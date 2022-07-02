https://ria.ru/20220702/shvartsman-1799801949.html

Биография Леонида Шварцмана

Биография Леонида Шварцмана - РИА Новости, 02.07.2022

Биография Леонида Шварцмана

Художник и режиссер-мультипликатор Леонид (настоящее имя Израиль) Аронович Шварцман родился 30 августа 1920 года в городе Минске. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T17:12

2022-07-02T17:12

2022-07-02T17:12

справки

леонид шварцман

союзмультфильм

россия

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Художник и режиссер-мультипликатор Леонид (настоящее имя Израиль) Аронович Шварцман родился 30 августа 1920 года в городе Минске.Заниматься художественным ремеслом Леонид Шварцман начал с шестнадцати лет в студии, где преподавал выпускник Императорской Академии художеств Валентин Волков. В восемнадцать лет он поехал в Ленинград (ныне Санкт-Петербург), рассчитывая поступить в Академию художеств. Но знаний и навыков для поступления не хватило, и до Великой отечественной войны он учился в художественной школе при Академии.Во время войны Леонид Шварцман был в эвакуации в Челябинске, где работал на заводе токарем.После войны он переехал в Москву, где впервые в жизни увидел мультипликационный фильм (до тех пор о существовании такого жанра знал лишь понаслышке). Это была классика анимации – лента Уолта Диснея "Бэмби". Фильм произвел на Леонида Шварцмана такое сильное впечатление, что он решил стать мультипликатором и поступил на художественный факультет Всесоюзного Государственного института кинематографии (ВГИК), который окончил в 1951 году.Более 50-ти лет (1948-2001) Леонид Шварцман проработал на киностудии "Союзмультфильм" сначала как ассистент художника, с 1951 года – как художник-постановщик, с 1975 года – как режиссёр. Работал как в рисованной, так и в кукольной анимации, преимущественно — с режиссерами Львом Атамановым, Романом Качановым, Иваном Уфимцевым, Иваном Аксенчуком.Впервые Шварцман оказался на студии "Союзмультфильм" будучи студентом третьего курса. Художнику-мультипликатору Анатолию Сазонову, который вел занятия со студентами, понравилась его курсовая работа, и Сазонов пригласил Леонида к себе ассистентом на фильм "Федя Зайцев".В фильме "Федя Зайцев" Шварцман рисовал игрушки - матросиков, солдатиков, матрешек. Позднее Леонид Шварцман начал работать над "живыми", реальными персонажами, которых в те годы "рисовали с натуры" – на роли героев мультфильма приглашали настоящих актеров, с их участием снимали сюжет. Потом отснятый материал, кадр за кадром, переводили на бумагу.В такой технике был снят в 1952 году фильм "Аленький цветочек". Роль купца в его "натурном" варианте исполнял Николай Боголюбов, популярный актер кино и театра, ученик Мейерхольда. Чудище играл Михаил Астангов. На роль принца пригласили малоизвестного тогда актера Алексея Баталова.В 1957 году на экраны вышел анимационный фильм "Снежная королева". Над этим фильмом Шварцман работал вместе с Александром Винокуровым. Винокуров рисовал декорации, Шварцман был автором городской части и всех персонажей, кроме разбойников.Картина имела грандиозный успех. В 1957 году на XXII МКФ в Венеции она была удостоена первой премии в категории анимационных фильмов. В 1958 году была отмечена первыми премиями на кинофестивалях в Каннах и в Риме. В 1959 году признана лучшим фильмом года на III МКФ в Лондоне.Леониду Шварцману удалось необычайно точно найти образы "действующих лиц" в мультипликационных фильмах "38 попугаев", а также в мультфильмах про Крокодила Гену и Чебурашку.Самым "трудным героем" оказался придуманный писателем Эдуардом Успенским Чебурашка. В книге о нем было сказано: "Это был непонятный, ни на кого не похожий зверек". Художник рисовал эскиз за эскизом, пока не почувствовал, что в образе появилась "изюминка". Постепенно у Чебурашки "росли" уши, появилась коричневая шерстка, у него укоротились ножки, отпал хвостик.Режиссер Лев Атаманов, пригласивший в 1976 году Шварцмана в мультсериал "Котенок по имени Гав", неоднократно советовал ему заняться режиссурой. После неожиданной кончины мастера в самый разгар работы над проектом, Леониду Ароновичу пришлось самостоятельно заканчивать пятую серию фильма.Многолетнее сотрудничество Леонида Шварцмана с Григорием Остером над "Котенком Гавом" и "38 попугаями" вылилось в новый сериал. Изначально Шварцман выбрал историю о том, как детсадовцы потерялись в зоопарке и подружились с семьей обезьян. Фильм "Гирлянда из малышей" был принят очень тепло, и Остер написал еще несколько историй. В итоге родились шесть серий фильма "Обезьянки младшего возраста". Последняя была снята в 1997 году.Как художник-постановщик Леонид Шварцман работал в более чем 50-ти анимационных лентах, в том числе "Золотая антилопа" (1954), "Похитители красок" (1959), "Дядя Степа - милиционер" (1964), "Варежка" (1967), "Я жду тебя, кит!" (1986), "Доверчивый дракон" (1988), "Дора-дора-помидора" (2001).Леонид Шварцман являлся членом Академии кинематографических искусств "Ника", членом Международной ассоциации анимационного кино (АСИФА). Многие работы художника отмечены призами международных кинофестивалей.Леониду Шварцману были присвоены звания Заслуженного художник РСФСР (1981) и Народного художника России (2002), а также звание Почетного члена Российской Академии художеств (2020). Леонид Шварцман – лауреат премии "Голливуд детям" (1997) за вклад в детскую мультипликацию, обладатель приза "За вклад в профессию" XI Открытого Российского фестиваля анимационного кино (ОРФАК) в Суздале (2006), специального приза имени Алексея Германа Национальной кинематографической премии "Ника".Был награжден премией Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за вклад в развитие отечественного анимационного искусства (2017).Леонид Шварцман был женат на Татьяне Домбровской, являвшейся сотрудником киностудии "Союзмультфильм" (скончалась в 2021 году).2 июля 2022 года Леонид Шварцман скончался. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, леонид шварцман, союзмультфильм, россия