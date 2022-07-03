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В Дагестане автомобиль с туристами опрокинулся в ущелье - РИА Новости, 03.07.2022
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Туризм
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В Дагестане автомобиль с туристами опрокинулся в ущелье
В Дагестане автомобиль с туристами опрокинулся в ущелье - РИА Новости, 03.07.2022
В Дагестане автомобиль с туристами опрокинулся в ущелье
Автомобиль с туристами опрокинулся в ущелье в Докузпаринском районе Дагестана, шесть человек госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального минздрава. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T10:52
2022-07-03T11:25
происшествия
махачкала
республика дагестан
туризм
новости - туризм
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МАХАЧКАЛА, 3 июл — РИА Новости. Автомобиль с туристами опрокинулся в ущелье в Докузпаринском районе Дагестана, шесть человек госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального минздрава."В Докузпаринском районе вблизи села Куруш автомобиль с туристами опрокинулся в ущелье. В машине находились шесть человек, пять из них смогли выбраться самостоятельно, одному потребовалась помощь спасателей. Зажатый в машине мужчина получил серьёзные травмы, в том числе накопление крови и воздуха в плевральной полости (гемопневмоторакс), значительную кровопотерю", — говорится в сообщении.По информации ведомства, медики Докузпаринской ЦРБ сработали оперативно, сейчас жизни его ничто не угрожает, пациент получает терапию в реанимационном отделении Ахтынской ЦРБ.Остальные пять туристов получили ушибы и переломы, им оказана помощь в Докузпаринской ЦРБ. Трое из них были транспортированы в Дербентскую ЦГБ для дальнейшего лечения. Двое с более лёгкими травмами наблюдаются в Докузпаринской ЦРБ.При необходимости пострадавшие туристы будут переведены из Дербентской ЦГБ в стационары Махачкалы.
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происшествия, махачкала, республика дагестан, новости - туризм
10:52 03.07.2022 (обновлено: 11:25 03.07.2022)
 
В Дагестане автомобиль с туристами опрокинулся в ущелье

В Докузпаринском районе Дагестана автомобиль с туристами опрокинулся в ущелье

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МАХАЧКАЛА, 3 июл — РИА Новости. Автомобиль с туристами опрокинулся в ущелье в Докузпаринском районе Дагестана, шесть человек госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
"В Докузпаринском районе вблизи села Куруш автомобиль с туристами опрокинулся в ущелье. В машине находились шесть человек, пять из них смогли выбраться самостоятельно, одному потребовалась помощь спасателей. Зажатый в машине мужчина получил серьёзные травмы, в том числе накопление крови и воздуха в плевральной полости (гемопневмоторакс), значительную кровопотерю", — говорится в сообщении.
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По информации ведомства, медики Докузпаринской ЦРБ сработали оперативно, сейчас жизни его ничто не угрожает, пациент получает терапию в реанимационном отделении Ахтынской ЦРБ.
Остальные пять туристов получили ушибы и переломы, им оказана помощь в Докузпаринской ЦРБ. Трое из них были транспортированы в Дербентскую ЦГБ для дальнейшего лечения. Двое с более лёгкими травмами наблюдаются в Докузпаринской ЦРБ.
При необходимости пострадавшие туристы будут переведены из Дербентской ЦГБ в стационары Махачкалы.
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