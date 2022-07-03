08:00 03.07.2022 (обновлено: 08:10 03.07.2022)
"Все не так, как думают". Как в христианстве распознают "настоящие чудеса"
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкРаспятие в храме Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии в Кемерово
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Никита Бизин. Сообщения том, что вдруг замироточила икона или от образа пошло сияние — не редкость. Правда, и опровергают это с той же частотой. О феномене чудес в христианстве и том, как к ним относится духовенство, — в материале РИА Новости.
Элементарная физика
На днях патриарх Кирилл навестил раненых солдат в военном госпитале имени Вишневского. По итогам пресс-служба предстоятеля Русской церкви выпустила релиз, где, помимо прочего, упоминается необычное — похожее на силуэт Богородицы — изображение на дверях реанимационного отделения. Появилось оно месяц назад. По словам врачей, образ нерукотворный.
Верующие расценили произошедшее не иначе, как чудо. Но в РПЦ, на удивление многих, прокомментировали феномен сдержанно.
"Я думаю, что не следует придавать этому значение как какому-то сакральному предмету. Стремление к чуду само по себе замечательно, но не надо подменять подлинные вещи просто случайностями", — отреагировал председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Московского патриархата протоиерей Леонид Калинин.
Тем не менее подобным новостям всегда придают большое значение. Все две тысячи лет христианства верующие свидетельствовали о многочисленных сверхъестественных явлениях. Чаще всего — о мироточении икон. Такие образы, "отмеченные проявлением благодати", всегда почитали особо. Поклониться им приезжали тысячи паломников.
© Пресс-служба патриарха Московского и всея РусиКадр видео, сделанного во время посещения патриархом Московским и всея Руси Кириллом госпиталя Минобороны
© Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси
Кадр видео, сделанного во время посещения патриархом Московским и всея Руси Кириллом госпиталя Минобороны
Одной проверки недостаточно
О необычных случаях сообщают и сейчас. Чаще всего верующие говорят: чудо произошло неслучайно, оно привязано к какому-либо событию. Например, на Троицу, 12 июня, прихожане Богоявленского храма в Волгограде заявили о необычном свечении праздничной иконы.
В местной же епархии поспешили заверить: дело в особенностях зрительного восприятия и освещении храма. А настоятель объяснил все законами физики.
"Никакого чуда нет, — отметил священник в беседе с журналистами. — Образ холщовый. Лик подсветился солнечным бликом и заиграл, только и всего".
Впрочем, верующие Волгоградского региона взбудоражены не впервые. В Клетском районе несколько лет заявляли о "необъяснимых вещах": стала стекать маслянистая жидкость с икон, а затем — с распятия. Новость быстро разлетелась, и в скромный Никольский храм потянулась вереница паломников.
Однако в этом году епархия решила выяснить природу неизвестного вещества. Оказалось, это вовсе не церковное миро.
© AP Photo / Andre KostersПаломники в Фатиме, Португалия
© AP Photo / Andre Kosters
Паломники в Фатиме, Португалия
"В соответствии с результатами работы комиссии <…> был выявлен рукотворный характер указанного явления, исключающий его Божественное происхождение. <…> На основании вышеизложенного <…> паломнические поездки в Никольский храм не благословляются", — говорится в решении, подписанном митрополитом Феодором.
Правда, многие, кто уже побывал на том месте, не соглашаются с выводами духовенства. И хотят провести еще одну экспертизу.
Не всегда можно объяснить
Впрочем, есть очень спорные случаи. Более ста лет Католическая церковь не может объяснить события, которые произошли в португальском городке Фатима в 1917-м.
Согласно преданию, сестрам Лусие, Жасинте, а также их брату Франсишку явилась Дева Мария. И оставила им послания — о грядущей Второй мировой войне, десятилетиях безбожия в России и о покушении на папу римского Иоанна Павла II.
"Мы начали спускаться по склону к дороге. <…> Когда мы были почти на середине склона, <…> нашим взорам предстала Дева, одетая в белое. <…> Она излучала свет, сиявший ярче лучей солнца, отражающихся от хрустального сосуда, наполненного водой. Тогда Богородица сказала: "Не бойтесь! Я не причиню вам зла!" — свидетельствовала Лусия.
© AP Photo / Francisco SecoПаломники в Фатиме, Португалия
© AP Photo / Francisco Seco
Паломники в Фатиме, Португалия
Местные жители не поверили детским выдумкам о "пророчествах прекрасной девушки". Однако спустя тринадцать лет тщательного расследования Римско-католическая церковь официально признала случай подлинным чудом.
Скептики же до сих пор уверены: ничего сверхъестественного не было. Трое детей стали свидетелями редкого физического явления — гало. Все из-за особого преломления солнечных лучей, в результате чего вокруг светила образуется яркая белая аура.
Главный же аргумент защитников — что все три пророчества Богородицы сбылись.
Жесткий отбор
Сообщений о чудесах настолько много, что как католическая, так и православные церкви выработали четкий механизм определения подлинности.
"У католиков, например, порядок такой. Верующий, столкнувшись с необычным явлением, обязан сообщить об этом епископу. Тот создает комиссию из профильных специалистов, как священников, так и ученых. Затем дело повторно должен рассмотреть Святой Престол", — говорит канцлер курии Архиепархии Божией Матери в Москве священник Сергей Тимашов.
© AFP 2022 / Osservatore RomanoПапа Римский Бенедикт XVI на заседании конгрегации по канонизации святых
Папа Римский Бенедикт XVI на заседании конгрегации по канонизации святых
Если чудо подтверждается, то Ватикан выпускает документ с фразой: "В настоящий момент нет объяснения произошедшему".
Такие декреты регулярно издает Конгрегация по канонизации святых. Последний обнародовали в октябре 2021-го — признали факт исцеления после молитв к покойному папе Иоанну Павлу I.
В Русской православной церкви с подобной статистикой сложнее. За последние годы ни синод, ни профильная комиссия не объявляли тот или иной феномен чудом. При этом на официальном сайте Московской патриархии периодически публикуют новости о мироточении икон. Одна из последних — про образ XVIII века в Михаило-Архангельском храме села Уросово (Тульская область) — относится к апрелю 2020-го.
"Чудо в первую очередь нарушение законов природы. Очень важно, чтобы тому были документальные свидетельства", — подчеркивает член Синодальной комиссии по канонизации святых протоиерей Владислав Цыпин.
Распятие в руках священнослужителя
Он указывает, что вопрос о сверхъестественных явлениях — очень тонкий.
"Церковь всегда призывает верующих к трезвости ума. С одной стороны, необходимо доверять божественному промыслу над человеком. С другой — не следует чересчур фантазировать".
В противном случае, добавляет протоиерей, человек рискует подпасть под самообольщение. И тогда он будет на каждом шагу усматривать "чудеса".