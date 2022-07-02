01:21 02.07.2022 (обновлено: 01:26 02.07.2022)
Кириенко передал орден Мужества вдове "Моторолы"
Кириенко передал орден Мужества вдове командира батальона "Спарта" Арсена Павлова
© РИА Новости / Алексей ДаничевВо время памятного мероприятия, посвященного погибшему командиру ополчения ДНР Арсению Павлову ("Моторола")
Во время памятного мероприятия, посвященного погибшему командиру ополчения ДНР Арсению Павлову ("Моторола"). Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко передал орден Мужества вдове Арсена Павлова, известного как "Моторола", сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее Пушилин сообщил, что Кириенко принял участие в совещании о ситуации в угольной отрасли ДНР, которое прошло на одной из крупнейших шахт республики "Комсомолец Донбасса".
"Перед строем бойцов "Спарты" первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко вручил награду Елене Павловой – супруге Моторолы", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Арсен Павлов – настоящий русский воин, пример мужества и героизма.
Командир батальона "Спарта" ДНР Арсен Павлов (позывной "Моторола") погиб в Донецке 16 октября 2016 года. В лифте его дома сработало взрывное устройство. В ДНР считают, что Павлов погиб в результате теракта, организованного украинскими спецслужбами.
В 2020 году в Донецке установили бюст Арсена Павлова на аллее героев. Президент России Владимир Путин в мае 2022 года подписал указ о награждении "Моторолы" орденом Мужества посмертно.