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Ситуация в Белгороде требует ответа со стороны России, считают в Совфеде - РИА Новости, 03.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/otvet-1799873643.html
Ситуация в Белгороде требует ответа со стороны России, считают в Совфеде
Ситуация в Белгороде требует ответа со стороны России, считают в Совфеде - РИА Новости, 03.07.2022
Ситуация в Белгороде требует ответа со стороны России, считают в Совфеде
Российские сенаторы выразили уверенность, что события в Белгороде требуют ответа Украине. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T10:06
2022-07-03T10:58
специальная военная операция на украине
политика
андрей клишас
константин долгов
белгород
россия
украина
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские сенаторы выразили уверенность, что события в Белгороде требуют ответа Украине."Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа", - написал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в своем Telegram-канале.Он также отметил, что удары по территории России и гибель граждан продолжатся, "если не будет сокрушительного военного ответа".Клишас добавил, что Россию провоцируют и при любом поводе будут говорить о ее "жесткости и даже жестокости". При этом, по его словам, опаснее, если Запад станет трактовать отсутствие жесткости при защите территории и граждан РФ как слабость со стороны России.Сенатор Константин Долгов в свою очередь заявил, что Киев обязательно понесет ответственность за гибель мирных россиян. "За трусливый обстрел Белгорода, гибель наших мирных граждан и разрушения жилых домов киевский режим, не сомневаюсь, обязательно ответит. И за это тоже", - написал Долгов в своем Telegram-канале.Ранее в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде была серия громких звуков. Позднее он сообщил, что погибли три человека, а еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. Глава региона также сообщал, что причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО. По предварительной информации, в областном центре частично разрушено более 30 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова, пять - полностью; повреждено 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. Глава региона обещал жителям оказать всю необходимую помощь; восстановительные работы, по его словам, начнутся уже сегодня.
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политика, андрей клишас, константин долгов, белгород, россия, украина
10:06 03.07.2022 (обновлено: 10:58 03.07.2022)
 
Ситуация в Белгороде требует ответа со стороны России, считают в Совфеде

Сенатор Клишас назвал гибель жителей Белгорода прямым актом агрессии со стороны Украины

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкПоврежденные балконы жилого дома в Белгороде
Поврежденные балконы жилого дома в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Поврежденные балконы жилого дома в Белгороде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские сенаторы выразили уверенность, что события в Белгороде требуют ответа Украине.
"Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа", - написал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что удары по территории России и гибель граждан продолжатся, "если не будет сокрушительного военного ответа".
Клишас добавил, что Россию провоцируют и при любом поводе будут говорить о ее "жесткости и даже жестокости". При этом, по его словам, опаснее, если Запад станет трактовать отсутствие жесткости при защите территории и граждан РФ как слабость со стороны России.
Свист и удар: в Белгороде повреждены дома после ночных обстрелов - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
Вчера, 08:44
Житель пострадавшего от обстрела дома в Белгороде рассказал о погибших
Сенатор Константин Долгов в свою очередь заявил, что Киев обязательно понесет ответственность за гибель мирных россиян. "За трусливый обстрел Белгорода, гибель наших мирных граждан и разрушения жилых домов киевский режим, не сомневаюсь, обязательно ответит. И за это тоже", - написал Долгов в своем Telegram-канале.
Ранее в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде была серия громких звуков. Позднее он сообщил, что погибли три человека, а еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. Глава региона также сообщал, что причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО.
По предварительной информации, в областном центре частично разрушено более 30 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова, пять - полностью; повреждено 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. Глава региона обещал жителям оказать всю необходимую помощь; восстановительные работы, по его словам, начнутся уже сегодня.
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкПоврежденный жилой дом в Белгороде
Поврежденный жилой дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Поврежденный жилой дом в Белгороде
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаАндрей КлишасКонстантин ДолговБелгородРоссияУкраина
 
 
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