Раскрыто полное название второго "Аватара"

Продолжение культового фильма Джеймса Кэмерона получило название "Аватар: Путь воды" ("Avatar: The Way of Water"), пишет Collider. РИА Новости, 28.04.2022

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Продолжение культового фильма Джеймса Кэмерона получило название "Аватар: Путь воды" ("Avatar: The Way of Water"), пишет Collider.Съемки сиквела начались еще в 2017 году, но подробностей сюжета не так уж много. Известно, что большая часть действия происходит под водой. Лента расскажет, как сложилась жизнь главных героев первой картины — бывшего землянина Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), представительницы народа на’ви, живущего на отдаленной планете. Они стали семьей и посвятили себя воспитанию детей. Но корпорация RDA решила возобновить добычу полезных ископаемых на Пандоре. Вместе с близкими герои были вынуждены бежать в сторону рифа — места, считающегося безопасным. В фильме также снимались Кейт Уинслет, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Клифф Кертис, Джоэль Мур, Джейми Флеттерс, Бритен Далтон, Тринити Блисс и другие.Премьера оригинальной картины состоялась в 2009 году. Лента стала самой кассовой в истории кино. На данный момент проект заработал в мировом прокате 2,8 миллиарда долларов, отмечает Collider. Фильм номинировали на "Оскар" в девяти категориях, он победил в трех из них. Статуэтки вручили за работы художника-постановщика и оператора, а также за визуальные эффекты.Премьера "Аватара: Путь воды" запланирована на 16 декабря 2022 года.

