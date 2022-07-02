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Умер режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман - РИА Новости, 02.07.2022
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Культура
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Умер режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман
Умер режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман - РИА Новости, 02.07.2022
Умер режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман
Советский художник и режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман умер на 102-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе студии "Союзмультфильм". РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T15:23
2022-07-02T16:31
культура
общество
новости культуры
леонид шварцман
россия
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Советский художник и режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман умер на 102-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе студии "Союзмультфильм"."Леонид Аронович скончался", — сказал собеседник агентства.Причины смерти не уточняются. Дата и время прощания и похорон будут названы позже.Леонид Шварцман — советский и российский режиссер-мультипликатор, художник мультипликационного кино, лауреат президентской премии. Работал над такими мультфильмами, как "Осторожно, обезьянки!", "Чебурашка", "Крокодил Гена", "Шапокляк".
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общество, новости культуры, леонид шварцман, россия
15:23 02.07.2022 (обновлено: 16:31 02.07.2022)
 
Умер режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман

Умер советский режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМультипликатор Леонид Шварцман
Мультипликатор Леонид Шварцман - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Мультипликатор Леонид Шварцман. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Советский художник и режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман умер на 102-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе студии "Союзмультфильм".
"Леонид Аронович скончался", — сказал собеседник агентства.
Причины смерти не уточняются. Дата и время прощания и похорон будут названы позже.
Леонид Шварцман — советский и российский режиссер-мультипликатор, художник мультипликационного кино, лауреат президентской премии. Работал над такими мультфильмами, как "Осторожно, обезьянки!", "Чебурашка", "Крокодил Гена", "Шапокляк".
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкХудожник-постановщик фильмов о Чебурашке Леонид Шварцман со своими героями в фильме "Речка крокодила Гены"
Художник-постановщик фильмов о Чебурашке Леонид Шварцман со своими героями в фильме Речка крокодила Гены - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Художник-постановщик фильмов о Чебурашке Леонид Шварцман со своими героями в фильме "Речка крокодила Гены"
 
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