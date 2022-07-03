https://ria.ru/20220703/memorial-1799978308.html

Жители Белгорода несут цветы и свечи на импровизированный мемориал

Жители Белгорода несут цветы и свечи на импровизированный мемориал - РИА Новости, 03.07.2022

Жители Белгорода несут цветы и свечи на импровизированный мемориал

Жители Белгорода, попавшего под обстрел со стороны Украины, в воскресенье несут цветы и свечи на импровизированный мемориал на пересечении улиц Маяковского и... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T23:42

2022-07-03T23:42

2022-07-03T23:42

вячеслав гладков

белгород

россия

белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

украина

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Жители Белгорода, попавшего под обстрел со стороны Украины, в воскресенье несут цветы и свечи на импровизированный мемориал на пересечении улиц Маяковского и Попова, передает корреспондент РИА Новости.Этот перекрёсток находится у оживленной улицы Попова, чуть дальше полиция оцепила территорию. Многие приходят семьями, приносят цветы, иконы, траурные свечи, чтобы почтить память погибших и выразить поддержку пострадавшим.Как сообщили в Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле поврежден 21 многоквартирный дом и 40 частных. По его информации, в результате погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. При этом, по данным СК РФ, погибли три человека, двое пропали без вести, в том числе один ребенок.

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белгородская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вячеслав гладков, белгород, россия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), украина, вооруженные силы украины