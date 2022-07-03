https://ria.ru/20220703/belgorod-1799864935.html

Житель пострадавшего от обстрела дома в Белгороде рассказал о погибших

Житель пострадавшего от обстрела дома в Белгороде рассказал о погибших - РИА Новости, 03.07.2022

Житель пострадавшего от обстрела дома в Белгороде рассказал о погибших

Житель дома 23 по улице Маяковского в Белгороде, пострадавшем от обстрела со стороны Украины, рассказал РИА Новости о семье погибших, которые жили по соседству. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T08:44

2022-07-03T08:44

2022-07-03T12:27

происшествия

белгород

харьков

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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Житель дома 23 по улице Маяковского в Белгороде, пострадавшем от обстрела со стороны Украины, рассказал РИА Новости о семье погибших, которые жили по соседству."Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья - из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило", - рассказал местный житель Алексей Русанов.По его словам, они с супругой спали; а когда услышали взрыв, выбежали и остались целы. Пожар начался с угла дома. Пока пожарные приехали, начала гореть уже крыша дома. Его сын и невестка проживали во флигеле, который разворотило, по счастливой случайности они остались в эту ночь в деревне. Флигель был построен на два хозяина.Ранее в воскресенье Гладков сообщил, что в Белгороде была серия громких звуков, горел частный дом на улице Маяковского, 23, пострадали три человека. Позднее он сообщил, что погибли три человека, а еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. Глава региона также сообщал, что причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО. По предварительной информации, к настоящему моменту в областном центре частично разрушено более 30 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова, пять - полностью; повреждено 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова.

https://ria.ru/20220703/belgorod-1799861532.html

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"Свист и удар": в Белгороде повреждены дома после ночных обстрелов В результате ночного обстрела в Белгороде пострадали 39 частных домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова. Пять из них полностью разрушены. Погибли три человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков пообещал оказать всю необходимую помощь. Восстановительные работы, по его словам, начнутся уже сегодня. 2022-07-03T08:44 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгород, харьков