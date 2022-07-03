https://ria.ru/20220703/ukraina-1799962396.html
Киев спустя сутки признал отход своих войск из Лисичанска
Киев спустя сутки признал отход своих войск из Лисичанска - РИА Новости, 03.07.2022
Киев спустя сутки признал отход своих войск из Лисичанска
Генштаб украинских войск спустя сутки признал отход украинских подразделений из Лисичанска. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T20:35
2022-07-03T20:35
2022-07-03T21:00
специальная военная операция на украине
в мире
сергей шойгу
лисичанск
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Генштаб украинских войск спустя сутки признал отход украинских подразделений из Лисичанска.Корреспондент РИА Новости накануне вечером сообщил, что союзные войска взяли город под контроль, в воскресенье днем стало известно, что глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту об освобождении Луганской народной республики."После тяжелых боев за Лисичанск силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей", - говорится в сообщении генштаба украинских войск в Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
лисичанск
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Все взорвали, все сожгли. Нелюди" – жительница Лисичанска об украинских военных
Жительница Лисичанска, куда зашли российские военные, рассказала, что украинские войска все в городе взорвали, все сожгли.
2022-07-03T20:35
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PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей шойгу, лисичанск, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, видео
20:35 03.07.2022 (обновлено: 21:00 03.07.2022)
Киев спустя сутки признал отход своих войск из Лисичанска
Генштаб ВСУ спустя сутки признал отступление украинских войск из Лисичанска