https://ria.ru/20220703/ikea-1799955153.html

Российская IKEA объявила о распродаже

Российская IKEA объявила о распродаже - РИА Новости, 03.07.2022

Российская IKEA объявила о распродаже

IKEA объявила о начале онлайн-распродажи с 5 июля для всех желающих, сообщается на официальном сайте российского подразделения. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T19:48

2022-07-03T19:48

2022-07-03T21:08

ikea international group

россия

экономика

москва

санкт-петербург

икеа

ozon

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. IKEA объявила о начале онлайн-распродажи с 5 июля для всех желающих, сообщается на официальном сайте российского подразделения.Продажа товаров будет осуществляться только на официальном сайте ikea.ru. При этом доставку можно оформить только в городах, где есть магазины ИКЕА: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и на прилегающей к ним территории, но не более 50 километров от города.Помимо доставки, у покупателей будет возможность оформить самовывоз из магазина или пунктов выдачи партнеров — Ozon или Почты России.IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943-м в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте компания объявила о приостановке всех продаж в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращение российского персонала и продаст местные фабрики.

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москва

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ikea international group, россия, экономика, москва, санкт-петербург, икеа, ozon, коммерческая недвижимость