Рейтинг@Mail.ru
Киев спустя сутки признал отход своих войск из Лисичанска - РИА Новости, 03.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/ukraina-1799962396.html
Киев спустя сутки признал отход своих войск из Лисичанска
Киев спустя сутки признал отход своих войск из Лисичанска - РИА Новости, 03.07.2022
Киев спустя сутки признал отход своих войск из Лисичанска
Генштаб украинских войск спустя сутки признал отход украинских подразделений из Лисичанска. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T20:35
2022-07-03T21:00
специальная военная операция на украине
в мире
сергей шойгу
лисичанск
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799302193_81:157:1381:888_1920x0_80_0_0_44028017102d8d1f5ef6aa8bd5fd57cb.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Генштаб украинских войск спустя сутки признал отход украинских подразделений из Лисичанска.Корреспондент РИА Новости накануне вечером сообщил, что союзные войска взяли город под контроль, в воскресенье днем стало известно, что глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту об освобождении Луганской народной республики."После тяжелых боев за Лисичанск силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей", - говорится в сообщении генштаба украинских войск в Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
лисичанск
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Все взорвали, все сожгли. Нелюди" – жительница Лисичанска об украинских военных
Жительница Лисичанска, куда зашли российские военные, рассказала, что украинские войска все в городе взорвали, все сожгли.
2022-07-03T20:35
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799302193_273:174:1225:888_1920x0_80_0_0_fa41027707e24e6a9ed3c73bc79e7d3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей шойгу, лисичанск, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, видео
Киев спустя сутки признал отход своих войск из Лисичанска
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Генштаб украинских войск спустя сутки признал отход украинских подразделений из Лисичанска.
2022-07-03T20:35
true
PT0M52S
20:35 03.07.2022 (обновлено: 21:00 03.07.2022)
 
Киев спустя сутки признал отход своих войск из Лисичанска

Генштаб ВСУ спустя сутки признал отступление украинских войск из Лисичанска

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВид Лисичанска
Вид Лисичанска - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Вид Лисичанска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Генштаб украинских войск спустя сутки признал отход украинских подразделений из Лисичанска.
Корреспондент РИА Новости накануне вечером сообщил, что союзные войска взяли город под контроль, в воскресенье днем стало известно, что глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту об освобождении Луганской народной республики.
"После тяжелых боев за Лисичанск силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей", - говорится в сообщении генштаба украинских войск в Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ШойгуЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала