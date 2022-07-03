https://ria.ru/20220703/belgorod-1799902232.html

В Белгороде обломок ракеты ПВО застрял в кондиционере жилого дома

В Белгороде обломок ракеты ПВО застрял в кондиционере жилого дома - РИА Новости, 03.07.2022

В Белгороде обломок ракеты ПВО застрял в кондиционере жилого дома

Застрявший в кондиционере многоквартирного жилого дома в Белгороде по улице Народный бульвар снаряд оказался элементом комплекса ПВО, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T13:15

2022-07-03T13:15

2022-07-03T15:43

происшествия

антон геращенко

вячеслав гладков

белгородская область

россия

белгород

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799892202_0:211:3007:1902_1920x0_80_0_0_5a551e1aae92da8b143698dda4f09a4b.jpg

БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Застрявший в кондиционере многоквартирного жилого дома в Белгороде по улице Народный бульвар снаряд оказался элементом комплекса ПВО, сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.Ранее в воскресенье украинские СМИ, а также советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявляли, что якобы Россия сама обстреляла Белгород. В качестве доказательства приводится фото обломков от ракеты ЗРПК "Панцирь". Как уточнил Леонков, заявления украинской стороны не выдерживают никакой критики."Заявления украинской стороны о том, что Россия якобы сама обстреляла Белгород зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь" не выдерживают никакой критики - это очевидный бред. На распространенном в качестве "доказательства" фото действительно элемент от зенитной ракеты комплекса ПВО "Панцирь", а именно - разгонная ступень ракеты 57Э6Е. После пуска ракеты по воздушной цели ступень разгоняет и направляет боевую часть. После отработки топлива в двигателе разгонная ступень отделяется и падает, а боевая часть летит на перехват воздушной цели", - пояснил Леонков.Он уточнил, что при падении разгонный блок может быть опасен только, если упадет непосредственно на человека."Однако он не содержит взрывчатки, поражающих элементов и даже топлива в двигателе", - добавил эксперт.Ранее в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде была серия громких звуков. Позднее он сообщил, что погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. По предварительной информации, к настоящему моменту в областном центре частично разрушено более 30 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова, пять - полностью; повреждено 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. Глава региона обещал жителям оказать всю необходимую помощь; восстановительные работы, по его словам, начнутся уже сегодня.Минобороны РФ позже сообщили, что украинскими националистами были запущены по Белгороду три баллистические ракеты "Точка-У" с кассетными головными частями, они были уничтожены в воздухе ПВО РФ, но обломки одной упали на жилой дом.

https://ria.ru/20220703/pogibshie-1799897386.html

белгородская область

россия

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Свист и удар": в Белгороде повреждены дома после ночных обстрелов В результате ночного обстрела в Белгороде пострадали 39 частных домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова. Пять из них полностью разрушены. Погибли три человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков пообещал оказать всю необходимую помощь. Восстановительные работы, по его словам, начнутся уже сегодня. 2022-07-03T13:15 true PT0M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, антон геращенко, вячеслав гладков, белгородская область, россия, белгород, вооруженные силы украины