Российские военные обнаружили множество трофейного оружия под Лисичанском
Российские военные нашли много трофейного оружия в селе Золотаревка в Попаснянском районе
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкТанк Т-80 Народной милиции ЛНР на окраине Лисичанска
Танк Т-80 Народной милиции ЛНР на окраине Лисичанска. Архивное фото
СЕЛО ЗОЛОТАРЁВКА (ЛНР), 3 июл - РИА Новости. Действующая против украинских войск в ЛНР группировка российских войск "О" ("Отважные") взяла трофейное оружие при осмотре освобожденного села Золотарёвка в Попаснянском районе, передает корреспондент РИА Новости.
Данный населенный пункт находится в 16 километрах к юго-западу от Лисичанска, - последнего города республики, еще недавно находившегося под контролем Киева. Оставляя позиции, украинские военные бросили оружие, амуницию и военную форму.
Российские военные отмечают, что в ходе операции по окружению Лисичанска им оказывало сопротивление множество мобильных групп противника. Организуя засады, они зачастую использовали переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin американского производства.
Ранее в воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР. В результате успешных боевых действий российские Вооруженные силы совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов, в частности Белогоровкой, Новодружеском и Малорязанцевом. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.