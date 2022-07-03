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Российская IKEA объявила о распродаже - РИА Новости, 03.07.2022
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Российская IKEA объявила о распродаже
Российская IKEA объявила о распродаже - РИА Новости, 03.07.2022
Российская IKEA объявила о распродаже
IKEA объявила о начале онлайн-распродажи с 5 июля для всех желающих, сообщается на официальном сайте российского подразделения. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T19:48
2022-07-03T21:08
ikea international group
россия
экономика
москва
санкт-петербург
икеа
ozon
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. IKEA объявила о начале онлайн-распродажи с 5 июля для всех желающих, сообщается на официальном сайте российского подразделения.Продажа товаров будет осуществляться только на официальном сайте ikea.ru. При этом доставку можно оформить только в городах, где есть магазины ИКЕА: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и на прилегающей к ним территории, но не более 50 километров от города.Помимо доставки, у покупателей будет возможность оформить самовывоз из магазина или пунктов выдачи партнеров — Ozon или Почты России.IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943-м в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте компания объявила о приостановке всех продаж в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращение российского персонала и продаст местные фабрики.
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ikea international group, россия, экономика, москва, санкт-петербург, икеа, ozon, коммерческая недвижимость
19:48 03.07.2022 (обновлено: 21:08 03.07.2022)
 
Российская IKEA объявила о распродаже

IKEA начнет распродажу товаров со складов для всех желающих с 5 июля

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМагазин IKEA в Москве
Магазин IKEA в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Магазин IKEA в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. IKEA объявила о начале онлайн-распродажи с 5 июля для всех желающих, сообщается на официальном сайте российского подразделения.
Продажа товаров будет осуществляться только на официальном сайте ikea.ru. При этом доставку можно оформить только в городах, где есть магазины ИКЕА: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и на прилегающей к ним территории, но не более 50 километров от города.

"Товары будут продаваться до тех пор, пока они есть в наличии", — говорится в заявлении.

Помимо доставки, у покупателей будет возможность оформить самовывоз из магазина или пунктов выдачи партнеров — Ozon или Почты России.
IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943-м в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте компания объявила о приостановке всех продаж в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращение российского персонала и продаст местные фабрики.
 
IKEA International GroupРоссияЭкономикаМоскваСанкт-ПетербургИКЕАOzonКоммерческая недвижимость
 
 
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