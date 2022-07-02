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Глава Генштаба проверил войска, задействованные в спецоперации - РИА Новости, 02.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Глава Генштаба проверил войска, задействованные в спецоперации
Глава Генштаба проверил войска, задействованные в спецоперации - РИА Новости, 02.07.2022
Глава Генштаба проверил войска, задействованные в спецоперации
Начальник Генштаба ВС генерал армии Валерий Герасимов проверил группировки российских войск на Украине, особое внимание уделив автоматизированным системам... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T10:06
2022-07-02T10:51
специальная военная операция на украине
безопасность
валерий герасимов
россия
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС генерал армии Валерий Герасимов проверил группировки российских войск на Украине, особое внимание уделив автоматизированным системам боевого управления, сообщили в Минобороны."Генерал армии Валерий Герасимов заслушал командующих о применении войск (сил) в ходе выполнения задач специальной военной операции, а также других должных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских группировок на различных направлениях", — говорится в пресс-релизе.Кроме того, как добавили в ведомстве, "работая на командных пунктах", Герасимов уделил "особое внимание" вопросам использования автоматизированных систем боевого управления. В Минобороны отметили, что такие системы применяются "в интересах наращивания ударных возможностей межвидовых группировок войск".Неделю назад участников спецоперации инспектировал министр обороны Сергей Шойгу. Он, как отмечалось в пресс-релизе, акцентировал внимание на "вопросах обеспечения боевых действий и бытовым условиям в пунктах временной дислокации военнослужащих".Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны заявили, что Москва добивается освобождения Донбасса.
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Кадры проверки российских войск начальником Генштаба ВС РФ Герасимовым
Кадры проверки российских войск начальником Генштаба ВС РФ Герасимовым
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безопасность, валерий герасимов, россия, украина, вооруженные силы рф
10:06 02.07.2022 (обновлено: 10:51 02.07.2022)
 
Глава Генштаба проверил войска, задействованные в спецоперации

Глава Генштаба Герасимов проверил войска РФ, задействованные в спецоперации на Украине

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС генерал армии Валерий Герасимов проверил группировки российских войск на Украине, особое внимание уделив автоматизированным системам боевого управления, сообщили в Минобороны.
"Генерал армии Валерий Герасимов заслушал командующих о применении войск (сил) в ходе выполнения задач специальной военной операции, а также других должных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских группировок на различных направлениях", — говорится в пресс-релизе.
Кроме того, как добавили в ведомстве, "работая на командных пунктах", Герасимов уделил "особое внимание" вопросам использования автоматизированных систем боевого управления.
В Минобороны отметили, что такие системы применяются "в интересах наращивания ударных возможностей межвидовых группировок войск".
Неделю назад участников спецоперации инспектировал министр обороны Сергей Шойгу. Он, как отмечалось в пресс-релизе, акцентировал внимание на "вопросах обеспечения боевых действий и бытовым условиям в пунктах временной дислокации военнослужащих".
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны заявили, что Москва добивается освобождения Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВалерий ГерасимовРоссияУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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