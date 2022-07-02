https://ria.ru/20220702/spetsoperatsiya-1799753148.html

Глава Генштаба проверил войска, задействованные в спецоперации

Глава Генштаба проверил войска, задействованные в спецоперации - РИА Новости, 02.07.2022

Глава Генштаба проверил войска, задействованные в спецоперации

Начальник Генштаба ВС генерал армии Валерий Герасимов проверил группировки российских войск на Украине, особое внимание уделив автоматизированным системам... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T10:06

2022-07-02T10:06

2022-07-02T10:51

специальная военная операция на украине

безопасность

валерий герасимов

россия

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС генерал армии Валерий Герасимов проверил группировки российских войск на Украине, особое внимание уделив автоматизированным системам боевого управления, сообщили в Минобороны."Генерал армии Валерий Герасимов заслушал командующих о применении войск (сил) в ходе выполнения задач специальной военной операции, а также других должных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских группировок на различных направлениях", — говорится в пресс-релизе.Кроме того, как добавили в ведомстве, "работая на командных пунктах", Герасимов уделил "особое внимание" вопросам использования автоматизированных систем боевого управления. В Минобороны отметили, что такие системы применяются "в интересах наращивания ударных возможностей межвидовых группировок войск".Неделю назад участников спецоперации инспектировал министр обороны Сергей Шойгу. Он, как отмечалось в пресс-релизе, акцентировал внимание на "вопросах обеспечения боевых действий и бытовым условиям в пунктах временной дислокации военнослужащих".Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны заявили, что Москва добивается освобождения Донбасса.

https://ria.ru/20220701/spetsoperatsiya-1799726501.html

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Кадры проверки российских войск начальником Генштаба ВС РФ Герасимовым Кадры проверки российских войск начальником Генштаба ВС РФ Герасимовым 2022-07-02T10:06 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, валерий герасимов, россия, украина, вооруженные силы рф