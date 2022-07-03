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В Копенгагене при стрельбе в торговом центре пострадали несколько человек - РИА Новости, 03.07.2022
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В Копенгагене при стрельбе в торговом центре пострадали несколько человек
В Копенгагене при стрельбе в торговом центре пострадали несколько человек - РИА Новости, 03.07.2022
В Копенгагене при стрельбе в торговом центре пострадали несколько человек
Несколько человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре датской столицы, сообщила полиция в Twitter. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T20:20
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дания
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МУРМАНСК, 3 июл – РИА Новости. Несколько человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре датской столицы, сообщила полиция в Twitter.Ранее сообщалось о том, что несколько выстрелов прозвучало в торговом центре Копенгагена, посетители в панике покинули центр.
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копенгаген, в мире, дания, происшествия
20:20 03.07.2022 (обновлено: 22:16 03.07.2022)
 
В Копенгагене при стрельбе в торговом центре пострадали несколько человек

Полиция Копенгагена сообщила, что при стрельбе в ТЦ "Филдс" пострадали несколько человек

© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar GestssonПолицейский дежурит во время эвакуации людей из торгового центра в Копенгагене
Полицейский дежурит во время эвакуации людей из торгового центра в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson
Полицейский дежурит во время эвакуации людей из торгового центра в Копенгагене
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 3 июл – РИА Новости. Несколько человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре датской столицы, сообщила полиция в Twitter.
"Мы находимся на месте, прозвучали выстрелы, несколько человек ранены. Всем необходимо держаться подальше от ТЦ "Филдс", - говорится в сообщении полиции.
Ранее сообщалось о том, что несколько выстрелов прозвучало в торговом центре Копенгагена, посетители в панике покинули центр.
Полиция на месте стрельбы в центре Осло - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 03:01
В Осло произошла стрельба в ночном клубе
 
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