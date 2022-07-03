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Россиянам рассказали, когда выгоднее всего брать отпуск
Россиянам рассказали, когда выгоднее всего брать отпуск - РИА Новости, 03.07.2022
Россиянам рассказали, когда выгоднее всего брать отпуск
Отпуск тем россиянам, которые уже планируют его на 2023 год и хотят при этом максимально выиграть в деньгах, стоит брать в августе или октябре, заявил РИА... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T05:35
2022-07-03T05:35
2022-07-03T11:16
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Отпуск тем россиянам, которые уже планируют его на 2023 год и хотят при этом максимально выиграть в деньгах, стоит брать в августе или октябре, заявил РИА Новости директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин.К самым невыгодным, по его подсчетам, для ухода в отпуск месяцам будущего года относятся - январь, февраль, апрель, май. "Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, то, скорее всего, существенно потеряете в деньгах (при выплате отпускных) по сравнению с заработной платой. Поэтому в эти месяцы выгодно работать и получить зарплату за отработанное время", - заметил эксперт.Он добавил, что определение выгодных и невыгодных месяцев - если рассматривать короткое объяснение - зависит от того, сколько в месяце рабочих дней."С финансовой точки зрения использовать отпуск выгоднее в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, поскольку оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня", - заметил Южалин. Так, в августе и в октябре будущего года больше всего рабочих дней: 23 и 22 соответственно. Для сравнения, в апреле и мае 2023 года по 20 рабочих дней.Ранее Минтруда сообщило, что новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней - с 31 декабря по 8 января. Согласно опубликованному календарю, в феврале россиян ждут четырехдневные выходные с 23 по 26 число, в марте нерабочим будет восьмое число. Майские выходные продлятся с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая, в июне длинными будут выходные с 10 по 12 число. Также длинные выходные ожидают россиян в ноябре, с 4 по 6 число.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, новости - туризм
05:35 03.07.2022 (обновлено: 11:16 03.07.2022)
Россиянам рассказали, когда выгоднее всего брать отпуск
Эксперт Южалин: россиянам в 2023 году выгоднее всего брать отпуск в августе или октябре
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Отпуск тем россиянам, которые уже планируют его на 2023 год и хотят при этом максимально выиграть в деньгах, стоит брать в августе или октябре, заявил РИА Новости директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин.
"Те россияне, кто уже сейчас планируют свой отпуск на 2023 год и хочет максимально выиграть при этом в деньгах, брать его лучше всего в августе и в октябре, чуть хуже – в июне, июле, декабре", - заявил он.
К самым невыгодным, по его подсчетам, для ухода в отпуск месяцам будущего года относятся - январь, февраль, апрель, май. "Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, то, скорее всего, существенно потеряете в деньгах (при выплате отпускных) по сравнению с заработной платой. Поэтому в эти месяцы выгодно работать и получить зарплату за отработанное время", - заметил эксперт.
Он добавил, что определение выгодных и невыгодных месяцев - если рассматривать короткое объяснение - зависит от того, сколько в месяце рабочих дней.
"С финансовой точки зрения использовать отпуск выгоднее в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, поскольку оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня", - заметил Южалин. Так, в августе и в октябре будущего года больше всего рабочих дней: 23 и 22 соответственно. Для сравнения, в апреле и мае 2023 года по 20 рабочих дней.
Ранее Минтруда сообщило, что новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней - с 31 декабря по 8 января. Согласно опубликованному календарю, в феврале россиян ждут четырехдневные выходные с 23 по 26 число, в марте нерабочим будет восьмое число. Майские выходные продлятся с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая, в июне длинными будут выходные с 10 по 12 число. Также длинные выходные ожидают россиян в ноябре, с 4 по 6 число.