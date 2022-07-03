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МИД Украины обиделся на агентство Франс Пресс за сообщение по Лисичанску - РИА Новости, 03.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/obida-1799933461.html
МИД Украины обиделся на агентство Франс Пресс за сообщение по Лисичанску
МИД Украины обиделся на агентство Франс Пресс за сообщение по Лисичанску - РИА Новости, 03.07.2022
МИД Украины обиделся на агентство Франс Пресс за сообщение по Лисичанску
МИД Украины обиделся на France-Presse за материал об окружении Лисичанска в ЛНР, соответствующее заявление сделал представитель ведомства Олег Николенко. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T16:44
2022-07-03T20:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
луганская народная республика
лисичанск
владимир путин
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. МИД Украины обиделся на France-Presse за материал об окружении Лисичанска в ЛНР, соответствующее заявление сделал представитель ведомства Олег Николенко.Он прокомментировал сообщение агентства, что "украинские сепаратисты заявляют, что окружили Лисичанск"."AFP стало жертвой российской пропаганды. Оно вопиюще называет российскую армию вторжения "украинскими сепаратистами", представляя войну России против Украины как внутренний конфликт. Кремль ликует", — написал дипломат в Twitter.В последние дни западные СМИ стали давать более объективную картину по ситуации вокруг Лисичанска, передавая, что жители этого города ждут прихода войск России и ЛНР, об этом сообщали France 24 и Sky News. Как проинформировали в воскресенье в российском военном ведомстве, министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики, в результате успешных боевых действий ВС России совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском — последним городом в республике, в котором были украинские войска.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220703/lnr-1799896391.html
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украина
луганская народная республика
лисичанск
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в мире, украина, луганская народная республика, лисичанск, владимир путин, россия, сергей шойгу, france 24, вооруженные силы рф
16:44 03.07.2022 (обновлено: 20:27 03.07.2022)
 
МИД Украины обиделся на агентство Франс Пресс за сообщение по Лисичанску

МИД Украины обиделся на агентство Франс Пресс за сообщение по окружению Лисичанска в ЛНР

© РИА НовостиМинистерство иностранных дел Украины
Министерство иностранных дел Украины - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости
Министерство иностранных дел Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. МИД Украины обиделся на France-Presse за материал об окружении Лисичанска в ЛНР, соответствующее заявление сделал представитель ведомства Олег Николенко.
Он прокомментировал сообщение агентства, что "украинские сепаратисты заявляют, что окружили Лисичанск".
"AFP стало жертвой российской пропаганды. Оно вопиюще называет российскую армию вторжения "украинскими сепаратистами", представляя войну России против Украины как внутренний конфликт. Кремль ликует", — написал дипломат в Twitter.
В последние дни западные СМИ стали давать более объективную картину по ситуации вокруг Лисичанска, передавая, что жители этого города ждут прихода войск России и ЛНР, об этом сообщали France 24 и Sky News. Как проинформировали в воскресенье в российском военном ведомстве, министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики, в результате успешных боевых действий ВС России совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском — последним городом в республике, в котором были украинские войска.
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По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскВладимир ПутинРоссияСергей ШойгуFrance 24Вооруженные силы РФ
 
 
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