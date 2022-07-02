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Кириенко передал орден Мужества вдове "Моторолы" - РИА Новости, 02.07.2022
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Кириенко передал орден Мужества вдове "Моторолы"
Кириенко передал орден Мужества вдове "Моторолы" - РИА Новости, 02.07.2022
Кириенко передал орден Мужества вдове "Моторолы"
Заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко передал орден Мужества вдове Арсена Павлова, известного как "Моторола", сообщил глава... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T01:21
2022-07-02T01:26
в мире
сергей кириенко
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко передал орден Мужества вдове Арсена Павлова, известного как "Моторола", сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Ранее Пушилин сообщил, что Кириенко принял участие в совещании о ситуации в угольной отрасли ДНР, которое прошло на одной из крупнейших шахт республики "Комсомолец Донбасса"."Перед строем бойцов "Спарты" первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко вручил награду Елене Павловой – супруге Моторолы", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Он добавил, что Арсен Павлов – настоящий русский воин, пример мужества и героизма.Командир батальона "Спарта" ДНР Арсен Павлов (позывной "Моторола") погиб в Донецке 16 октября 2016 года. В лифте его дома сработало взрывное устройство. В ДНР считают, что Павлов погиб в результате теракта, организованного украинскими спецслужбами.В 2020 году в Донецке установили бюст Арсена Павлова на аллее героев. Президент России Владимир Путин в мае 2022 года подписал указ о награждении "Моторолы" орденом Мужества посмертно.
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в мире, сергей кириенко, донецкая народная республика, россия, донецк (днр)
01:21 02.07.2022 (обновлено: 01:26 02.07.2022)
 
Кириенко передал орден Мужества вдове "Моторолы"

Кириенко передал орден Мужества вдове командира батальона "Спарта" Арсена Павлова

© РИА Новости / Алексей ДаничевВо время памятного мероприятия, посвященного погибшему командиру ополчения ДНР Арсению Павлову ("Моторола")
Во время памятного мероприятия, посвященного погибшему командиру ополчения ДНР Арсению Павлову (Моторола) - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Во время памятного мероприятия, посвященного погибшему командиру ополчения ДНР Арсению Павлову ("Моторола"). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко передал орден Мужества вдове Арсена Павлова, известного как "Моторола", сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее Пушилин сообщил, что Кириенко принял участие в совещании о ситуации в угольной отрасли ДНР, которое прошло на одной из крупнейших шахт республики "Комсомолец Донбасса".
"Перед строем бойцов "Спарты" первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко вручил награду Елене Павловой – супруге Моторолы", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Арсен Павлов – настоящий русский воин, пример мужества и героизма.
Командир батальона "Спарта" ДНР Арсен Павлов (позывной "Моторола") погиб в Донецке 16 октября 2016 года. В лифте его дома сработало взрывное устройство. В ДНР считают, что Павлов погиб в результате теракта, организованного украинскими спецслужбами.
В 2020 году в Донецке установили бюст Арсена Павлова на аллее героев. Президент России Владимир Путин в мае 2022 года подписал указ о награждении "Моторолы" орденом Мужества посмертно.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 12:45Специальная военная операция на Украине
Пушилин вручил государственные награды бойцам ДНР
 
В миреСергей КириенкоДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонецк (ДНР)
 
 
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