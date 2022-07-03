https://ria.ru/20220703/lnr-1799896391.html

Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР - РИА Новости, 03.07.2022

Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении территории ЛНР, сообщается в пресс-релизе ведомства. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T12:40

2022-07-03T12:40

2022-07-03T19:47

специальная военная операция на украине

в мире

сергей шойгу

владимир путин

лнр

луганская народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении территории ЛНР, сообщается в пресс-релизе ведомства.Как заявило Минобороны, в воскресенье глава министерства, генерал армии Сергей Шойгу представил российскому президенту, верховному главнокомандующему Вооруженными силами Владимиру Путину доклад об освобождении Луганской Народной Республики.Второго июля союзные силы ВС России и Народной милиции ЛНР окружили, а затем освободили Лисичанск, последний город бывшей Луганской области, находившийся под контролем ВСУ.Общая площадь освобожденных территорий составляет 182 квадратных километра.Россия с 24 февраля ведет на Украине спецоперацию с целью защиты жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.

https://ria.ru/20220703/lisichansk-1799891502.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сергей шойгу, владимир путин, лнр, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина