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Россиянам рассказали, когда выгоднее всего брать отпуск

Россиянам рассказали, когда выгоднее всего брать отпуск - РИА Новости, 03.07.2022

Россиянам рассказали, когда выгоднее всего брать отпуск

Отпуск тем россиянам, которые уже планируют его на 2023 год и хотят при этом максимально выиграть в деньгах, стоит брать в августе или октябре, заявил РИА... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T05:35

2022-07-03T05:35

2022-07-03T11:16

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Отпуск тем россиянам, которые уже планируют его на 2023 год и хотят при этом максимально выиграть в деньгах, стоит брать в августе или октябре, заявил РИА Новости директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин.К самым невыгодным, по его подсчетам, для ухода в отпуск месяцам будущего года относятся - январь, февраль, апрель, май. "Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, то, скорее всего, существенно потеряете в деньгах (при выплате отпускных) по сравнению с заработной платой. Поэтому в эти месяцы выгодно работать и получить зарплату за отработанное время", - заметил эксперт.Он добавил, что определение выгодных и невыгодных месяцев - если рассматривать короткое объяснение - зависит от того, сколько в месяце рабочих дней."С финансовой точки зрения использовать отпуск выгоднее в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, поскольку оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня", - заметил Южалин. Так, в августе и в октябре будущего года больше всего рабочих дней: 23 и 22 соответственно. Для сравнения, в апреле и мае 2023 года по 20 рабочих дней.Ранее Минтруда сообщило, что новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней - с 31 декабря по 8 января. Согласно опубликованному календарю, в феврале россиян ждут четырехдневные выходные с 23 по 26 число, в марте нерабочим будет восьмое число. Майские выходные продлятся с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая, в июне длинными будут выходные с 10 по 12 число. Также длинные выходные ожидают россиян в ноябре, с 4 по 6 число.

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Максим Горбачев

общество, россия, новости - туризм