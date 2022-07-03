https://ria.ru/20220703/dagestan-1799879795.html

В Дагестане автомобиль с туристами опрокинулся в ущелье

В Дагестане автомобиль с туристами опрокинулся в ущелье - РИА Новости, 03.07.2022

В Дагестане автомобиль с туристами опрокинулся в ущелье

Автомобиль с туристами опрокинулся в ущелье в Докузпаринском районе Дагестана, шесть человек госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального минздрава. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T10:52

2022-07-03T10:52

2022-07-03T11:25

происшествия

махачкала

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туризм

новости - туризм

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МАХАЧКАЛА, 3 июл — РИА Новости. Автомобиль с туристами опрокинулся в ущелье в Докузпаринском районе Дагестана, шесть человек госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального минздрава."В Докузпаринском районе вблизи села Куруш автомобиль с туристами опрокинулся в ущелье. В машине находились шесть человек, пять из них смогли выбраться самостоятельно, одному потребовалась помощь спасателей. Зажатый в машине мужчина получил серьёзные травмы, в том числе накопление крови и воздуха в плевральной полости (гемопневмоторакс), значительную кровопотерю", — говорится в сообщении.По информации ведомства, медики Докузпаринской ЦРБ сработали оперативно, сейчас жизни его ничто не угрожает, пациент получает терапию в реанимационном отделении Ахтынской ЦРБ.Остальные пять туристов получили ушибы и переломы, им оказана помощь в Докузпаринской ЦРБ. Трое из них были транспортированы в Дербентскую ЦГБ для дальнейшего лечения. Двое с более лёгкими травмами наблюдаются в Докузпаринской ЦРБ.При необходимости пострадавшие туристы будут переведены из Дербентской ЦГБ в стационары Махачкалы.

https://ria.ru/20220626/dtp-1798194040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, махачкала, республика дагестан, новости - туризм