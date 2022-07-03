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Мэр Белгорода сообщил о повреждении 26 многоквартирных домов при обстреле - РИА Новости, 03.07.2022
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Мэр Белгорода сообщил о повреждении 26 многоквартирных домов при обстреле
Мэр Белгорода сообщил о повреждении 26 многоквартирных домов при обстреле - РИА Новости, 03.07.2022
Мэр Белгорода сообщил о повреждении 26 многоквартирных домов при обстреле
Свыше 350 квартир в 26 многоквартирных домах пострадали в Белгороде в результате обстрела со стороны Украины, сообщил мэр города Антон Иванов. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T23:38
2022-07-03T23:38
происшествия
вячеслав гладков
белгород
россия
белгородская область
газпром
следственный комитет россии (ск рф)
украина
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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Свыше 350 квартир в 26 многоквартирных домах пострадали в Белгороде в результате обстрела со стороны Украины, сообщил мэр города Антон Иванов."В течение дня горожане сообщают о повреждениях имущества, цифры меняются. На 16.00 есть информация о 26 многоквартирных домах на улицах Попова, Н. Чумичова, Маяковского, Садовая и Мичурина. Всего 353 квартиры - в основном речь о повреждениях окон", - сообщил Иванов в своём Telegram-канале. Он добавил, что совместно с министерствами строительства и ЖКХ планируются ремонтные работы, сейчас идет уборка территории.По данным мэрии, повреждены восемь автомобилей. В воскресенье до конца дня пленкой планируется закрыть поврежденные окна в многоквартирных домах.Замгубернатора Константин Полежаев совместно с министром ЖКХ Алексеем Ботвиньевым провели подомовой и поквартирный обход. "В ходе обследования выявлены повреждения в 26 многоквартирных домах, преимущественно разрушены оконные блоки и стеклопакеты. Нанесён незначительный ущерб элементам фасада, балконным блокам. Четырьмя подрядными организациями произведён замер строительных элементов. В настоящий момент демонтируются поврежденные и выбитые оконные блоки. Почти завершены работы по закрытию строительной пленкой выбитых оконных проёмов", - рассказал Полежаев в своём Telegram-канале.Он уточнил, что с понедельника подрядчики приступают к монтажу новых окон. Одно из общежитий, пострадавших минувшей ночью, досрочно включат в программу капитального ремонта этого года. Замгубернатора добавил, что системы энергетики и водопровод не повреждены. Из общего количества поврежденных домов 19 газифицированы, АО "Газпром газораспределение Белгород" не выявило утечек газа и повреждений систем газоснабжения.Как сообщили в Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом. Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле повреждены 65 жилых домов, в том числе многоквартирные. По его информации, в результате погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. При этом, по данным СК РФ, погибли три человека, двое пропали без вести, в том числе один ребенок.
белгород
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происшествия, вячеслав гладков, белгород, россия, белгородская область, газпром, следственный комитет россии (ск рф), украина, вооруженные силы украины
23:38 03.07.2022
 
Мэр Белгорода сообщил о повреждении 26 многоквартирных домов при обстреле

Мэр Белгорода Иванов: при обстреле повреждены более 350 квартир в 26 многоквартирных домах

