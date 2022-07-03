https://ria.ru/20220703/ukraina-1799978808.html

Кадыров заявил о неизбежности "дешайтанизации" Украины

Кадыров заявил о неизбежности "дешайтанизации" Украины - РИА Новости, 04.07.2022

Кадыров заявил о неизбежности "дешайтанизации" Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал трофейную технику и шевроны "ичкерийцев"* и отметил, что их догонят и накажут, а "дешайтанизация" Украины неизбежна. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-03T23:54

2022-07-03T23:54

2022-07-04T00:03

специальная военная операция на украине

украина

рамзан кадыров

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

донбасс

вооруженные силы украины

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ПЯТИГОРСК, 3 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал трофейную технику и шевроны "ичкерийцев"* и отметил, что их догонят и накажут, а "дешайтанизация" Украины неизбежна.Глава Чечни отметил, что у него создалось впечатление, будто "ичкерийцы"* приехали на Украину сувенирами торговать."И место, которое сегодня посетили наши бойцы, – очередной ларек, где за символичную цену можно приобрести значок с популярной нынче на Украине символикой. Одно непонятно: где те самые воины, которые на камеру рвут и мечут? Вполне вероятно, что они вместе со своими нацистскими товарищами, согласно украинским СМИ, "героически" отступили. Но ничего страшного, догоним и накажем", - отметил он.По его словам, "нет никаких ичкерийских бойцов*, защитников или какое там еще они себе название придумали в алко-наркотическом угаре"."Есть только кучка податливых европейским господам шайтанов, порочащих имя выдающегося человека, одного из героев чеченского народа - Шейха Мансура. Дешайтанизация Украины неизбежна!" - подчеркнул глава Чечни.Министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий союзные войска установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска, - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых - Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.* "Чеченская республика Ичкерия" — запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220703/osvobozhdenie-1799924202.html

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украина, рамзан кадыров, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины