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Путин встретится с финалистами конкурса "Лидеры России" - РИА Новости, 03.07.2022
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Путин встретится с финалистами конкурса "Лидеры России"
Путин встретится с финалистами конкурса "Лидеры России" - РИА Новости, 03.07.2022
Путин встретится с финалистами конкурса "Лидеры России"
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе должен встретиться с финалистами конкурса "Лидеры России", также в графике президента совещание с кабмином по... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T15:40
2022-07-03T15:40
санкт-петербург
владимир путин
"лидеры россии"
правительство рф
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе должен встретиться с финалистами конкурса "Лидеры России", также в графике президента совещание с кабмином по экономическим вопросам, сообщили в программе Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на канале Россия 1.По данным телеканала, на следующей неделе в честь Дня рыбака в Санкт-Петербурге будет поднят флаг над новыми рыболовецкими траулерами, ожидается, что Путин примет участие в церемонии дистанционно.
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санкт-петербург, владимир путин, "лидеры россии", правительство рф
15:40 03.07.2022
 
Путин встретится с финалистами конкурса "Лидеры России"

Путин встретится на следующей неделе с финалистами конкурса "Лидеры России"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонкурс управленцев "Лидеры России"
Конкурс управленцев Лидеры России - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Конкурс управленцев "Лидеры России". Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе должен встретиться с финалистами конкурса "Лидеры России", также в графике президента совещание с кабмином по экономическим вопросам, сообщили в программе Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на канале Россия 1.
"На следующей неделе Путин встретится с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"... Президент продолжит следить за ситуацией в российской экономике, он проведет новое совещание с членами правительства", - сообщили в программе.
По данным телеканала, на следующей неделе в честь Дня рыбака в Санкт-Петербурге будет поднят флаг над новыми рыболовецкими траулерами, ожидается, что Путин примет участие в церемонии дистанционно.
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Санкт-ПетербургВладимир Путин"Лидеры России"Правительство РФ
 
 
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