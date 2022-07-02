Рейтинг@Mail.ru
Израиль нанес ракетные удары по сирийской провинции Тартус - РИА Новости, 02.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220702/siriya-1799743336.html
Израиль нанес ракетные удары по сирийской провинции Тартус
Израиль нанес ракетные удары по сирийской провинции Тартус - РИА Новости, 02.07.2022
Израиль нанес ракетные удары по сирийской провинции Тартус
Израиль нанес в субботу утром ракетные удары по сирийской провинции Тартус, ранения получили двое мирных жителей, сообщает министерство обороны Сирии. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T08:13
2022-07-02T09:23
в мире
сирия
израиль
тартус (мухафаза)
средиземное море
триполи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156115/64/1561156499_0:73:710:472_1920x0_80_0_0_d8554d1ff468e8c7ba62c493af607489.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Израиль нанес в субботу утром ракетные удары по сирийской провинции Тартус, ранения получили двое мирных жителей, сообщает министерство обороны Сирии."Приблизительно в 06:30 сегодня утром израильский противник совершил воздушную агрессию несколькими ракетами, выпущенными со стороны Средиземного моря к западу от (ливанского города — Прим. ред.) Триполи по нескольким птицефермам в районе города Эль-Хамидия к югу от Тартуса, в результате двое мирных жителей, включая женщину, получили ранения", — говорится в заявлении.Ранее в июне израильские ВВС ударили по международному аэропорту Дамаска. Как заявили, сирийские власти, ПВО сбили все ракеты, тем не менее, один человек пострадал.МИД России осудил эти действия и потребовал "прекратить порочную практику".
https://ria.ru/20220618/izrail-1796370940.html
сирия
израиль
тартус (мухафаза)
средиземное море
триполи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156115/64/1561156499_0:0:630:472_1920x0_80_0_0_726a546f2bb774b24d06b5f417d6e37e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, израиль, тартус (мухафаза), средиземное море, триполи
08:13 02.07.2022 (обновлено: 09:23 02.07.2022)
 
Израиль нанес ракетные удары по сирийской провинции Тартус

Израиль нанес ракетные удары по сирийской провинции Тартус, пострадали двое мирных жителей

CC BY-SA 3.0 / Ali kattoub / Вид на город Тартус в Сирии
Вид на город Тартус в Сирии - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
CC BY-SA 3.0 / Ali kattoub /
Вид на город Тартус в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Израиль нанес в субботу утром ракетные удары по сирийской провинции Тартус, ранения получили двое мирных жителей, сообщает министерство обороны Сирии.
"Приблизительно в 06:30 сегодня утром израильский противник совершил воздушную агрессию несколькими ракетами, выпущенными со стороны Средиземного моря к западу от (ливанского города — Прим. ред.) Триполи по нескольким птицефермам в районе города Эль-Хамидия к югу от Тартуса, в результате двое мирных жителей, включая женщину, получили ранения", — говорится в заявлении.
Ранее в июне израильские ВВС ударили по международному аэропорту Дамаска. Как заявили, сирийские власти, ПВО сбили все ракеты, тем не менее, один человек пострадал.
МИД России осудил эти действия и потребовал "прекратить порочную практику".
Небо над Ашкелоном, Израиль - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 03:30
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
 
В миреСирияИзраильТартус (мухафаза)Средиземное мореТриполи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала