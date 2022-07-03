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При обрушении ледника на северо-востоке Италии погибли пять человек - РИА Новости, 03.07.2022
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При обрушении ледника на северо-востоке Италии погибли пять человек
При обрушении ледника на северо-востоке Италии погибли пять человек - РИА Новости, 03.07.2022
При обрушении ледника на северо-востоке Италии погибли пять человек
Жертвами обрушения части ледника в Доломитовых Альпах на северо-востоке Италии стали пять человек, сообщили журналистам представители горноспасательной службы... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T19:38
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в мире
италия
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РИМ, 3 июл - РИА Новости. Жертвами обрушения части ледника в Доломитовых Альпах на северо-востоке Италии стали пять человек, сообщили журналистам представители горноспасательной службы области Венето.Ранее сообщалось, что в районе обрушения в горном массиве Мармолада могли находиться 15 человек. Семь человек уже доставлены в больницы соседних городов. Как отмечали местные СМИ, накануне в этой популярной среди туристов горной местности было зарегистрированы рекордные температуры на 10 градусов выше нормы.
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в мире, италия, ледники, альпы
19:38 03.07.2022 (обновлено: 20:09 03.07.2022)
 
При обрушении ледника на северо-востоке Италии погибли пять человек

При обрушении части ледника в Доломитовых Альпах погибли пять человек

© Depositphotos / FbxxВид с вершины горы на долину Сузы, Италия
Вид с вершины горы на долину Сузы, Италия - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© Depositphotos / Fbxx
Вид с вершины горы на долину Сузы, Италия. Архивное фото
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РИМ, 3 июл - РИА Новости. Жертвами обрушения части ледника в Доломитовых Альпах на северо-востоке Италии стали пять человек, сообщили журналистам представители горноспасательной службы области Венето.
Ранее сообщалось, что в районе обрушения в горном массиве Мармолада могли находиться 15 человек. Семь человек уже доставлены в больницы соседних городов. Как отмечали местные СМИ, накануне в этой популярной среди туристов горной местности было зарегистрированы рекордные температуры на 10 градусов выше нормы.
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