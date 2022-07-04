С чужого плеча: почему модно носить перешитые вещи и что такое апсайклинг

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Алина Кравцова. Все больше российских брендов присоединяются к мировому тренду на экологичность и практикуют ресайклинг или апсайклинг — производство одежды из старых вещей. На Mercedes Fashion Week сезона весна-лето 2022 около десяти марок представили подобные коллекции. Зачем дизайнеры перешивают ненужные джинсы и пиджаки, кто их покупает и как внести личный вклад в сохранение природы — в материале РИА Новости.Цикличная модаАпсайкл — пошив одежды из ношеных вещей, творческое переосмысление устаревших образов. Причем так можно называть как новые коллекции крупных брендов, так и домашние заготовки рукодельниц.В ателье этой марки безотходное производство. Из предметов гардероба, которые сложно переосмыслить концептуально, плетут сумки — пользуются популярностью у покупателей. Как и рубашки, сшитые с шалями, — летучие мыши.Бизнес прибыльный. Основатели марки Михаил Санин и Алеся Журило открыли бутик в центре Москвы, в планах — интернет-магазин с доставкой по всей России, а также кастомная линия обуви и футболок.Апсайкл-бренд Pijmak шьет креативные пиджаки на основе винтажных, чаще всего мужских. Основатель марки Ксения Ярема — дипломированный дизайнер. Для нее апсайкл — не украшательство, а переосмысление конструкции вещи. Сейчас, помимо пиджаков, под этим брендом шьют джинсы, брюки, топы, которые покупают и бизнесвумен, и селебрити.Петербургская марка Jeans Revision с 2017-го продает сумки и рюкзаки из денима. Первые несколько лет занимались индивидуальными заказами. Теперь ориентируются на оптовые поставки и производство мерчей для крупных компаний. В ход идут списанные ткани и остатки из швейных цехов.Основательница фирмы Наталия Осикова работала моделью, в том числе для топовых мировых марок.Это не от бедностиФилософия апсайкл-брендов — осмысленное отношение к природным ресурсам. Ведь индустрия моды — второй крупнейший загрязнитель планеты после нефтяной промышленности. Создатели марок придерживаются принципов ответственного потребления во всех сферах.Наталия Осикова вместе с мужем Виталием — сооснователем бренда — занимаются экопросвещением, читают лекции и выступают на зеленых форумах. Пара предпочитает продукцию локальных производителей. "Представляете, какой колоссальный транспортный след после заказа какой-нибудь мелочи из Китая!" — рассуждает Наталия. Для самовыраженияУникальность — еще одна причина, по которой обращаются клиенты. Михаил Санин уверяет, что у них в магазине все вещи в единичном экземпляре. Причем что-то для себя здесь найдут как тинейджеры, так и люди в возрасте.Поначалу не все оценили новую концепцию, на старте было сложно, призналась Ксения Ярема. "Наш клиент чаще всего — селфмейд-женщины или девушки, которые только на пути к самореализации. Но это всегда интересные люди, как и наши пиджаки", — шутит она."Апсайкл — однозначно не массовая история, — уточняет Марина Семаева, член высшего экспертного совета кафедры "Имидж и стиль" Академии социальных технологий. — Это для тех, кому приятно носить что-то уникальное. Чаще такие бренды выбирают люди творческих профессий, ценящие свободу самовыражения".Посильный вкладСреди первых, кто поднял вопросы экологичного потребления в моде, был бельгийский кутюрье Мартан Маржела, основатель бренда Maison Margiela. Его считают одним из главных представителей деконструктивизма, а современные апсайкл-дизайнеры черпают вдохновение в его коллекциях 1990-х.К тренду на экологичность присоединились мировые фешен-гиганты. Balenciaga, Marni, Coach использовали материалы повторно в новых коллекциях. Miu Miu выпустили капсульную линию платьев, перекроенных из винтажа.Джинсы, расклешенные за счет шелковых вставок, серьги в виде наперстков, броши-булавки — можно найти множество отсылок к техникам апсайкла.Популярные марки ретейла дают скидку в обмен на старые вещи, все больше брендов, прокатов одежды отказываются от натуральных меха и кожи.Планирование покупок, ревизия гардероба — это тоже вклад в сохранение природы, посильный каждому.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Алина Кравцова. Все больше российских брендов присоединяются к мировому тренду на экологичность и практикуют ресайклинг или апсайклинг — производство одежды из старых вещей. На Mercedes Fashion Week сезона весна-лето 2022 около десяти марок представили подобные коллекции. Зачем дизайнеры перешивают ненужные джинсы и пиджаки, кто их покупает и как внести личный вклад в сохранение природы — в материале РИА Новости.
Цикличная мода
Апсайкл — пошив одежды из ношеных вещей, творческое переосмысление устаревших образов. Причем так можно называть как новые коллекции крупных брендов, так и домашние заготовки рукодельниц.
"Это цикличная мода, — поясняет основатель апсайкл-бренда House of Blue Bear Михаил Санин. — Одежда отправляется не на свалку, а к нам в ателье, где мы ее перепридумываем. Есть еще подходящее слово: "репродюсирование". Каждой вещи, даже самой обычной, можно дать новую жизнь".
