10:06 03.07.2022 (обновлено: 10:58 03.07.2022)
Ситуация в Белгороде требует ответа со стороны России, считают в Совфеде
Сенатор Клишас назвал гибель жителей Белгорода прямым актом агрессии со стороны Украины
Поврежденные балконы жилого дома в Белгороде
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские сенаторы выразили уверенность, что события в Белгороде требуют ответа Украине.
"Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа", - написал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что удары по территории России и гибель граждан продолжатся, "если не будет сокрушительного военного ответа".
Клишас добавил, что Россию провоцируют и при любом поводе будут говорить о ее "жесткости и даже жестокости". При этом, по его словам, опаснее, если Запад станет трактовать отсутствие жесткости при защите территории и граждан РФ как слабость со стороны России.
Сенатор Константин Долгов в свою очередь заявил, что Киев обязательно понесет ответственность за гибель мирных россиян. "За трусливый обстрел Белгорода, гибель наших мирных граждан и разрушения жилых домов киевский режим, не сомневаюсь, обязательно ответит. И за это тоже", - написал Долгов в своем Telegram-канале.
Ранее в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде была серия громких звуков. Позднее он сообщил, что погибли три человека, а еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. Глава региона также сообщал, что причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО.
По предварительной информации, в областном центре частично разрушено более 30 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова, пять - полностью; повреждено 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. Глава региона обещал жителям оказать всю необходимую помощь; восстановительные работы, по его словам, начнутся уже сегодня.
Поврежденный жилой дом в Белгороде