https://ria.ru/20220703/sudno-1799966836.html
Бывший арендатор отказался от задержанного в Турции судна в ноябре
Бывший арендатор отказался от задержанного в Турции судна в ноябре - РИА Новости, 03.07.2022
Бывший арендатор отказался от задержанного в Турции судна в ноябре
Российская фирма "НавигаторЪ", бывший арендатор сухогруза "Жибек жолы", в ноябре прошлого года передала его казахстанской компании "Казмортрансфлот" (КТМФ),... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T21:33
2022-07-03T21:33
2022-07-03T22:13
турция
украина
казахстан
в мире
владимир путин
россия
оон
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Российская фирма "НавигаторЪ", бывший арендатор сухогруза "Жибек жолы", в ноябре прошлого года передала его казахстанской компании "Казмортрансфлот" (КТМФ), сообщил РИА Новости гендиректор компании Вячеслав Игонин."В данный момент никакого отношения к "Жибек жолы" не имеем", — добавил он.В воскресенье представитель турецкой таможни, пожелавший остаться неназванным, подтвердил РИА Новости задержание российского судна, якобы перевозившего украинское зерно, по его словам, ясности и конкретных решений по данному поводу не принято. Ранее казахстанская национальная компания "Казахстан темир жолы" (Железные дороги Казахстана, КТЖ) направила запрос российскому арендатору сухогруза "Жибек жолы" с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. До этого в ряде СМИ вышла информация о вывозе злаков с Украины через морской торговый порт города на казахстанском корабле.Казахстанская компания KTZ Express (структура КТЖ) заявила, что ТОО KTZ Express Shipping (владелец судна "Жибек жолы") еще в октябре 2021 года заключило договор о фрахтовании судна без экипажа с российской компанией ООО "Грин-Лайн" сроком до 30 ноября 2022-го. Затем "Грин-Лайн", в свою очередь, заключил контракт на оказание услуг по перевозке зерна с Украины в Турцию с эстонской фирмой Mangelbert OU.Комментарием ООО "Грин-Лайн" РИА Новости пока не располагает.ООН неоднократно заявляла об угрозе мирового продовольственного кризиса из-за дефицита злаков. Запад обвинил Россию в блокировании поставок украинского зерна на мировые рынки, Москве приписывали даже кражу этого ресурса. При этом киевские власти сами создали множество логистических препятствий: заминировали акваторию Черного моря, что не позволяет вывозить грузы судами, а также подожгли зерно в порту Мариуполя.Как заявил Владимир Путин, Россия никак не препятствует вывозу пшеницы с Украины, если Киев разминирует порты, то суда смогут беспрепятственно выходить.
https://ria.ru/20220703/piratstvo-1799944592.html
https://ria.ru/20220629/oon-1799111659.html
https://ria.ru/20220628/zerno-1798670940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799957281_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ff0194e11dbeb9a317ee8668dd8de73d.jpg
Кадры судна "Жибек жолы" в турецком морском порту Карасу
Кадры судна "Жибек жолы" в турецком морском порту Карасу
2022-07-03T21:33
true
PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, украина, казахстан, в мире, владимир путин, россия, оон
21:33 03.07.2022 (обновлено: 22:13 03.07.2022)
Бывший арендатор отказался от задержанного в Турции судна в ноябре
Экс-арендатор сухогруза, который могли задержать в Турции, сообщил, что отдал его в ноябре
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Российская фирма "НавигаторЪ", бывший арендатор сухогруза "Жибек жолы", в ноябре прошлого года передала его казахстанской компании "Казмортрансфлот" (КТМФ), сообщил РИА Новости гендиректор компании Вячеслав Игонин.
"В данный момент никакого отношения к "Жибек жолы" не имеем", — добавил он.
В воскресенье представитель турецкой таможни, пожелавший остаться неназванным, подтвердил РИА Новости задержание российского судна, якобы перевозившего украинское зерно, по его словам, ясности и конкретных решений по данному поводу не принято.
Ранее казахстанская национальная компания "Казахстан темир жолы" (Железные дороги Казахстана
, КТЖ) направила запрос российскому арендатору сухогруза "Жибек жолы" с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска
в Турцию
. До этого в ряде СМИ вышла информация о вывозе злаков с Украины
через морской торговый порт города на казахстанском корабле.
Казахстанская компания KTZ Express (структура КТЖ) заявила, что ТОО KTZ Express Shipping (владелец судна "Жибек жолы") еще в октябре 2021 года заключило договор о фрахтовании судна без экипажа с российской компанией ООО "Грин-Лайн" сроком до 30 ноября 2022-го. Затем "Грин-Лайн", в свою очередь, заключил контракт на оказание услуг по перевозке зерна с Украины в Турцию с эстонской фирмой Mangelbert OU.
Комментарием ООО "Грин-Лайн" РИА Новости пока не располагает.
ООН
неоднократно заявляла об угрозе мирового продовольственного кризиса из-за дефицита злаков. Запад обвинил Россию
в блокировании поставок украинского зерна на мировые рынки, Москве
приписывали даже кражу этого ресурса. При этом киевские власти сами создали множество логистических препятствий: заминировали акваторию Черного моря
, что не позволяет вывозить грузы судами, а также подожгли зерно в порту Мариуполя
.
Как заявил Владимир Путин
, Россия никак не препятствует вывозу пшеницы с Украины, если Киев
разминирует порты, то суда смогут беспрепятственно выходить.