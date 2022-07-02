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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 02.07.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T19:48

2022-07-02T19:48

2022-07-02T19:48

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено десять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало о двух обстрелах Пантелеймоновки, украинские войска выпустили 14 снарядов калибром 152 миллиметра.

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины