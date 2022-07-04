https://ria.ru/20220704/aktivy-1800103421.html

Лавров назвал блокировку США активов других стран неприкрытым грабежом

Лавров назвал блокировку США активов других стран неприкрытым грабежом - РИА Новости, 04.07.2022

Лавров назвал блокировку США активов других стран неприкрытым грабежом

Москва и Каракас едины во мнении, что блокировка США активов разных стран на зарубежных счетах является неприкрытым грабежом, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T14:07

2022-07-04T14:07

2022-07-04T14:07

в мире

сша

россия

венесуэла

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_953a40a4ac48151ae47f84a1f0c8fee0.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москва и Каракас едины во мнении, что блокировка США активов разных стран на зарубежных счетах является неприкрытым грабежом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Сошлись во мнении, что действия США по блокированию на зарубежных счетах активов суверенных государств - это не просто неприкрытый грабеж неугодных режимов в духе Дикого Запада, а грубое нарушение социально-экономических прав граждан", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с венесуэльским коллегой.По его словам, Москва и Каракас знают, насколько серьезно Вашингтон хотел и продолжает пытаться подорвать основы венесуэльской экономики. "(Но) уже сейчас видно, что эти планы не сбудутся", - резюмировал Лавров, отметив, что Россия будет помогать Венесуэле в сопротивлении такого рода давлению.

https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html

сша

россия

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, россия, венесуэла, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, санкции в отношении россии