В ателье этой марки безотходное производство. Из предметов гардероба, которые сложно переосмыслить концептуально, плетут сумки — пользуются популярностью у покупателей. Как и рубашки, сшитые с шалями, — летучие мыши.
"Сначала мы использовали свои вещи, потом стали покупать в винтажных магазинах и секонд-хендах, брали у друзей, — рассказывает Санин. — Сейчас одежду приносят и клиенты — мы за это делаем скидку. Или "кастомим" ее под личный запрос — из устаревших моделей делаем актуальные варианты".
Бизнес прибыльный. Основатели марки Михаил Санин и Алеся Журило открыли бутик в центре Москвы, в планах — интернет-магазин с доставкой по всей России, а также кастомная линия обуви и футболок.
Петербургская марка Jeans Revision с 2017-го продает сумки и рюкзаки из денима. Первые несколько лет занимались индивидуальными заказами. Теперь ориентируются на оптовые поставки и производство мерчей для крупных компаний. В ход идут списанные ткани и остатки из швейных цехов.
Основательница фирмы Наталия Осикова работала моделью, в том числе для топовых мировых марок.
"Когда запускали бренд, об апсайкле в России почти ничего не слышали, — вспоминает она. — За 13 лет в модельном бизнесе я осознала перенасыщенность рынка одежды, обуви и аксессуаров, я видела проблемы изнутри. Вся эта неэффективность в плане использования природных и человеческих ресурсов меня очень печалила".
Философия апсайкл-брендов — осмысленное отношение к природным ресурсам. Ведь индустрия моды — второй крупнейший загрязнитель планеты после нефтяной промышленности.
"Апсайкл — это современно, — уверен дизайнер House of Blue Bear. — Мне кажется, новые ткани использовать в наше время неэтично, потому что их уже слишком много".
Создатели марок придерживаются принципов ответственного потребления во всех сферах.
"Конечно, я сортирую мусор, — отмечает Ксения Ярема. — Но экологичность должна быть не только в этом. Прежде всего — в общении с людьми, в том, какой ты внутри. Работа над собой, осознанность, бережное потребление — отражение нового мира, где ничего не получится через насилие — над собой или над кем-то".
Наталия Осикова вместе с мужем Виталием — сооснователем бренда — занимаются экопросвещением, читают лекции и выступают на зеленых форумах. Пара предпочитает продукцию локальных производителей. "Представляете, какой колоссальный транспортный след после заказа какой-нибудь мелочи из Китая!" — рассуждает Наталия.
"Некоторые воспринимают апсайкл как признак бедности, — добавляет она. — Но я замечаю, что многие начинают мыслить шире, перешагивать через стереотипы, рынок наполняется конкурентоспособными марками, которые шьют по принципам устойчивого развития".
Для самовыражения
Уникальность — еще одна причина, по которой обращаются клиенты. Михаил Санин уверяет, что у них в магазине все вещи в единичном экземпляре. Причем что-то для себя здесь найдут как тинейджеры, так и люди в возрасте.
Поначалу не все оценили новую концепцию, на старте было сложно, призналась Ксения Ярема. "Наш клиент чаще всего — селфмейд-женщины или девушки, которые только на пути к самореализации. Но это всегда интересные люди, как и наши пиджаки", — шутит она.
Стилист Марина Семаева на Московской неделе моды в пиджаке, обновленном по апсайкл-технике
"Апсайкл — однозначно не массовая история, — уточняет Марина Семаева, член высшего экспертного совета кафедры "Имидж и стиль" Академии социальных технологий. — Это для тех, кому приятно носить что-то уникальное. Чаще такие бренды выбирают люди творческих профессий, ценящие свободу самовыражения".
Посильный вклад
Среди первых, кто поднял вопросы экологичного потребления в моде, был бельгийский кутюрье Мартан Маржела, основатель бренда Maison Margiela. Его считают одним из главных представителей деконструктивизма, а современные апсайкл-дизайнеры черпают вдохновение в его коллекциях 1990-х.
"Апсайкл и ресайкл (полная переработка вторсырья. — Прим. ред.) вошли в моду вместе с глобальным трендом на "эко", — объясняет Марина Семаева. — Знаменитый фильм "Реальная цена моды" (2015), посвященный обратной стороне фешен-индустрии, потряс мировое сообщество и еще больше привлек внимание к проблеме перепроизводства".
К тренду на экологичность присоединились мировые фешен-гиганты. Balenciaga, Marni, Coach использовали материалы повторно в новых коллекциях. Miu Miu выпустили капсульную линию платьев, перекроенных из винтажа.
Джинсы, расклешенные за счет шелковых вставок, серьги в виде наперстков, броши-булавки — можно найти множество отсылок к техникам апсайкла.
Популярные марки ретейла дают скидку в обмен на старые вещи, все больше брендов, прокатов одежды отказываются от натуральных меха и кожи.
Планирование покупок, ревизия гардероба — это тоже вклад в сохранение природы, посильный каждому.
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