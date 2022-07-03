"Грянул выстрел, флигель разворотило". Преднамеренный удар ВСУ по Белгороду

Российские сенаторы выразили уверенность, что события в Белгороде требуют ответа Украине. "Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа", — считает глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.