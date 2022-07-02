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Россия запустит все ракеты "Протон", заявил Рогозин - РИА Новости, 02.07.2022
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Наука
https://ria.ru/20220702/proton-1799735638.html
Россия запустит все ракеты "Протон", заявил Рогозин
Россия запустит все ракеты "Протон", заявил Рогозин - РИА Новости, 02.07.2022
Россия запустит все ракеты "Протон", заявил Рогозин
Россия запустит все имеющиеся у нее ракеты "Протон", если старты продолжатся и после 2024 года, то могут потребоваться дополнительные переговоры, заявил РИА... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T03:08
2022-07-02T07:39
наука
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Россия запустит все имеющиеся у нее ракеты "Протон", если старты продолжатся и после 2024 года, то могут потребоваться дополнительные переговоры, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Он уточнил, что у Центра Хруничева сейчас есть задел по ракетам "Протон". Это касается, например, систем управления или двигателей. Выбрасывать его, по словам Рогозина, отрасль "просто не имеет права".Рогозин также рассказал, что заказчики пусков привыкли к "Протонам" и аппараты адаптированы к этим ракетам. К тому же под эти ракеты на Байконуре есть действующая, находящаяся в нормальном состоянии стартовая площадка."Конечно (пуски после 2024 года — ред.), это потребует определенных договоренностей по возможности отдельных решений по пускам "Протонов" при соблюдении максимальных гарантий экологической безопасности", - отметил Рогозин.Ранее гендиректор государственного предприятия "Космическая связь" Алексей Волин сообщил, что ракеты "Протон" будут запускать спутники как минимум до 2026 года включительно. В частности, на 2026 год планируется запуск спутника "Экспресс-АМУ4" и под него уже зарезервирован "Протон" с разгонным блоком "Бриз".Эксплуатация ракет "Протон", работающих на токсичном топливе – несимметричном диметилгидразине — по договоренности с Казахстаном завершится в 2025 году, им на смену придет "Ангара-А5" с двигателями на паре кислород-керосин. Как сообщал гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко, Россия может запустить до этого времени еще 14 "Протонов".
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космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин
03:08 02.07.2022 (обновлено: 07:39 02.07.2022)
 
Россия запустит все ракеты "Протон", заявил Рогозин

Гендиректор "Роскосмоса" Рогозин заявил, что "Протоны" не пойдут "на склад или в музей"

© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Протон"
Запуск ракеты-носителя Протон - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Роскосмос
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Запуск ракеты-носителя "Протон". Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Россия запустит все имеющиеся у нее ракеты "Протон", если старты продолжатся и после 2024 года, то могут потребоваться дополнительные переговоры, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы "Протоны" планируем интенсивно эксплуатировать до тех пор, пока они не закончатся. Ничего в музей, на склад мы не собираемся сдавать… Как вопрос будет решен после 2024 года, это вопрос переговоров, но мы считаем, что мы должны дострелять все", - сказал Рогозин.
Он уточнил, что у Центра Хруничева сейчас есть задел по ракетам "Протон". Это касается, например, систем управления или двигателей. Выбрасывать его, по словам Рогозина, отрасль "просто не имеет права".
Рогозин также рассказал, что заказчики пусков привыкли к "Протонам" и аппараты адаптированы к этим ракетам. К тому же под эти ракеты на Байконуре есть действующая, находящаяся в нормальном состоянии стартовая площадка.
"Конечно (пуски после 2024 года — ред.), это потребует определенных договоренностей по возможности отдельных решений по пускам "Протонов" при соблюдении максимальных гарантий экологической безопасности", - отметил Рогозин.
Ранее гендиректор государственного предприятия "Космическая связь" Алексей Волин сообщил, что ракеты "Протон" будут запускать спутники как минимум до 2026 года включительно. В частности, на 2026 год планируется запуск спутника "Экспресс-АМУ4" и под него уже зарезервирован "Протон" с разгонным блоком "Бриз".
Эксплуатация ракет "Протон", работающих на токсичном топливе – несимметричном диметилгидразине — по договоренности с Казахстаном завершится в 2025 году, им на смену придет "Ангара-А5" с двигателями на паре кислород-керосин. Как сообщал гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко, Россия может запустить до этого времени еще 14 "Протонов".
Космонавт во время выхода в открытый космос
Вчера, 13:29Наука
Выход в открытый космос с борта МКС по российской программе пройдет 21 июля
 
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