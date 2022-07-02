Московские спасатели стали победителями всероссийских соревнований
Сотрудники МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Спасатели Москвы стали победителями всероссийских соревнований, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В Санкт-Петербурге состоялся финал всероссийского первенства по ликвидации последствий ДТП. Специалисты аварийно-спасательного отряда №6 Пожарно-спасательного центра Москвы продемонстрировали лучший результат среди 12 сборных из разных уголков страны – 27 минут 30 секунд, опередив ближайшего соперника на 2 минуты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подготовку к соревнованиям специалисты начали заранее. Не пропускали тренировки даже в выходные и во время отпуска. Навыки оттачивали на неисправных автомобилях, анализируя, как ведет себя металл при резке.
"Многотысячный пожарно-спасательный гарнизон столицы – мощная служба экстренного реагирования, лидер по оснащенности современной техникой и оборудованием, однако его главным достоянием всегда были и остаются люди – профессионалы своего дела. Московские пожарные и спасатели регулярно совершенствуют свои навыки в условиях, приближенных к реальным. В прошлом году проведено более 60 масштабных учений и тренировок. Высокий профессионализм сотрудников пожарно-спасательного гарнизона столицы ежегодно подтверждается победами в соревнованиях по пожарно-спасательному делу межрегионального и всероссийского уровней", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.