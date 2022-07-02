https://ria.ru/20220702/spasateli-1799789157.html

Московские спасатели стали победителями всероссийских соревнований

Московские спасатели стали победителями всероссийских соревнований - РИА Новости, 02.07.2022

Московские спасатели стали победителями всероссийских соревнований

Спасатели Москвы стали победителями всероссийских соревнований, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T15:15

2022-07-02T15:15

2022-07-02T15:15

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Спасатели Москвы стали победителями всероссийских соревнований, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В Санкт-Петербурге состоялся финал всероссийского первенства по ликвидации последствий ДТП. Специалисты аварийно-спасательного отряда №6 Пожарно-спасательного центра Москвы продемонстрировали лучший результат среди 12 сборных из разных уголков страны – 27 минут 30 секунд, опередив ближайшего соперника на 2 минуты", - говорится в сообщении.Отмечается, что подготовку к соревнованиям специалисты начали заранее. Не пропускали тренировки даже в выходные и во время отпуска. Навыки оттачивали на неисправных автомобилях, анализируя, как ведет себя металл при резке."Многотысячный пожарно-спасательный гарнизон столицы – мощная служба экстренного реагирования, лидер по оснащенности современной техникой и оборудованием, однако его главным достоянием всегда были и остаются люди – профессионалы своего дела. Московские пожарные и спасатели регулярно совершенствуют свои навыки в условиях, приближенных к реальным. В прошлом году проведено более 60 масштабных учений и тренировок. Высокий профессионализм сотрудников пожарно-спасательного гарнизона столицы ежегодно подтверждается победами в соревнованиях по пожарно-спасательному делу межрегионального и всероссийского уровней", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

https://ria.ru/20220702/sluzhby-1799758545.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва