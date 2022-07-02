https://ria.ru/20220702/siriya-1799743336.html

Израиль нанес ракетные удары по сирийской провинции Тартус

Израиль нанес ракетные удары по сирийской провинции Тартус - РИА Новости, 02.07.2022

Израиль нанес ракетные удары по сирийской провинции Тартус

Израиль нанес в субботу утром ракетные удары по сирийской провинции Тартус, ранения получили двое мирных жителей, сообщает министерство обороны Сирии. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T08:13

2022-07-02T08:13

2022-07-02T09:23

в мире

сирия

израиль

тартус (мухафаза)

средиземное море

триполи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156115/64/1561156499_0:73:710:472_1920x0_80_0_0_d8554d1ff468e8c7ba62c493af607489.jpg

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Израиль нанес в субботу утром ракетные удары по сирийской провинции Тартус, ранения получили двое мирных жителей, сообщает министерство обороны Сирии."Приблизительно в 06:30 сегодня утром израильский противник совершил воздушную агрессию несколькими ракетами, выпущенными со стороны Средиземного моря к западу от (ливанского города — Прим. ред.) Триполи по нескольким птицефермам в районе города Эль-Хамидия к югу от Тартуса, в результате двое мирных жителей, включая женщину, получили ранения", — говорится в заявлении.Ранее в июне израильские ВВС ударили по международному аэропорту Дамаска. Как заявили, сирийские власти, ПВО сбили все ракеты, тем не менее, один человек пострадал.МИД России осудил эти действия и потребовал "прекратить порочную практику".

https://ria.ru/20220618/izrail-1796370940.html

сирия

израиль

тартус (мухафаза)

средиземное море

триполи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, израиль, тартус (мухафаза), средиземное море, триполи