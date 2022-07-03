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Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР - РИА Новости, 03.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/lnr-1799896391.html
Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР
Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР - РИА Новости, 03.07.2022
Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР
Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении территории ЛНР, сообщается в пресс-релизе ведомства. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T12:40
2022-07-03T19:47
специальная военная операция на украине
в мире
сергей шойгу
владимир путин
лнр
луганская народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении территории ЛНР, сообщается в пресс-релизе ведомства.Как заявило Минобороны, в воскресенье глава министерства, генерал армии Сергей Шойгу представил российскому президенту, верховному главнокомандующему Вооруженными силами Владимиру Путину доклад об освобождении Луганской Народной Республики.Второго июля союзные силы ВС России и Народной милиции ЛНР окружили, а затем освободили Лисичанск, последний город бывшей Луганской области, находившийся под контролем ВСУ.Общая площадь освобожденных территорий составляет 182 квадратных километра.Россия с 24 февраля ведет на Украине спецоперацию с целью защиты жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.
https://ria.ru/20220703/lisichansk-1799891502.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, сергей шойгу, владимир путин, лнр, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина
12:40 03.07.2022 (обновлено: 19:47 03.07.2022)
 
Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

Глава Минобороны Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУстановка Знамени Победы на здании администрации Лисичанска
Установка Знамени Победы на здании администрации Лисичанска - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Установка Знамени Победы на здании администрации Лисичанска
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении территории ЛНР, сообщается в пресс-релизе ведомства.
Как заявило Минобороны, в воскресенье глава министерства, генерал армии Сергей Шойгу представил российскому президенту, верховному главнокомандующему Вооруженными силами Владимиру Путину доклад об освобождении Луганской Народной Республики.
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Российские войска замкнули кольцо вокруг Лисичанска
Второго июля союзные силы ВС России и Народной милиции ЛНР окружили, а затем освободили Лисичанск, последний город бывшей Луганской области, находившийся под контролем ВСУ.
Общая площадь освобожденных территорий составляет 182 квадратных километра.
Россия с 24 февраля ведет на Украине спецоперацию с целью защиты жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ШойгуВладимир ПутинЛНРЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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