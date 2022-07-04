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Лавров назвал блокировку США активов других стран неприкрытым грабежом
Лавров назвал блокировку США активов других стран неприкрытым грабежом - РИА Новости, 04.07.2022
Лавров назвал блокировку США активов других стран неприкрытым грабежом
Москва и Каракас едины во мнении, что блокировка США активов разных стран на зарубежных счетах является неприкрытым грабежом, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T14:07
2022-07-04T14:07
2022-07-04T14:07
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сша
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венесуэла
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москва и Каракас едины во мнении, что блокировка США активов разных стран на зарубежных счетах является неприкрытым грабежом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Сошлись во мнении, что действия США по блокированию на зарубежных счетах активов суверенных государств - это не просто неприкрытый грабеж неугодных режимов в духе Дикого Запада, а грубое нарушение социально-экономических прав граждан", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с венесуэльским коллегой.По его словам, Москва и Каракас знают, насколько серьезно Вашингтон хотел и продолжает пытаться подорвать основы венесуэльской экономики. "(Но) уже сейчас видно, что эти планы не сбудутся", - резюмировал Лавров, отметив, что Россия будет помогать Венесуэле в сопротивлении такого рода давлению.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, венесуэла, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, санкции в отношении россии
Лавров назвал блокировку США активов других стран неприкрытым грабежом
Лавров: Москва и Каракас считают блокировку США активов других стран неприкрытым грабежом