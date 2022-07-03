18:17 03.07.2022 (обновлено: 20:35 03.07.2022)
На турецкой таможне подтвердили задержание российского судна
В Турции подтвердили задержание российского судна, якобы перевозившего украинское зерно
© RuptlyСудно "Жибек жолы" в турецком морском порту Карасу. Кадр видео
© Ruptly
АНКАРА, 3 июл — РИА Новости. Турецкая таможня подтвердила РИА Новости задержание российского корабля, который якобы перевозил украинское зерно.
"Был запрос, ведется расследование. Это все, что я вам сейчас могу сказать", — сказал источник в ведомстве, пожелавший остаться неназванным.
По его словам, конкретные решения по судьбе сухогруза турецкими властями пока не приняты.
Как утверждает издание "Общественное", о задержании корабля также заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, его судьбу решат на совещании в понедельник. По словам дипломата, сейчас он находится перед входом в порт Карасу.
Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал инцидент классическим примером пиратства, при этом он не подтвердил и не опроверг данные о том, что судно отгружалось в Бердянске.
Ранее казахстанская национальная компания "Казахстан темир жолы" (Железные дороги Казахстана, КТЖ) направила запрос российскому арендатору сухогруза "Жибек жолы" с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. До этого в ряде СМИ вышла информация о вывозе злаков с Украины через морской торговый порт города на казахстанском корабле.
Казахстанская компания KTZ Express (структура КТЖ) заявила, что ТОО KTZ Express Shipping (владелец судна "Жибек жолы") еще в октябре 2021 года заключило договор о фрахтовании судна без экипажа с российской компанией ООО "Грин-Лайн" сроком до 30 ноября 2022-го. Затем "Грин-Лайн", в свою очередь, заключил контракт на оказание услуг по перевозке зерна с Украины в Турцию с эстонской фирмой Mangelbert OU.
ООН неоднократно заявляла об угрозе мирового продовольственного кризиса из-за дефицита злаков. Запад обвинил Россию в блокировании поставок украинского зерна на мировые рынки, Москве приписывали даже кражу этого ресурса. При этом киевские власти сами создали множество логистических препятствий: заминировали акваторию Черного моря, что не позволяет вывозить грузы судами, а также подожгли зерно в порту Мариуполя.
Как заявил Владимир Путин, Россия никак не препятствует вывозу пшеницы с Украины, если Киев разминирует порты, то суда смогут беспрепятственно выходить.
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