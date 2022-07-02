https://ria.ru/20220702/shvartsman-1799789709.html

Умер режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман

Умер режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман - РИА Новости, 02.07.2022

Умер режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман

Советский художник и режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман умер на 102-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе студии "Союзмультфильм". РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T15:23

2022-07-02T15:23

2022-07-02T16:31

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Советский художник и режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман умер на 102-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе студии "Союзмультфильм"."Леонид Аронович скончался", — сказал собеседник агентства.Причины смерти не уточняются. Дата и время прощания и похорон будут названы позже.Леонид Шварцман — советский и российский режиссер-мультипликатор, художник мультипликационного кино, лауреат президентской премии. Работал над такими мультфильмами, как "Осторожно, обезьянки!", "Чебурашка", "Крокодил Гена", "Шапокляк".

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, новости культуры, леонид шварцман, россия