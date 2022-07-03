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Российские военные обнаружили множество трофейного оружия под Лисичанском

Российские военные обнаружили множество трофейного оружия под Лисичанском - РИА Новости, 03.07.2022

Российские военные обнаружили множество трофейного оружия под Лисичанском

Действующая против украинских войск в ЛНР группировка российских войск "О" ("Отважные") взяла трофейное оружие при осмотре освобожденного села Золотарёвка в... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T14:40

2022-07-03T14:40

2022-07-03T14:40

в мире

сергей шойгу

лисичанск

россия

луганская народная республика

javelin (птрк)

украина

вооруженные силы украины

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СЕЛО ЗОЛОТАРЁВКА (ЛНР), 3 июл - РИА Новости. Действующая против украинских войск в ЛНР группировка российских войск "О" ("Отважные") взяла трофейное оружие при осмотре освобожденного села Золотарёвка в Попаснянском районе, передает корреспондент РИА Новости.Данный населенный пункт находится в 16 километрах к юго-западу от Лисичанска, - последнего города республики, еще недавно находившегося под контролем Киева. Оставляя позиции, украинские военные бросили оружие, амуницию и военную форму.Российские военные отмечают, что в ходе операции по окружению Лисичанска им оказывало сопротивление множество мобильных групп противника. Организуя засады, они зачастую использовали переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin американского производства.Ранее в воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР. В результате успешных боевых действий российские Вооруженные силы совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов, в частности Белогоровкой, Новодружеском и Малорязанцевом. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.

лисичанск

россия

луганская народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сергей шойгу, лисичанск, россия, луганская народная республика, javelin (птрк), украина, вооруженные силы украины