Empire. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T14:42

2022-07-04T14:42

2022-07-04T14:42

культура

новости культуры

кино и сериалы

джеймс кэмерон

аватар

властелин колец

джон толкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764932649_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_644528e915247f2350fe2526ca914687.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Джеймс Кэмерон сравнил "Аватара" с "Властелином колец" Джона Толкина, пишет Empire.Он добавил, что теоретически это звучало здорово, но потом ему пришлось создавать эти произведения, чтобы он смог их экранизировать. В предстоящем сиквеле, который получил подзаголовок "Путь воды", расскажут о том, как служилась жизнь главных героев оригинала. Фильм выйдет в декабре 2022 года, а третья часть франшизы в — 2024.

https://ria.ru/20211210/avatar-1762982978.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, джеймс кэмерон, аватар, властелин колец, джон толкин