https://ria.ru/20220703/ukraina-1799932804.html

Премьер Украины назвал ежемесячные траты на содержание армии

Премьер Украины назвал ежемесячные траты на содержание армии - РИА Новости, 03.07.2022

Премьер Украины назвал ежемесячные траты на содержание армии

Около 4,4 миллиардов долларов ежемесячно идет на содержание украинской армии, до спецоперации России на это ежегодно тратилось около 5,3 миллиардов, сообщил... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T16:34

2022-07-03T16:34

2022-07-03T16:36

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Около 4,4 миллиардов долларов ежемесячно идет на содержание украинской армии, до спецоперации России на это ежегодно тратилось около 5,3 миллиардов, сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль.Ранее глава минфина Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам. При этом три четверти бюджетных трат, по его словам, приходятся на военные нужды."Если у нас содержание армии было около 156 миллиардов гривен (5,3 миллиарда долларов – ред.), это был бюджет Вооруженных Сил Украины и украинской армии на год, то сегодня около 130 миллиардов (4,4 миллиарда долларов – ред.) – это ежемесячная сумма", - приводит слова Шмыгаля издание "LB.ua".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220703/slovakiya-1799930611.html

https://ria.ru/20220628/vsu-1798825020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей марченко, владимир путин, донбасс, россия, украина, вооруженные силы украины