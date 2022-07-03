https://ria.ru/20220703/obida-1799933461.html

МИД Украины обиделся на агентство Франс Пресс за сообщение по Лисичанску

МИД Украины обиделся на агентство Франс Пресс за сообщение по Лисичанску - РИА Новости, 03.07.2022

МИД Украины обиделся на агентство Франс Пресс за сообщение по Лисичанску

МИД Украины обиделся на France-Presse за материал об окружении Лисичанска в ЛНР, соответствующее заявление сделал представитель ведомства Олег Николенко. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T16:44

2022-07-03T16:44

2022-07-03T20:27

специальная военная операция на украине

в мире

украина

луганская народная республика

лисичанск

владимир путин

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. МИД Украины обиделся на France-Presse за материал об окружении Лисичанска в ЛНР, соответствующее заявление сделал представитель ведомства Олег Николенко.Он прокомментировал сообщение агентства, что "украинские сепаратисты заявляют, что окружили Лисичанск"."AFP стало жертвой российской пропаганды. Оно вопиюще называет российскую армию вторжения "украинскими сепаратистами", представляя войну России против Украины как внутренний конфликт. Кремль ликует", — написал дипломат в Twitter.В последние дни западные СМИ стали давать более объективную картину по ситуации вокруг Лисичанска, передавая, что жители этого города ждут прихода войск России и ЛНР, об этом сообщали France 24 и Sky News. Как проинформировали в воскресенье в российском военном ведомстве, министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики, в результате успешных боевых действий ВС России совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском — последним городом в республике, в котором были украинские войска.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220703/lnr-1799896391.html

https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799846430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, луганская народная республика, лисичанск, владимир путин, россия, сергей шойгу, france 24, вооруженные силы рф