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В Белгороде обломок ракеты ПВО застрял в кондиционере жилого дома - РИА Новости, 03.07.2022
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В Белгороде обломок ракеты ПВО застрял в кондиционере жилого дома
В Белгороде обломок ракеты ПВО застрял в кондиционере жилого дома - РИА Новости, 03.07.2022
В Белгороде обломок ракеты ПВО застрял в кондиционере жилого дома
Застрявший в кондиционере многоквартирного жилого дома в Белгороде по улице Народный бульвар снаряд оказался элементом комплекса ПВО, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T13:15
2022-07-03T15:43
происшествия
антон геращенко
вячеслав гладков
белгородская область
россия
белгород
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Застрявший в кондиционере многоквартирного жилого дома в Белгороде по улице Народный бульвар снаряд оказался элементом комплекса ПВО, сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.Ранее в воскресенье украинские СМИ, а также советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявляли, что якобы Россия сама обстреляла Белгород. В качестве доказательства приводится фото обломков от ракеты ЗРПК "Панцирь". Как уточнил Леонков, заявления украинской стороны не выдерживают никакой критики."Заявления украинской стороны о том, что Россия якобы сама обстреляла Белгород зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь" не выдерживают никакой критики - это очевидный бред. На распространенном в качестве "доказательства" фото действительно элемент от зенитной ракеты комплекса ПВО "Панцирь", а именно - разгонная ступень ракеты 57Э6Е. После пуска ракеты по воздушной цели ступень разгоняет и направляет боевую часть. После отработки топлива в двигателе разгонная ступень отделяется и падает, а боевая часть летит на перехват воздушной цели", - пояснил Леонков.Он уточнил, что при падении разгонный блок может быть опасен только, если упадет непосредственно на человека."Однако он не содержит взрывчатки, поражающих элементов и даже топлива в двигателе", - добавил эксперт.Ранее в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде была серия громких звуков. Позднее он сообщил, что погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. По предварительной информации, к настоящему моменту в областном центре частично разрушено более 30 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова, пять - полностью; повреждено 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. Глава региона обещал жителям оказать всю необходимую помощь; восстановительные работы, по его словам, начнутся уже сегодня.Минобороны РФ позже сообщили, что украинскими националистами были запущены по Белгороду три баллистические ракеты "Точка-У" с кассетными головными частями, они были уничтожены в воздухе ПВО РФ, но обломки одной упали на жилой дом.
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"Свист и удар": в Белгороде повреждены дома после ночных обстрелов
В результате ночного обстрела в Белгороде пострадали 39 частных домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова. Пять из них полностью разрушены. Погибли три человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков пообещал оказать всю необходимую помощь. Восстановительные работы, по его словам, начнутся уже сегодня.
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происшествия, антон геращенко, вячеслав гладков, белгородская область, россия, белгород, вооруженные силы украины
13:15 03.07.2022 (обновлено: 15:43 03.07.2022)
 
В Белгороде обломок ракеты ПВО застрял в кондиционере жилого дома

Застрявший в кондиционере жилого дома в Белгороде снаряд оказался обломком ракеты ПВО

© РИА Новости / Таисия ЛисковецПоврежденный дом в Белгороде
Поврежденный дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Поврежденный дом в Белгороде
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Застрявший в кондиционере многоквартирного жилого дома в Белгороде по улице Народный бульвар снаряд оказался элементом комплекса ПВО, сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее в воскресенье украинские СМИ, а также советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявляли, что якобы Россия сама обстреляла Белгород. В качестве доказательства приводится фото обломков от ракеты ЗРПК "Панцирь". Как уточнил Леонков, заявления украинской стороны не выдерживают никакой критики.
"Заявления украинской стороны о том, что Россия якобы сама обстреляла Белгород зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь" не выдерживают никакой критики - это очевидный бред. На распространенном в качестве "доказательства" фото действительно элемент от зенитной ракеты комплекса ПВО "Панцирь", а именно - разгонная ступень ракеты 57Э6Е. После пуска ракеты по воздушной цели ступень разгоняет и направляет боевую часть. После отработки топлива в двигателе разгонная ступень отделяется и падает, а боевая часть летит на перехват воздушной цели", - пояснил Леонков.
Он уточнил, что при падении разгонный блок может быть опасен только, если упадет непосредственно на человека.
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"Однако он не содержит взрывчатки, поражающих элементов и даже топлива в двигателе", - добавил эксперт.
Ранее в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде была серия громких звуков. Позднее он сообщил, что погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. По предварительной информации, к настоящему моменту в областном центре частично разрушено более 30 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова, пять - полностью; повреждено 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. Глава региона обещал жителям оказать всю необходимую помощь; восстановительные работы, по его словам, начнутся уже сегодня.
Минобороны РФ позже сообщили, что украинскими националистами были запущены по Белгороду три баллистические ракеты "Точка-У" с кассетными головными частями, они были уничтожены в воздухе ПВО РФ, но обломки одной упали на жилой дом.
"Грянул выстрел, флигель разворотило". Преднамеренный удар ВСУ по Белгороду
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Украинские войска в ночь на воскресенье нанесли преднамеренный удар по территории Белгородской области.

