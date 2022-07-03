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"Грянул выстрел, флигель разворотило". Преднамеренный удар ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 03.07.2022
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"Грянул выстрел, флигель разворотило". Преднамеренный удар ВСУ по Белгороду
"Грянул выстрел, флигель разворотило". Преднамеренный удар ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 03.07.2022
"Грянул выстрел, флигель разворотило". Преднамеренный удар ВСУ по Белгороду
РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T12:32
2022-07-03T15:48
фото
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фото, фото
12:32 03.07.2022 (обновлено: 15:48 03.07.2022)
 

"Грянул выстрел, флигель разворотило". Преднамеренный удар ВСУ по Белгороду

Читать ria.ru в
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Украинские войска в ночь на воскресенье нанесли преднамеренный удар по территории Белгородской области.

Поврежденные балконы жилого дома в Белгороде
1 из 9

Украинские войска в ночь на воскресенье нанесли преднамеренный удар по территории Белгородской области.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Средства ПВО сбили все три запущенные по Белгороду ракеты "Точка-У", но обломки одной упали на жилой дом.

Разрушенные дома в Белгороде
2 из 9

Средства ПВО сбили все три запущенные по Белгороду ракеты "Точка-У", но обломки одной упали на жилой дом.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Изначально губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ночью в городе "была слышна серия громких звуков", сработала ПВО.

Поврежденный дом в Белгороде
3 из 9

Изначально губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ночью в городе "была слышна серия громких звуков", сработала ПВО.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанк

Погибли четыре человека (трое граждан Украины и один россиянин), еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.

Разрушенный жилой дом в Белгороде
4 из 9

Погибли четыре человека (трое граждан Украины и один россиянин), еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Частично разрушено более 30 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова, пять — полностью; повреждено 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова.

Поврежденный жилой дом в Белгороде
5 из 9

Частично разрушено более 30 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова, пять — полностью; повреждено 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанк

Глава региона встретился с жителями и пообещал оказать им всю необходимую помощь.

Разрушенный жилой дом в Белгороде
6 из 9

Глава региона встретился с жителями и пообещал оказать им всю необходимую помощь.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанк

Подрядные организации проведут замеры и начнут восстановительные работы.

Разрушенный жилой дом в Белгороде
7 из 9

Подрядные организации проведут замеры и начнут восстановительные работы.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

"Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья — из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило", — рассказал местный житель Алексей Русанов.

Местные жители и полицейские у поврежденного жилого дома в Белгороде
8 из 9

"Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья — из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило", — рассказал местный житель Алексей Русанов.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Российские сенаторы выразили уверенность, что события в Белгороде требуют ответа Украине. "Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа", — считает глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

Поврежденные балконы жилого дома в Белгороде
9 из 9

Российские сенаторы выразили уверенность, что события в Белгороде требуют ответа Украине. "Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа", — считает глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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