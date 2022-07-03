https://ria.ru/20220703/putin-1799926693.html
Путин встретится с финалистами конкурса "Лидеры России"
Путин встретится с финалистами конкурса "Лидеры России" - РИА Новости, 03.07.2022
Путин встретится с финалистами конкурса "Лидеры России"
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе должен встретиться с финалистами конкурса "Лидеры России", также в графике президента совещание с кабмином по... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T15:40
2022-07-03T15:40
2022-07-03T15:40
санкт-петербург
владимир путин
"лидеры россии"
правительство рф
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе должен встретиться с финалистами конкурса "Лидеры России", также в графике президента совещание с кабмином по экономическим вопросам, сообщили в программе Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на канале Россия 1.По данным телеканала, на следующей неделе в честь Дня рыбака в Санкт-Петербурге будет поднят флаг над новыми рыболовецкими траулерами, ожидается, что Путин примет участие в церемонии дистанционно.
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санкт-петербург, владимир путин, "лидеры россии", правительство рф
Путин встретится с финалистами конкурса "Лидеры России"
Путин встретится на следующей неделе с финалистами конкурса "Лидеры России"