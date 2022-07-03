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Российские военные обнаружили множество трофейного оружия под Лисичанском - РИА Новости, 03.07.2022
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Российские военные обнаружили множество трофейного оружия под Лисичанском
Российские военные обнаружили множество трофейного оружия под Лисичанском - РИА Новости, 03.07.2022
Российские военные обнаружили множество трофейного оружия под Лисичанском
Действующая против украинских войск в ЛНР группировка российских войск "О" ("Отважные") взяла трофейное оружие при осмотре освобожденного села Золотарёвка в... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T14:40
2022-07-03T14:40
в мире
сергей шойгу
лисичанск
россия
луганская народная республика
javelin (птрк)
украина
вооруженные силы украины
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СЕЛО ЗОЛОТАРЁВКА (ЛНР), 3 июл - РИА Новости. Действующая против украинских войск в ЛНР группировка российских войск "О" ("Отважные") взяла трофейное оружие при осмотре освобожденного села Золотарёвка в Попаснянском районе, передает корреспондент РИА Новости.Данный населенный пункт находится в 16 километрах к юго-западу от Лисичанска, - последнего города республики, еще недавно находившегося под контролем Киева. Оставляя позиции, украинские военные бросили оружие, амуницию и военную форму.Российские военные отмечают, что в ходе операции по окружению Лисичанска им оказывало сопротивление множество мобильных групп противника. Организуя засады, они зачастую использовали переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin американского производства.Ранее в воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР. В результате успешных боевых действий российские Вооруженные силы совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов, в частности Белогоровкой, Новодружеском и Малорязанцевом. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.
лисичанск
россия
луганская народная республика
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в мире, сергей шойгу, лисичанск, россия, луганская народная республика, javelin (птрк), украина, вооруженные силы украины
14:40 03.07.2022
 
Российские военные обнаружили множество трофейного оружия под Лисичанском

Российские военные нашли много трофейного оружия в селе Золотаревка в Попаснянском районе

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкТанк Т-80 Народной милиции ЛНР на окраине Лисичанска
Танк Т-80 Народной милиции ЛНР на окраине Лисичанска - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Танк Т-80 Народной милиции ЛНР на окраине Лисичанска. Архивное фото
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СЕЛО ЗОЛОТАРЁВКА (ЛНР), 3 июл - РИА Новости. Действующая против украинских войск в ЛНР группировка российских войск "О" ("Отважные") взяла трофейное оружие при осмотре освобожденного села Золотарёвка в Попаснянском районе, передает корреспондент РИА Новости.
Данный населенный пункт находится в 16 километрах к юго-западу от Лисичанска, - последнего города республики, еще недавно находившегося под контролем Киева. Оставляя позиции, украинские военные бросили оружие, амуницию и военную форму.
Российские военные отмечают, что в ходе операции по окружению Лисичанска им оказывало сопротивление множество мобильных групп противника. Организуя засады, они зачастую использовали переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin американского производства.
Ранее в воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР. В результате успешных боевых действий российские Вооруженные силы совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов, в частности Белогоровкой, Новодружеском и Малорязанцевом. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.
 
В миреСергей ШойгуЛисичанскРоссияЛуганская Народная РеспубликаJavelin (ПТРК)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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