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В Копенгагене при стрельбе в торговом центре пострадали несколько человек
В Копенгагене при стрельбе в торговом центре пострадали несколько человек - РИА Новости, 03.07.2022
В Копенгагене при стрельбе в торговом центре пострадали несколько человек
Несколько человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре датской столицы, сообщила полиция в Twitter. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T20:20
2022-07-03T20:20
2022-07-03T22:16
копенгаген
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происшествия
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МУРМАНСК, 3 июл – РИА Новости. Несколько человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре датской столицы, сообщила полиция в Twitter.Ранее сообщалось о том, что несколько выстрелов прозвучало в торговом центре Копенгагена, посетители в панике покинули центр.
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копенгаген, в мире, дания, происшествия
20:20 03.07.2022 (обновлено: 22:16 03.07.2022)
В Копенгагене при стрельбе в торговом центре пострадали несколько человек
Полиция Копенгагена сообщила, что при стрельбе в ТЦ "Филдс" пострадали несколько человек