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкРазбитые стекла на балконе жилого дома в Белгороде
Разбитые стекла на балконе жилого дома в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Разбитые стекла на балконе жилого дома в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Свыше 350 квартир в 26 многоквартирных домах пострадали в Белгороде в результате обстрела со стороны Украины, сообщил мэр города Антон Иванов.
"В течение дня горожане сообщают о повреждениях имущества, цифры меняются. На 16.00 есть информация о 26 многоквартирных домах на улицах Попова, Н. Чумичова, Маяковского, Садовая и Мичурина. Всего 353 квартиры - в основном речь о повреждениях окон", - сообщил Иванов в своём Telegram-канале. Он добавил, что совместно с министерствами строительства и ЖКХ планируются ремонтные работы, сейчас идет уборка территории.
По данным мэрии, повреждены восемь автомобилей. В воскресенье до конца дня пленкой планируется закрыть поврежденные окна в многоквартирных домах.
Замгубернатора Константин Полежаев совместно с министром ЖКХ Алексеем Ботвиньевым провели подомовой и поквартирный обход. "В ходе обследования выявлены повреждения в 26 многоквартирных домах, преимущественно разрушены оконные блоки и стеклопакеты. Нанесён незначительный ущерб элементам фасада, балконным блокам. Четырьмя подрядными организациями произведён замер строительных элементов. В настоящий момент демонтируются поврежденные и выбитые оконные блоки. Почти завершены работы по закрытию строительной пленкой выбитых оконных проёмов", - рассказал Полежаев в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что с понедельника подрядчики приступают к монтажу новых окон. Одно из общежитий, пострадавших минувшей ночью, досрочно включат в программу капитального ремонта этого года. Замгубернатора добавил, что системы энергетики и водопровод не повреждены. Из общего количества поврежденных домов 19 газифицированы, АО "Газпром газораспределение Белгород" не выявило утечек газа и повреждений систем газоснабжения.
Как сообщили в Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом. Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле повреждены 65 жилых домов, в том числе многоквартирные. По его информации, в результате погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. При этом, по данным СК РФ, погибли три человека, двое пропали без вести, в том числе один ребенок.
"Грянул выстрел, флигель разворотило". Преднамеренный удар ВСУ по Белгороду
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Украинские войска в ночь на воскресенье нанесли преднамеренный удар по территории Белгородской области.

Поврежденные балконы жилого дома в Белгороде
1 из 9

Украинские войска в ночь на воскресенье нанесли преднамеренный удар по территории Белгородской области.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Средства ПВО сбили все три запущенные по Белгороду ракеты "Точка-У", но обломки одной упали на жилой дом.

Разрушенные дома в Белгороде
2 из 9

Средства ПВО сбили все три запущенные по Белгороду ракеты "Точка-У", но обломки одной упали на жилой дом.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Изначально губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ночью в городе "была слышна серия громких звуков", сработала ПВО.

Поврежденный дом в Белгороде
3 из 9

Изначально губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ночью в городе "была слышна серия громких звуков", сработала ПВО.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанк

Погибли четыре человека (трое граждан Украины и один россиянин), еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.

Разрушенный жилой дом в Белгороде
4 из 9

Погибли четыре человека (трое граждан Украины и один россиянин), еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Частично разрушено более 30 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова, пять — полностью; повреждено 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова.

Поврежденный жилой дом в Белгороде
5 из 9

Частично разрушено более 30 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова, пять — полностью; повреждено 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанк

Глава региона встретился с жителями и пообещал оказать им всю необходимую помощь.

Разрушенный жилой дом в Белгороде
6 из 9

Глава региона встретился с жителями и пообещал оказать им всю необходимую помощь.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанк

Подрядные организации проведут замеры и начнут восстановительные работы.

Разрушенный жилой дом в Белгороде
7 из 9

Подрядные организации проведут замеры и начнут восстановительные работы.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

"Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья — из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило", — рассказал местный житель Алексей Русанов.

Местные жители и полицейские у поврежденного жилого дома в Белгороде
8 из 9

"Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья — из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило", — рассказал местный житель Алексей Русанов.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Российские сенаторы выразили уверенность, что события в Белгороде требуют ответа Украине. "Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа", — считает глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

Поврежденные балконы жилого дома в Белгороде
9 из 9

Российские сенаторы выразили уверенность, что события в Белгороде требуют ответа Украине. "Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа", — считает глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
1 из 9

Украинские войска в ночь на воскресенье нанесли преднамеренный удар по территории Белгородской области.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
2 из 9

Средства ПВО сбили все три запущенные по Белгороду ракеты "Точка-У", но обломки одной упали на жилой дом.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 9

Изначально губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ночью в городе "была слышна серия громких звуков", сработала ПВО.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
4 из 9

Погибли четыре человека (трое граждан Украины и один россиянин), еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в фотобанк
5 из 9

Частично разрушено более 30 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова, пять — полностью; повреждено 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
6 из 9

Глава региона встретился с жителями и пообещал оказать им всю необходимую помощь.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в фотобанк
7 из 9

Подрядные организации проведут замеры и начнут восстановительные работы.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в фотобанк
8 из 9

"Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья — из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило", — рассказал местный житель Алексей Русанов.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
9 из 9

Российские сенаторы выразили уверенность, что события в Белгороде требуют ответа Украине. "Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа", — считает глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияВячеслав ГладковБелгородРоссияБелгородская областьГазпромСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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