https://ria.ru/20220703/otvet-1799873643.html

Ситуация в Белгороде требует ответа со стороны России, считают в Совфеде

Ситуация в Белгороде требует ответа со стороны России, считают в Совфеде - РИА Новости, 03.07.2022

Ситуация в Белгороде требует ответа со стороны России, считают в Совфеде

Российские сенаторы выразили уверенность, что события в Белгороде требуют ответа Украине. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T10:06

2022-07-03T10:06

2022-07-03T10:58

специальная военная операция на украине

политика

андрей клишас

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россия

украина

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские сенаторы выразили уверенность, что события в Белгороде требуют ответа Украине."Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа", - написал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в своем Telegram-канале.Он также отметил, что удары по территории России и гибель граждан продолжатся, "если не будет сокрушительного военного ответа".Клишас добавил, что Россию провоцируют и при любом поводе будут говорить о ее "жесткости и даже жестокости". При этом, по его словам, опаснее, если Запад станет трактовать отсутствие жесткости при защите территории и граждан РФ как слабость со стороны России.Сенатор Константин Долгов в свою очередь заявил, что Киев обязательно понесет ответственность за гибель мирных россиян. "За трусливый обстрел Белгорода, гибель наших мирных граждан и разрушения жилых домов киевский режим, не сомневаюсь, обязательно ответит. И за это тоже", - написал Долгов в своем Telegram-канале.Ранее в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде была серия громких звуков. Позднее он сообщил, что погибли три человека, а еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. Глава региона также сообщал, что причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО. По предварительной информации, в областном центре частично разрушено более 30 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова, пять - полностью; повреждено 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. Глава региона обещал жителям оказать всю необходимую помощь; восстановительные работы, по его словам, начнутся уже сегодня.

https://ria.ru/20220703/belgorod-1799864935.html

белгород

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, андрей клишас, константин долгов, белгород, россия, украина