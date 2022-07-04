https://ria.ru/20220704/aeroport-1800042523.html
Аэропорт Нукуса в Узбекистане подвергся нападению во время беспорядков
Аэропорт Нукуса в Узбекистане подвергся нападению во время беспорядков - РИА Новости, 04.07.2022
Аэропорт Нукуса в Узбекистане подвергся нападению во время беспорядков
Международный аэропорт Нукуса, столицы республики Каракалпакстан, подвергся нападению в ходе беспорядков, заявил в понедельник прокурор отдела генпрокуратуры... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:25
2022-07-04T11:25
2022-07-04T11:29
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ТАШКЕНТ, 4 июл – РИА Новости. Международный аэропорт Нукуса, столицы республики Каракалпакстан, подвергся нападению в ходе беспорядков, заявил в понедельник прокурор отдела генпрокуратуры Узбекистана Аброр Маматов.В Нукусе 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным МВД Узбекистана, общественный порядок в Каракалпакстане восстановлен. По данным местных властей, задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период. В воскресенье президент Узбекистана заявил, что из-за беспорядков есть жертвы среди мирного населения и сотрудников правоохранительных органов. В ходе селектора было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло."Неизвестные организовали нападение на военный пост в Ходжалинском районе, завладели оружие и подвергли нападению международный аэропорт Нукуса", - сказал Маматов в ходе онлайн-брифинга.По данным генпрокуратуры, 2 июля около 300 человек, прибывшие в Нукус из других частей региона, напали на 50 сотрудников национальной гвардии, несущих службу на блокпосту, и отняли у них спецсредства и обмундирование - рации, дубинки, каски, шумовые гранаты и щиты.Ранее Маматов сообщил, что генпрокуратура Узбекистана по факту беспорядков в Нукусе возбудила уголовное дело по статье "посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, каракалпакстан
11:25 04.07.2022 (обновлено: 11:29 04.07.2022)
Аэропорт Нукуса в Узбекистане подвергся нападению во время беспорядков
Неизвестные напали на международный аэропорт Нукуса в Узбекистане во время беспорядков
ТАШКЕНТ, 4 июл – РИА Новости. Международный аэропорт Нукуса, столицы республики Каракалпакстан, подвергся нападению в ходе беспорядков, заявил в понедельник прокурор отдела генпрокуратуры Узбекистана Аброр Маматов.
В Нукусе 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана
. По данным МВД Узбекистана, общественный порядок в Каракалпакстане
восстановлен. По данным местных властей, задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Шавкат Мирзиеев
ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период. В воскресенье президент Узбекистана заявил, что из-за беспорядков есть жертвы среди мирного населения и сотрудников правоохранительных органов. В ходе селектора было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.
"Неизвестные организовали нападение на военный пост в Ходжалинском районе, завладели оружие и подвергли нападению международный аэропорт Нукуса", - сказал Маматов в ходе онлайн-брифинга.
По данным генпрокуратуры, 2 июля около 300 человек, прибывшие в Нукус из других частей региона, напали на 50 сотрудников национальной гвардии, несущих службу на блокпосту, и отняли у них спецсредства и обмундирование - рации, дубинки, каски, шумовые гранаты и щиты.
Ранее Маматов сообщил, что генпрокуратура Узбекистана по факту беспорядков в Нукусе возбудила уголовное дело по статье "посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан".