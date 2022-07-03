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Кадыров заявил о неизбежности "дешайтанизации" Украины - РИА Новости, 04.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/ukraina-1799978808.html
Кадыров заявил о неизбежности "дешайтанизации" Украины
Кадыров заявил о неизбежности "дешайтанизации" Украины - РИА Новости, 04.07.2022
Кадыров заявил о неизбежности "дешайтанизации" Украины
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал трофейную технику и шевроны "ичкерийцев"* и отметил, что их догонят и накажут, а "дешайтанизация" Украины неизбежна. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-03T23:54
2022-07-04T00:03
специальная военная операция на украине
украина
рамзан кадыров
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
донбасс
вооруженные силы украины
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ПЯТИГОРСК, 3 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал трофейную технику и шевроны "ичкерийцев"* и отметил, что их догонят и накажут, а "дешайтанизация" Украины неизбежна.Глава Чечни отметил, что у него создалось впечатление, будто "ичкерийцы"* приехали на Украину сувенирами торговать."И место, которое сегодня посетили наши бойцы, – очередной ларек, где за символичную цену можно приобрести значок с популярной нынче на Украине символикой. Одно непонятно: где те самые воины, которые на камеру рвут и мечут? Вполне вероятно, что они вместе со своими нацистскими товарищами, согласно украинским СМИ, "героически" отступили. Но ничего страшного, догоним и накажем", - отметил он.По его словам, "нет никаких ичкерийских бойцов*, защитников или какое там еще они себе название придумали в алко-наркотическом угаре"."Есть только кучка податливых европейским господам шайтанов, порочащих имя выдающегося человека, одного из героев чеченского народа - Шейха Мансура. Дешайтанизация Украины неизбежна!" - подчеркнул глава Чечни.Министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий союзные войска установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска, - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых - Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.* "Чеченская республика Ичкерия" — запрещенная в России террористическая организация.
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украина, рамзан кадыров, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины
23:54 03.07.2022 (обновлено: 00:03 04.07.2022)
 
Кадыров заявил о неизбежности "дешайтанизации" Украины

Кадыров показал шевроны "ичкерийцев"*, отметив неизбежность "дешайтанизации" Украины

© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова
Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 3 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал трофейную технику и шевроны "ичкерийцев"* и отметил, что их догонят и накажут, а "дешайтанизация" Украины неизбежна.

"К слову о чеченоговорящих шайтанах из так называемого Шейх-Мансуровского батальона. Они как будто испаряются при первой же новости о приближении чеченских силовиков. Вот и на этот раз наши бойцы выдвинулись на предполагаемое место дислокации "бравых ичкерийских солдат*", но на месте нашли лишь разбросанные шевроны, значки и многое другое с соответствующей символикой. Также не обошлось и без трофейной техники, которая отныне будет исправно служить подлинным защитникам Отечества", - написал Кадыров в Telegram.

Глава Чечни отметил, что у него создалось впечатление, будто "ичкерийцы"* приехали на Украину сувенирами торговать.
"И место, которое сегодня посетили наши бойцы, – очередной ларек, где за символичную цену можно приобрести значок с популярной нынче на Украине символикой. Одно непонятно: где те самые воины, которые на камеру рвут и мечут? Вполне вероятно, что они вместе со своими нацистскими товарищами, согласно украинским СМИ, "героически" отступили. Но ничего страшного, догоним и накажем", - отметил он.
По его словам, "нет никаких ичкерийских бойцов*, защитников или какое там еще они себе название придумали в алко-наркотическом угаре".
"Есть только кучка податливых европейским господам шайтанов, порочащих имя выдающегося человека, одного из героев чеченского народа - Шейха Мансура. Дешайтанизация Украины неизбежна!" - подчеркнул глава Чечни.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий союзные войска установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска, - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых - Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.
* "Чеченская республика Ичкерия" — запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРамзан КадыровЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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