https://ria.ru/20220703/sudno-1799966836.html

Бывший арендатор отказался от задержанного в Турции судна в ноябре

Бывший арендатор отказался от задержанного в Турции судна в ноябре - РИА Новости, 03.07.2022

Бывший арендатор отказался от задержанного в Турции судна в ноябре

Российская фирма "НавигаторЪ", бывший арендатор сухогруза "Жибек жолы", в ноябре прошлого года передала его казахстанской компании "Казмортрансфлот" (КТМФ),... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T21:33

2022-07-03T21:33

2022-07-03T22:13

турция

украина

казахстан

в мире

владимир путин

россия

оон

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Российская фирма "НавигаторЪ", бывший арендатор сухогруза "Жибек жолы", в ноябре прошлого года передала его казахстанской компании "Казмортрансфлот" (КТМФ), сообщил РИА Новости гендиректор компании Вячеслав Игонин."В данный момент никакого отношения к "Жибек жолы" не имеем", — добавил он.В воскресенье представитель турецкой таможни, пожелавший остаться неназванным, подтвердил РИА Новости задержание российского судна, якобы перевозившего украинское зерно, по его словам, ясности и конкретных решений по данному поводу не принято. Ранее казахстанская национальная компания "Казахстан темир жолы" (Железные дороги Казахстана, КТЖ) направила запрос российскому арендатору сухогруза "Жибек жолы" с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. До этого в ряде СМИ вышла информация о вывозе злаков с Украины через морской торговый порт города на казахстанском корабле.Казахстанская компания KTZ Express (структура КТЖ) заявила, что ТОО KTZ Express Shipping (владелец судна "Жибек жолы") еще в октябре 2021 года заключило договор о фрахтовании судна без экипажа с российской компанией ООО "Грин-Лайн" сроком до 30 ноября 2022-го. Затем "Грин-Лайн", в свою очередь, заключил контракт на оказание услуг по перевозке зерна с Украины в Турцию с эстонской фирмой Mangelbert OU.Комментарием ООО "Грин-Лайн" РИА Новости пока не располагает.ООН неоднократно заявляла об угрозе мирового продовольственного кризиса из-за дефицита злаков. Запад обвинил Россию в блокировании поставок украинского зерна на мировые рынки, Москве приписывали даже кражу этого ресурса. При этом киевские власти сами создали множество логистических препятствий: заминировали акваторию Черного моря, что не позволяет вывозить грузы судами, а также подожгли зерно в порту Мариуполя.Как заявил Владимир Путин, Россия никак не препятствует вывозу пшеницы с Украины, если Киев разминирует порты, то суда смогут беспрепятственно выходить.

https://ria.ru/20220703/piratstvo-1799944592.html

https://ria.ru/20220629/oon-1799111659.html

https://ria.ru/20220628/zerno-1798670940.html

турция

украина

казахстан

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры судна "Жибек жолы" в турецком морском порту Карасу Кадры судна "Жибек жолы" в турецком морском порту Карасу 2022-07-03T21:33 true PT0M47S

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Наталья Макарова

турция, украина, казахстан, в мире, владимир путин, россия, оон