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"Туту.ру" расследует утечку данных покупателей автобусных билетов - РИА Новости, 02.07.2022
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"Туту.ру" расследует утечку данных покупателей автобусных билетов
"Туту.ру" расследует утечку данных покупателей автобусных билетов - РИА Новости, 02.07.2022
"Туту.ру" расследует утечку данных покупателей автобусных билетов
Сервис покупки билетов "Туту.ру" проводит расследование по факту утечки данных из раздела "автобусы", платёжные данные клиентов не пострадали, сообщили РИА... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T20:17
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технологии
туту.ру
россия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сервис покупки билетов "Туту.ру" проводит расследование по факту утечки данных из раздела "автобусы", платёжные данные клиентов не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.Ранее в субботу в Telegram появилась информация о том, что в интернете были опубликованы данные клиентов сервиса "Туту.ру". Уточнялось, что файл содержал 2,6 миллиона строк."В доступе у хакеров оказалась таблица, содержащая технические данные раздела "автобусы" сервиса "Туту.ру" … Сейчас компания ведёт внутреннее расследование и прорабатывает несколько версий произошедшего", - говорится в сообщении.Уточняется, что днем второго июля сервис подвергся хакерской атаке из-за рубежа и в ограниченном доступе оказалась таблица, содержащая часть данных о заказах на автобусные билеты, вероятно, сделанных через tutu.ru."В файле, о котором идёт речь, нет платёжных данных, пунктов прибытия-отправления, дат заказа. Но есть фамилия и имя (не всех пассажиров), телефон и почта для отправки чека. В настоящее время достоверность данных проверяется", - добавили в сервисе.Отмечается, что данная атака - далеко не первая. "За последние месяцы специалисты по информационной безопасности "Туту.ру" фиксировали десятки безуспешных попыток нарушить устойчивость сервиса", - отметили в сервисе.
https://ria.ru/20220624/yandeks-1797771342.html
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технологии, туту.ру, россия
20:17 02.07.2022 (обновлено: 20:18 02.07.2022)
 
"Туту.ру" расследует утечку данных покупателей автобусных билетов

"Туту.ру" проводит расследование после утечки данных клиентов из раздела "автобусы"

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЦентральный автовокзал в Москве
Центральный автовокзал в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сервис покупки билетов "Туту.ру" проводит расследование по факту утечки данных из раздела "автобусы", платёжные данные клиентов не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
Ранее в субботу в Telegram появилась информация о том, что в интернете были опубликованы данные клиентов сервиса "Туту.ру". Уточнялось, что файл содержал 2,6 миллиона строк.
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"В доступе у хакеров оказалась таблица, содержащая технические данные раздела "автобусы" сервиса "Туту.ру" … Сейчас компания ведёт внутреннее расследование и прорабатывает несколько версий произошедшего", - говорится в сообщении.
Уточняется, что днем второго июля сервис подвергся хакерской атаке из-за рубежа и в ограниченном доступе оказалась таблица, содержащая часть данных о заказах на автобусные билеты, вероятно, сделанных через tutu.ru.
"В файле, о котором идёт речь, нет платёжных данных, пунктов прибытия-отправления, дат заказа. Но есть фамилия и имя (не всех пассажиров), телефон и почта для отправки чека. В настоящее время достоверность данных проверяется", - добавили в сервисе.
Отмечается, что данная атака - далеко не первая. "За последние месяцы специалисты по информационной безопасности "Туту.ру" фиксировали десятки безуспешных попыток нарушить устойчивость сервиса", - отметили в сервисе.
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