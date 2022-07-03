https://ria.ru/20220703/belgorod-1799978138.html

Мэр Белгорода сообщил о повреждении 26 многоквартирных домов при обстреле

Мэр Белгорода сообщил о повреждении 26 многоквартирных домов при обстреле - РИА Новости, 03.07.2022

Мэр Белгорода сообщил о повреждении 26 многоквартирных домов при обстреле

Свыше 350 квартир в 26 многоквартирных домах пострадали в Белгороде в результате обстрела со стороны Украины, сообщил мэр города Антон Иванов. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T23:38

2022-07-03T23:38

2022-07-03T23:38

происшествия

вячеслав гладков

белгород

россия

белгородская область

газпром

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украина

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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Свыше 350 квартир в 26 многоквартирных домах пострадали в Белгороде в результате обстрела со стороны Украины, сообщил мэр города Антон Иванов."В течение дня горожане сообщают о повреждениях имущества, цифры меняются. На 16.00 есть информация о 26 многоквартирных домах на улицах Попова, Н. Чумичова, Маяковского, Садовая и Мичурина. Всего 353 квартиры - в основном речь о повреждениях окон", - сообщил Иванов в своём Telegram-канале. Он добавил, что совместно с министерствами строительства и ЖКХ планируются ремонтные работы, сейчас идет уборка территории.По данным мэрии, повреждены восемь автомобилей. В воскресенье до конца дня пленкой планируется закрыть поврежденные окна в многоквартирных домах.Замгубернатора Константин Полежаев совместно с министром ЖКХ Алексеем Ботвиньевым провели подомовой и поквартирный обход. "В ходе обследования выявлены повреждения в 26 многоквартирных домах, преимущественно разрушены оконные блоки и стеклопакеты. Нанесён незначительный ущерб элементам фасада, балконным блокам. Четырьмя подрядными организациями произведён замер строительных элементов. В настоящий момент демонтируются поврежденные и выбитые оконные блоки. Почти завершены работы по закрытию строительной пленкой выбитых оконных проёмов", - рассказал Полежаев в своём Telegram-канале.Он уточнил, что с понедельника подрядчики приступают к монтажу новых окон. Одно из общежитий, пострадавших минувшей ночью, досрочно включат в программу капитального ремонта этого года. Замгубернатора добавил, что системы энергетики и водопровод не повреждены. Из общего количества поврежденных домов 19 газифицированы, АО "Газпром газораспределение Белгород" не выявило утечек газа и повреждений систем газоснабжения.Как сообщили в Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом. Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле повреждены 65 жилых домов, в том числе многоквартирные. По его информации, в результате погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. При этом, по данным СК РФ, погибли три человека, двое пропали без вести, в том числе один ребенок.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, вячеслав гладков, белгород, россия, белгородская область, газпром, следственный комитет россии (ск рф), украина, вооруженные силы украины