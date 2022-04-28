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Раскрыто полное название второго "Аватара"
Раскрыто полное название второго "Аватара" - РИА Новости, 28.04.2022
Раскрыто полное название второго "Аватара"
Продолжение культового фильма Джеймса Кэмерона получило название "Аватар: Путь воды" ("Avatar: The Way of Water"), пишет Collider. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:18
2022-04-28T11:18
2022-04-28T11:18
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Продолжение культового фильма Джеймса Кэмерона получило название "Аватар: Путь воды" ("Avatar: The Way of Water"), пишет Collider.Съемки сиквела начались еще в 2017 году, но подробностей сюжета не так уж много. Известно, что большая часть действия происходит под водой. Лента расскажет, как сложилась жизнь главных героев первой картины — бывшего землянина Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), представительницы народа на’ви, живущего на отдаленной планете. Они стали семьей и посвятили себя воспитанию детей. Но корпорация RDA решила возобновить добычу полезных ископаемых на Пандоре. Вместе с близкими герои были вынуждены бежать в сторону рифа — места, считающегося безопасным. В фильме также снимались Кейт Уинслет, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Клифф Кертис, Джоэль Мур, Джейми Флеттерс, Бритен Далтон, Тринити Блисс и другие.Премьера оригинальной картины состоялась в 2009 году. Лента стала самой кассовой в истории кино. На данный момент проект заработал в мировом прокате 2,8 миллиарда долларов, отмечает Collider. Фильм номинировали на "Оскар" в девяти категориях, он победил в трех из них. Статуэтки вручили за работы художника-постановщика и оператора, а также за визуальные эффекты.Премьера "Аватара: Путь воды" запланирована на 16 декабря 2022 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, джеймс кэмерон, зои салдана, кейт уинслет, сигурни уивер
Раскрыто полное название второго "Аватара"
Сиквел фильма Джеймса Кэмерона получил название "Аватар: Путь воды"
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости.
Продолжение культового фильма Джеймса Кэмерона получило название "Аватар: Путь воды" ("Avatar: The Way of Water"), пишет
Collider.
Съемки сиквела начались еще в 2017 году, но подробностей сюжета не так уж много. Известно, что большая часть действия происходит
под водой. Лента расскажет, как сложилась жизнь главных героев первой картины — бывшего землянина Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), представительницы народа на’ви, живущего на отдаленной планете. Они стали семьей и посвятили себя воспитанию детей.
Но корпорация RDA решила возобновить добычу полезных ископаемых на Пандоре. Вместе с близкими герои были вынуждены бежать в сторону рифа — места, считающегося безопасным.
В фильме также снимались Кейт Уинслет, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Клифф Кертис, Джоэль Мур, Джейми Флеттерс, Бритен Далтон, Тринити Блисс и другие.
Премьера оригинальной картины состоялась в 2009 году. Лента стала самой кассовой в истории кино. На данный момент проект заработал в мировом прокате 2,8 миллиарда долларов, отмечает Collider.
Фильм номинировали на "Оскар" в девяти категориях, он победил в трех из них. Статуэтки вручили за работы художника-постановщика и оператора, а также за визуальные эффекты.
Премьера "Аватара: Путь воды" запланирована на 16 декабря 2022 года.