https://ria.ru/20220703/alpy-1799952596.html

При обрушении ледника на северо-востоке Италии погибли пять человек

При обрушении ледника на северо-востоке Италии погибли пять человек - РИА Новости, 03.07.2022

При обрушении ледника на северо-востоке Италии погибли пять человек

Жертвами обрушения части ледника в Доломитовых Альпах на северо-востоке Италии стали пять человек, сообщили журналистам представители горноспасательной службы... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T19:38

2022-07-03T19:38

2022-07-03T20:09

в мире

италия

ледники

альпы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154915/24/1549152453_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5712efdf2f95c2d16f47a8ebb88c3ee2.jpg

РИМ, 3 июл - РИА Новости. Жертвами обрушения части ледника в Доломитовых Альпах на северо-востоке Италии стали пять человек, сообщили журналистам представители горноспасательной службы области Венето.Ранее сообщалось, что в районе обрушения в горном массиве Мармолада могли находиться 15 человек. Семь человек уже доставлены в больницы соседних городов. Как отмечали местные СМИ, накануне в этой популярной среди туристов горной местности было зарегистрированы рекордные температуры на 10 градусов выше нормы.

https://ria.ru/20220621/italiya-1797055794.html

италия

альпы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, италия, ледники, альпы