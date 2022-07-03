https://ria.ru/20220703/ukraina-1799962396.html

Киев спустя сутки признал отход своих войск из Лисичанска

Киев спустя сутки признал отход своих войск из Лисичанска - РИА Новости, 03.07.2022

Киев спустя сутки признал отход своих войск из Лисичанска

Генштаб украинских войск спустя сутки признал отход украинских подразделений из Лисичанска. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T20:35

2022-07-03T20:35

2022-07-03T21:00

специальная военная операция на украине

в мире

сергей шойгу

лисичанск

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Генштаб украинских войск спустя сутки признал отход украинских подразделений из Лисичанска.Корреспондент РИА Новости накануне вечером сообщил, что союзные войска взяли город под контроль, в воскресенье днем стало известно, что глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту об освобождении Луганской народной республики."После тяжелых боев за Лисичанск силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей", - говорится в сообщении генштаба украинских войск в Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

лисичанск

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Все взорвали, все сожгли. Нелюди" – жительница Лисичанска об украинских военных Жительница Лисичанска, куда зашли российские военные, рассказала, что украинские войска все в городе взорвали, все сожгли. 2022-07-03T20:35 true PT0M52S

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Наталья Макарова

в мире, сергей шойгу, лисичанск, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, видео