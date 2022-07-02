https://ria.ru/20220702/siriya-1799743336.html
Израиль нанес ракетные удары по сирийской провинции Тартус
Израиль нанес ракетные удары по сирийской провинции Тартус - РИА Новости, 02.07.2022
Израиль нанес ракетные удары по сирийской провинции Тартус
Израиль нанес в субботу утром ракетные удары по сирийской провинции Тартус, ранения получили двое мирных жителей, сообщает министерство обороны Сирии. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T08:13
2022-07-02T08:13
2022-07-02T09:23
в мире
сирия
израиль
тартус (мухафаза)
средиземное море
триполи
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Израиль нанес в субботу утром ракетные удары по сирийской провинции Тартус, ранения получили двое мирных жителей, сообщает министерство обороны Сирии."Приблизительно в 06:30 сегодня утром израильский противник совершил воздушную агрессию несколькими ракетами, выпущенными со стороны Средиземного моря к западу от (ливанского города — Прим. ред.) Триполи по нескольким птицефермам в районе города Эль-Хамидия к югу от Тартуса, в результате двое мирных жителей, включая женщину, получили ранения", — говорится в заявлении.Ранее в июне израильские ВВС ударили по международному аэропорту Дамаска. Как заявили, сирийские власти, ПВО сбили все ракеты, тем не менее, один человек пострадал.МИД России осудил эти действия и потребовал "прекратить порочную практику".
https://ria.ru/20220618/izrail-1796370940.html
сирия
израиль
тартус (мухафаза)
средиземное море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, израиль, тартус (мухафаза), средиземное море, триполи
08:13 02.07.2022 (обновлено: 09:23 02.07.2022)
Израиль нанес ракетные удары по сирийской провинции Тартус
Израиль нанес ракетные удары по сирийской провинции Тартус, пострадали двое мирных жителей