https://ria.ru/20220702/proton-1799735638.html

Россия запустит все ракеты "Протон", заявил Рогозин

Россия запустит все ракеты "Протон", заявил Рогозин - РИА Новости, 02.07.2022

Россия запустит все ракеты "Протон", заявил Рогозин

Россия запустит все имеющиеся у нее ракеты "Протон", если старты продолжатся и после 2024 года, то могут потребоваться дополнительные переговоры, заявил РИА... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T03:08

2022-07-02T03:08

2022-07-02T07:39

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роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Россия запустит все имеющиеся у нее ракеты "Протон", если старты продолжатся и после 2024 года, то могут потребоваться дополнительные переговоры, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Он уточнил, что у Центра Хруничева сейчас есть задел по ракетам "Протон". Это касается, например, систем управления или двигателей. Выбрасывать его, по словам Рогозина, отрасль "просто не имеет права".Рогозин также рассказал, что заказчики пусков привыкли к "Протонам" и аппараты адаптированы к этим ракетам. К тому же под эти ракеты на Байконуре есть действующая, находящаяся в нормальном состоянии стартовая площадка."Конечно (пуски после 2024 года — ред.), это потребует определенных договоренностей по возможности отдельных решений по пускам "Протонов" при соблюдении максимальных гарантий экологической безопасности", - отметил Рогозин.Ранее гендиректор государственного предприятия "Космическая связь" Алексей Волин сообщил, что ракеты "Протон" будут запускать спутники как минимум до 2026 года включительно. В частности, на 2026 год планируется запуск спутника "Экспресс-АМУ4" и под него уже зарезервирован "Протон" с разгонным блоком "Бриз".Эксплуатация ракет "Протон", работающих на токсичном топливе – несимметричном диметилгидразине — по договоренности с Казахстаном завершится в 2025 году, им на смену придет "Ангара-А5" с двигателями на паре кислород-керосин. Как сообщал гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко, Россия может запустить до этого времени еще 14 "Протонов".

https://ria.ru/20220701/kosmos-1799549684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин