19:48 03.07.2022 (обновлено: 21:08 03.07.2022)
Российская IKEA объявила о распродаже
IKEA начнет распродажу товаров со складов для всех желающих с 5 июля
Магазин IKEA в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. IKEA объявила о начале онлайн-распродажи с 5 июля для всех желающих, сообщается на официальном сайте российского подразделения.
Продажа товаров будет осуществляться только на официальном сайте ikea.ru. При этом доставку можно оформить только в городах, где есть магазины ИКЕА: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и на прилегающей к ним территории, но не более 50 километров от города.
"Товары будут продаваться до тех пор, пока они есть в наличии", — говорится в заявлении.
Помимо доставки, у покупателей будет возможность оформить самовывоз из магазина или пунктов выдачи партнеров — Ozon или Почты России.
IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943-м в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте компания объявила о приостановке всех продаж в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращение российского персонала и продаст местные фабрики.