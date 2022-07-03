https://ria.ru/20220703/strelba-1799960148.html

В Копенгагене при стрельбе в торговом центре пострадали несколько человек

В Копенгагене при стрельбе в торговом центре пострадали несколько человек - РИА Новости, 03.07.2022

В Копенгагене при стрельбе в торговом центре пострадали несколько человек

Несколько человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре датской столицы, сообщила полиция в Twitter. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T20:20

2022-07-03T20:20

2022-07-03T22:16

копенгаген

в мире

дания

происшествия

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МУРМАНСК, 3 июл – РИА Новости. Несколько человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре датской столицы, сообщила полиция в Twitter.Ранее сообщалось о том, что несколько выстрелов прозвучало в торговом центре Копенгагена, посетители в панике покинули центр.

https://ria.ru/20220625/strelba-1798029439.html

копенгаген

дания

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копенгаген, в мире, дания, происшествия