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Песков прокомментировал слова западных лидеров о фото Путина с отдыха

Песков прокомментировал слова западных лидеров о фото Путина с отдыха - РИА Новости, 03.07.2022

Песков прокомментировал слова западных лидеров о фото Путина с отдыха

Кремлю не важно, кого на Западе "будоражат" фотографии с отдыха российского лидера Владимира Путина, главное, чтобы они нравились россиянам, а те, кто... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T14:19

2022-07-03T14:19

2022-07-03T14:19

дмитрий песков

владимир путин

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июл - РИА Новости. Кремлю не важно, кого на Западе "будоражат" фотографии с отдыха российского лидера Владимира Путина, главное, чтобы они нравились россиянам, а те, кто "разглагольствует по Фрейду", должны укреплять свой моральный облик, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Для нас же главное не кого они взбудоражили за границей, для нас главное, что они понравились внутри страны. А кого они там будоражат и кто потом там начинает заниматься, уже по Фрейду, разглагольствованиями, ну это, наверное, их беда. Надо как-то укреплять свой моральный облик", - сказал Песков в эфире программы Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, не было ли у него сомнений, публиковать ли фотографии с отдыха президента, которые так будоражат западных лидеров.Агентство Франс Пресс ранее сообщило, что лидеры "большой семерки" за обедом вспоминали президента РФ Владимира Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они "круче" российского лидера. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, садясь за стол, спросил, снимать ли пиджаки. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ответ предложил дождаться, пока будет сделана официальная фотография, прежде чем раздеваться. Джонсон затем пошутил, что лидеры "должны показать, что мы круче Путина".Известные фотографии, где Владимир Путин запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, были сделаны во время его поездки в бытность председателем правительства РФ на отдых в Туву в августе 2009 года.

https://ria.ru/20210323/putin-1602412942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, владимир путин, россия