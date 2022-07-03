В Белгороде обломок ракеты ПВО застрял в кондиционере жилого дома

БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Застрявший в кондиционере многоквартирного жилого дома в Белгороде по улице Народный бульвар снаряд оказался элементом комплекса ПВО, сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.Ранее в воскресенье украинские СМИ, а также советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявляли, что якобы Россия сама обстреляла Белгород. В качестве доказательства приводится фото обломков от ракеты ЗРПК "Панцирь". Как уточнил Леонков, заявления украинской стороны не выдерживают никакой критики."Заявления украинской стороны о том, что Россия якобы сама обстреляла Белгород зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь" не выдерживают никакой критики - это очевидный бред. На распространенном в качестве "доказательства" фото действительно элемент от зенитной ракеты комплекса ПВО "Панцирь", а именно - разгонная ступень ракеты 57Э6Е. После пуска ракеты по воздушной цели ступень разгоняет и направляет боевую часть. После отработки топлива в двигателе разгонная ступень отделяется и падает, а боевая часть летит на перехват воздушной цели", - пояснил Леонков.Он уточнил, что при падении разгонный блок может быть опасен только, если упадет непосредственно на человека."Однако он не содержит взрывчатки, поражающих элементов и даже топлива в двигателе", - добавил эксперт.Ранее в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде была серия громких звуков. Позднее он сообщил, что погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. По предварительной информации, к настоящему моменту в областном центре частично разрушено более 30 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова, пять - полностью; повреждено 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. Глава региона обещал жителям оказать всю необходимую помощь; восстановительные работы, по его словам, начнутся уже сегодня.Минобороны РФ позже сообщили, что украинскими националистами были запущены по Белгороду три баллистические ракеты "Точка-У" с кассетными головными частями, они были уничтожены в воздухе ПВО РФ, но обломки одной упали на жилой дом.
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Свист и удар": в Белгороде повреждены дома после ночных обстрелов
В результате ночного обстрела в Белгороде пострадали 39 частных домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова. Пять из них полностью разрушены. Погибли три человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков пообещал оказать всю необходимую помощь. Восстановительные работы, по его словам, начнутся уже сегодня.
БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Застрявший в кондиционере многоквартирного жилого дома в Белгороде по улице Народный бульвар снаряд оказался элементом комплекса ПВО, сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее в воскресенье украинские СМИ, а также советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявляли, что якобы Россия сама обстреляла Белгород. В качестве доказательства приводится фото обломков от ракеты ЗРПК "Панцирь". Как уточнил Леонков, заявления украинской стороны не выдерживают никакой критики.
"Заявления украинской стороны о том, что Россия якобы сама обстреляла Белгород зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь" не выдерживают никакой критики - это очевидный бред. На распространенном в качестве "доказательства" фото действительно элемент от зенитной ракеты комплекса ПВО "Панцирь", а именно - разгонная ступень ракеты 57Э6Е. После пуска ракеты по воздушной цели ступень разгоняет и направляет боевую часть. После отработки топлива в двигателе разгонная ступень отделяется и падает, а боевая часть летит на перехват воздушной цели", - пояснил Леонков.
Он уточнил, что при падении разгонный блок может быть опасен только, если упадет непосредственно на человека.
"Однако он не содержит взрывчатки, поражающих элементов и даже топлива в двигателе", - добавил эксперт.
Ранее в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде была серия громких звуков. Позднее он сообщил, что погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. По предварительной информации, к настоящему моменту в областном центре частично разрушено более 30 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова, пять - полностью; повреждено 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. Глава региона обещал жителям оказать всю необходимую помощь; восстановительные работы, по его словам, начнутся уже сегодня.
Минобороны РФ позже сообщили, что украинскими националистами были запущены по Белгороду три баллистические ракеты "Точка-У" с кассетными головными частями, они были уничтожены в воздухе ПВО РФ, но обломки одной упали на жилой дом.
Частично разрушено более 30 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова, пять — полностью; повреждено 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова.
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Частично разрушено более 30 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова, пять — полностью; повреждено 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова.
"Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья — из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило", — рассказал местный житель Алексей Русанов.
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"Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья — из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило", — рассказал местный житель Алексей Русанов.
Российские сенаторы выразили уверенность, что события в Белгороде требуют ответа Украине. "Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа", — считает глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
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Российские сенаторы выразили уверенность, что события в Белгороде требуют ответа Украине. "Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа", — считает глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
Частично разрушено более 30 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова, пять — полностью; повреждено 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова.
"Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья — из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило", — рассказал местный житель Алексей Русанов.
Российские сенаторы выразили уверенность, что события в Белгороде требуют ответа Украине. "Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа", — считает глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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