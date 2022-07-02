15:23 02.07.2022 (обновлено: 16:31 02.07.2022)
Умер режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман
Умер советский режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман
Мультипликатор Леонид Шварцман. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Советский художник и режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман умер на 102-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе студии "Союзмультфильм".
"Леонид Аронович скончался", — сказал собеседник агентства.
Причины смерти не уточняются. Дата и время прощания и похорон будут названы позже.
Леонид Шварцман — советский и российский режиссер-мультипликатор, художник мультипликационного кино, лауреат президентской премии. Работал над такими мультфильмами, как "Осторожно, обезьянки!", "Чебурашка", "Крокодил Гена", "Шапокляк".
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкХудожник-постановщик фильмов о Чебурашке Леонид Шварцман со своими героями в фильме "Речка крокодила Гены"
Художник-постановщик фильмов о Чебурашке Леонид Шварцман со своими героями в фильме "Речка крокодила Гены"