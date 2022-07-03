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На турецкой таможне подтвердили задержание российского судна - РИА Новости, 03.07.2022
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На турецкой таможне подтвердили задержание российского судна
На турецкой таможне подтвердили задержание российского судна - РИА Новости, 03.07.2022
На турецкой таможне подтвердили задержание российского судна
Турецкая таможня подтвердила РИА Новости задержание российского корабля, который якобы перевозил украинское зерно. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T18:17
2022-07-03T20:35
украина
турция
василий боднар
россия
в мире
владимир путин
оон
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АНКАРА, 3 июл — РИА Новости. Турецкая таможня подтвердила РИА Новости задержание российского корабля, который якобы перевозил украинское зерно.По его словам, конкретные решения по судьбе сухогруза турецкими властями пока не приняты.Как утверждает издание "Общественное", о задержании корабля также заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, его судьбу решат на совещании в понедельник. По словам дипломата, сейчас он находится перед входом в порт Карасу.Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал инцидент классическим примером пиратства, при этом он не подтвердил и не опроверг данные о том, что судно отгружалось в Бердянске.Ранее казахстанская национальная компания "Казахстан темир жолы" (Железные дороги Казахстана, КТЖ) направила запрос российскому арендатору сухогруза "Жибек жолы" с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. До этого в ряде СМИ вышла информация о вывозе злаков с Украины через морской торговый порт города на казахстанском корабле.Казахстанская компания KTZ Express (структура КТЖ) заявила, что ТОО KTZ Express Shipping (владелец судна "Жибек жолы") еще в октябре 2021 года заключило договор о фрахтовании судна без экипажа с российской компанией ООО "Грин-Лайн" сроком до 30 ноября 2022-го. Затем "Грин-Лайн", в свою очередь, заключил контракт на оказание услуг по перевозке зерна с Украины в Турцию с эстонской фирмой Mangelbert OU.ООН неоднократно заявляла об угрозе мирового продовольственного кризиса из-за дефицита злаков. Запад обвинил Россию в блокировании поставок украинского зерна на мировые рынки, Москве приписывали даже кражу этого ресурса. При этом киевские власти сами создали множество логистических препятствий: заминировали акваторию Черного моря, что не позволяет вывозить грузы судами, а также подожгли зерно в порту Мариуполя.Как заявил Владимир Путин, Россия никак не препятствует вывозу пшеницы с Украины, если Киев разминирует порты, то суда смогут беспрепятственно выходить.
https://ria.ru/20220629/zerno-1798919321.html
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Кадры судна "Жибек жолы" в турецком морском порту Карасу
Кадры судна "Жибек жолы" в турецком морском порту Карасу
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украина, турция, василий боднар, россия, в мире, владимир путин, оон
18:17 03.07.2022 (обновлено: 20:35 03.07.2022)
 
На турецкой таможне подтвердили задержание российского судна

В Турции подтвердили задержание российского судна, якобы перевозившего украинское зерно

© RuptlyСудно "Жибек жолы" в турецком морском порту Карасу. Кадр видео
Судно Жибек жолы в турецком морском порту Карасу. Кадр видео
© Ruptly
Читать ria.ru в
АНКАРА, 3 июл — РИА Новости. Турецкая таможня подтвердила РИА Новости задержание российского корабля, который якобы перевозил украинское зерно.

"Был запрос, ведется расследование. Это все, что я вам сейчас могу сказать", — сказал источник в ведомстве, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, конкретные решения по судьбе сухогруза турецкими властями пока не приняты.
Как утверждает издание "Общественное", о задержании корабля также заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, его судьбу решат на совещании в понедельник. По словам дипломата, сейчас он находится перед входом в порт Карасу.
Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал инцидент классическим примером пиратства, при этом он не подтвердил и не опроверг данные о том, что судно отгружалось в Бердянске.
Ранее казахстанская национальная компания "Казахстан темир жолы" (Железные дороги Казахстана, КТЖ) направила запрос российскому арендатору сухогруза "Жибек жолы" с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. До этого в ряде СМИ вышла информация о вывозе злаков с Украины через морской торговый порт города на казахстанском корабле.
Отгрузка зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 10:25
В МИД заявили, что Россия не может экспортировать зерно из-за санкций
Казахстанская компания KTZ Express (структура КТЖ) заявила, что ТОО KTZ Express Shipping (владелец судна "Жибек жолы") еще в октябре 2021 года заключило договор о фрахтовании судна без экипажа с российской компанией ООО "Грин-Лайн" сроком до 30 ноября 2022-го. Затем "Грин-Лайн", в свою очередь, заключил контракт на оказание услуг по перевозке зерна с Украины в Турцию с эстонской фирмой Mangelbert OU.
ООН неоднократно заявляла об угрозе мирового продовольственного кризиса из-за дефицита злаков. Запад обвинил Россию в блокировании поставок украинского зерна на мировые рынки, Москве приписывали даже кражу этого ресурса. При этом киевские власти сами создали множество логистических препятствий: заминировали акваторию Черного моря, что не позволяет вывозить грузы судами, а также подожгли зерно в порту Мариуполя.
Как заявил Владимир Путин, Россия никак не препятствует вывозу пшеницы с Украины, если Киев разминирует порты, то суда смогут беспрепятственно выходить.
Зерно в цехе ОАО Мелитопольский элеватор - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 15:56
Путин перечислил способы вывоза зерна с Украины
 
УкраинаТурцияВасилий БоднарРоссияВ миреВладимир ПутинООН
 
 
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