Поврежденные балконы жилого дома в Белгороде
1 из 9

Украинские войска в ночь на воскресенье нанесли преднамеренный удар по территории Белгородской области.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Средства ПВО сбили все три запущенные по Белгороду ракеты "Точка-У", но обломки одной упали на жилой дом.

Разрушенные дома в Белгороде
2 из 9

Средства ПВО сбили все три запущенные по Белгороду ракеты "Точка-У", но обломки одной упали на жилой дом.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Изначально губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ночью в городе "была слышна серия громких звуков", сработала ПВО.

Поврежденный дом в Белгороде
3 из 9

Изначально губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ночью в городе "была слышна серия громких звуков", сработала ПВО.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанк

Погибли четыре человека (трое граждан Украины и один россиянин), еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.

Разрушенный жилой дом в Белгороде
4 из 9

Погибли четыре человека (трое граждан Украины и один россиянин), еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Частично разрушено более 30 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова, пять — полностью; повреждено 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова.

Поврежденный жилой дом в Белгороде
5 из 9

Частично разрушено более 30 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова, пять — полностью; повреждено 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанк

Глава региона встретился с жителями и пообещал оказать им всю необходимую помощь.

Разрушенный жилой дом в Белгороде
6 из 9

Глава региона встретился с жителями и пообещал оказать им всю необходимую помощь.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанк

Подрядные организации проведут замеры и начнут восстановительные работы.

Разрушенный жилой дом в Белгороде
7 из 9

Подрядные организации проведут замеры и начнут восстановительные работы.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

"Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья — из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило", — рассказал местный житель Алексей Русанов.

Местные жители и полицейские у поврежденного жилого дома в Белгороде
8 из 9

"Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья — из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило", — рассказал местный житель Алексей Русанов.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Российские сенаторы выразили уверенность, что события в Белгороде требуют ответа Украине. "Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа", — считает глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

Поврежденные балконы жилого дома в Белгороде
9 из 9

Российские сенаторы выразили уверенность, что события в Белгороде требуют ответа Украине. "Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа", — считает глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
1 из 9

Украинские войска в ночь на воскресенье нанесли преднамеренный удар по территории Белгородской области.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
2 из 9

Средства ПВО сбили все три запущенные по Белгороду ракеты "Точка-У", но обломки одной упали на жилой дом.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 9

Изначально губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ночью в городе "была слышна серия громких звуков", сработала ПВО.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
4 из 9

Погибли четыре человека (трое граждан Украины и один россиянин), еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в фотобанк
5 из 9

Частично разрушено более 30 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова, пять — полностью; повреждено 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
6 из 9

Глава региона встретился с жителями и пообещал оказать им всю необходимую помощь.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в фотобанк
7 из 9

Подрядные организации проведут замеры и начнут восстановительные работы.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в фотобанк
8 из 9

"Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья — из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило", — рассказал местный житель Алексей Русанов.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
9 из 9

Российские сенаторы выразили уверенность, что события в Белгороде требуют ответа Украине. "Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа", — считает глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияАнтон ГеращенкоВячеслав ГладковБелгородская областьРоссияБелгородВооруженные силы Украины
 
 
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