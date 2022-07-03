https://ria.ru/20220703/khristianstvo-1799699116.html

"Все не так, как думают". Как в христианстве распознают "настоящие чудеса"

"Все не так, как думают". Как в христианстве распознают "настоящие чудеса" - РИА Новости, 03.07.2022

"Все не так, как думают". Как в христианстве распознают "настоящие чудеса"

Сообщения том, что вдруг замироточила икона или от образа пошло сияние — не редкость. Правда, и опровергают это с той же частотой. О феномене чудес в... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T08:00

2022-07-03T08:00

2022-07-03T08:10

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аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Никита Бизин. Сообщения том, что вдруг замироточила икона или от образа пошло сияние — не редкость. Правда, и опровергают это с той же частотой. О феномене чудес в христианстве и том, как к ним относится духовенство, — в материале РИА Новости.Элементарная физикаНа днях патриарх Кирилл навестил раненых солдат в военном госпитале имени Вишневского. По итогам пресс-служба предстоятеля Русской церкви выпустила релиз, где, помимо прочего, упоминается необычное — похожее на силуэт Богородицы — изображение на дверях реанимационного отделения. Появилось оно месяц назад. По словам врачей, образ нерукотворный.Верующие расценили произошедшее не иначе, как чудо. Но в РПЦ, на удивление многих, прокомментировали феномен сдержанно."Я думаю, что не следует придавать этому значение как какому-то сакральному предмету. Стремление к чуду само по себе замечательно, но не надо подменять подлинные вещи просто случайностями", — отреагировал председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Московского патриархата протоиерей Леонид Калинин.Тем не менее подобным новостям всегда придают большое значение. Все две тысячи лет христианства верующие свидетельствовали о многочисленных сверхъестественных явлениях. Чаще всего — о мироточении икон. Такие образы, "отмеченные проявлением благодати", всегда почитали особо. Поклониться им приезжали тысячи паломников.Одной проверки недостаточноО необычных случаях сообщают и сейчас. Чаще всего верующие говорят: чудо произошло неслучайно, оно привязано к какому-либо событию. Например, на Троицу, 12 июня, прихожане Богоявленского храма в Волгограде заявили о необычном свечении праздничной иконы.В местной же епархии поспешили заверить: дело в особенностях зрительного восприятия и освещении храма. А настоятель объяснил все законами физики."Никакого чуда нет, — отметил священник в беседе с журналистами. — Образ холщовый. Лик подсветился солнечным бликом и заиграл, только и всего".Впрочем, верующие Волгоградского региона взбудоражены не впервые. В Клетском районе несколько лет заявляли о "необъяснимых вещах": стала стекать маслянистая жидкость с икон, а затем — с распятия. Новость быстро разлетелась, и в скромный Никольский храм потянулась вереница паломников.Однако в этом году епархия решила выяснить природу неизвестного вещества. Оказалось, это вовсе не церковное миро."В соответствии с результатами работы комиссии <…> был выявлен рукотворный характер указанного явления, исключающий его Божественное происхождение. <…> На основании вышеизложенного <…> паломнические поездки в Никольский храм не благословляются", — говорится в решении, подписанном митрополитом Феодором.Правда, многие, кто уже побывал на том месте, не соглашаются с выводами духовенства. И хотят провести еще одну экспертизу.Не всегда можно объяснитьВпрочем, есть очень спорные случаи. Более ста лет Католическая церковь не может объяснить события, которые произошли в португальском городке Фатима в 1917-м.Согласно преданию, сестрам Лусие, Жасинте, а также их брату Франсишку явилась Дева Мария. И оставила им послания — о грядущей Второй мировой войне, десятилетиях безбожия в России и о покушении на папу римского Иоанна Павла II."Мы начали спускаться по склону к дороге. <…> Когда мы были почти на середине склона, <…> нашим взорам предстала Дева, одетая в белое. <…> Она излучала свет, сиявший ярче лучей солнца, отражающихся от хрустального сосуда, наполненного водой. Тогда Богородица сказала: "Не бойтесь! Я не причиню вам зла!" — свидетельствовала Лусия.Местные жители не поверили детским выдумкам о "пророчествах прекрасной девушки". Однако спустя тринадцать лет тщательного расследования Римско-католическая церковь официально признала случай подлинным чудом.Скептики же до сих пор уверены: ничего сверхъестественного не было. Трое детей стали свидетелями редкого физического явления — гало. Все из-за особого преломления солнечных лучей, в результате чего вокруг светила образуется яркая белая аура.Главный же аргумент защитников — что все три пророчества Богородицы сбылись.Жесткий отборСообщений о чудесах настолько много, что как католическая, так и православные церкви выработали четкий механизм определения подлинности."У католиков, например, порядок такой. Верующий, столкнувшись с необычным явлением, обязан сообщить об этом епископу. Тот создает комиссию из профильных специалистов, как священников, так и ученых. Затем дело повторно должен рассмотреть Святой Престол", — говорит канцлер курии Архиепархии Божией Матери в Москве священник Сергей Тимашов.Если чудо подтверждается, то Ватикан выпускает документ с фразой: "В настоящий момент нет объяснения произошедшему".Такие декреты регулярно издает Конгрегация по канонизации святых. Последний обнародовали в октябре 2021-го — признали факт исцеления после молитв к покойному папе Иоанну Павлу I.В Русской православной церкви с подобной статистикой сложнее. За последние годы ни синод, ни профильная комиссия не объявляли тот или иной феномен чудом. При этом на официальном сайте Московской патриархии периодически публикуют новости о мироточении икон. Одна из последних — про образ XVIII века в Михаило-Архангельском храме села Уросово (Тульская область) — относится к апрелю 2020-го."Чудо в первую очередь нарушение законов природы. Очень важно, чтобы тому были документальные свидетельства", — подчеркивает член Синодальной комиссии по канонизации святых протоиерей Владислав Цыпин.Он указывает, что вопрос о сверхъестественных явлениях — очень тонкий."Церковь всегда призывает верующих к трезвости ума. С одной стороны, необходимо доверять божественному промыслу над человеком. С другой — не следует чересчур фантазировать".В противном случае, добавляет протоиерей, человек рискует подпасть под самообольщение. И тогда он будет на каждом шагу усматривать "чудеса".

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Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

волгоград, клетский район, россия, русская православная церковь, московский патриархат, римско-католическая церковь, аналитика - религия и мировоззрение