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Московские спасатели стали победителями всероссийских соревнований - РИА Новости, 02.07.2022
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Московские спасатели стали победителями всероссийских соревнований
Московские спасатели стали победителями всероссийских соревнований - РИА Новости, 02.07.2022
Московские спасатели стали победителями всероссийских соревнований
Спасатели Москвы стали победителями всероссийских соревнований, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T15:15
2022-07-02T15:15
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Спасатели Москвы стали победителями всероссийских соревнований, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В Санкт-Петербурге состоялся финал всероссийского первенства по ликвидации последствий ДТП. Специалисты аварийно-спасательного отряда №6 Пожарно-спасательного центра Москвы продемонстрировали лучший результат среди 12 сборных из разных уголков страны – 27 минут 30 секунд, опередив ближайшего соперника на 2 минуты", - говорится в сообщении.Отмечается, что подготовку к соревнованиям специалисты начали заранее. Не пропускали тренировки даже в выходные и во время отпуска. Навыки оттачивали на неисправных автомобилях, анализируя, как ведет себя металл при резке."Многотысячный пожарно-спасательный гарнизон столицы – мощная служба экстренного реагирования, лидер по оснащенности современной техникой и оборудованием, однако его главным достоянием всегда были и остаются люди – профессионалы своего дела. Московские пожарные и спасатели регулярно совершенствуют свои навыки в условиях, приближенных к реальным. В прошлом году проведено более 60 масштабных учений и тренировок. Высокий профессионализм сотрудников пожарно-спасательного гарнизона столицы ежегодно подтверждается победами в соревнованиях по пожарно-спасательному делу межрегионального и всероссийского уровней", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
15:15 02.07.2022
 

Московские спасатели стали победителями всероссийских соревнований

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Спасатели Москвы стали победителями всероссийских соревнований, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Санкт-Петербурге состоялся финал всероссийского первенства по ликвидации последствий ДТП. Специалисты аварийно-спасательного отряда №6 Пожарно-спасательного центра Москвы продемонстрировали лучший результат среди 12 сборных из разных уголков страны – 27 минут 30 секунд, опередив ближайшего соперника на 2 минуты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подготовку к соревнованиям специалисты начали заранее. Не пропускали тренировки даже в выходные и во время отпуска. Навыки оттачивали на неисправных автомобилях, анализируя, как ведет себя металл при резке.
"Многотысячный пожарно-спасательный гарнизон столицы – мощная служба экстренного реагирования, лидер по оснащенности современной техникой и оборудованием, однако его главным достоянием всегда были и остаются люди – профессионалы своего дела. Московские пожарные и спасатели регулярно совершенствуют свои навыки в условиях, приближенных к реальным. В прошлом году проведено более 60 масштабных учений и тренировок. Высокий профессионализм сотрудников пожарно-спасательного гарнизона столицы ежегодно подтверждается победами в соревнованиях по пожарно-спасательному делу межрегионального и всероссийского уровней", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
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