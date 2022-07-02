https://ria.ru/20220702/most-1799648406.html

Русский мост во Владивостоке

Русский мост во Владивостоке - РИА Новости, 02.07.2022

Русский мост во Владивостоке

Русский мост – вантовый мост, впервые в истории соединивший остров Русский с материковой частью Владивостока. Мостовой переход протянулся от полуострова... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T01:01

2022-07-02T01:01

2022-07-02T01:01

справки

владивосток

русский (остров)

россия

главгосэкспертиза

глонасс (система навигации)

мостовик

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799649604_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_1c5530a08abf7774a32c421651e0eba5.jpg

Русский мост – вантовый мост, впервые в истории соединивший остров Русский с материковой частью Владивостока. Мостовой переход протянулся от полуострова Назимова, в районе бухты Патрокл, через пролив Босфор Восточный до мыса Новосильского на острове Русский. Величина центрального пролета Русского моста является мировым рекордом для реализованных проектов такого класса – 1104 метра. Сооружение, пересекающее пролив Босфор Восточный, имеет минимальное соотношение длины пролета к ширине. В настоящее время это самый длинный вантовый мост на планете. Его общая длина – 1885,53 метра, а общая протяженность мостового перехода с эстакадами составляет 3,1 тысячи километра. Ширина моста – 29,5 метра, его высота над зеркалом воды – 70 метров. У моста два пилона высотой 320,9 метра. Ванты Русского моста имеют рекордную длину. Самый большой из них вытянулся на 580 метров. Мостовой переход представляет собой четыре полосы движения автотранспорта (по две в каждую сторону), ширина проездной части составляет 23,8 метра. Массивные конструкции моста раскачиваются под воздействием морских ветров и подземных толчков. Чтобы опасные вибрации не передавались сооружению, строители установили на группе вант полуактивные демпферы. Это гидроцилиндры с поршнями, которые гасят колебания за счет изменения вязкости жидкости в зависимости от величины тока, генерируемого колебаниями вант. Кроме того, по всему мосту установлены несколько "приемников", которые с помощью спутниковой связи ГЛОНАСС и GPS контролируют колебания пилонов – особых опор для тросов. Другие приборы определяют за одну секунду температуру, что необходимо при контроле за механизмами в зимнее время. Идея связать материковую и островную части столицы Приморья зародилась еще в начале XXвека. Первый проект был выполнен в 1939 году и предназначался для железнодорожной артиллерии, второй – в 1960-е годы, но оба не были реализованы. После этого еще неоднократно (в 1970-е, 1980-е и 1990-e годы) разрабатывались новые проекты моста на остров Русский, но они оставались только на бумаге. Материковую часть города с островом связывала только паромная переправа. Зимой она практически переставала функционировать, да и летом работала нерегулярно, прерываясь из-за частых штормов. Решение о строительстве моста на остров Русский было принято в 2007 году в рамках подготовки к проведению саммита организации Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2012 году на острове Русский во Владивостоке.Сооружение мостового перехода стало осуществляться в рамках подпрограммы "Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе". В начале октября 2007 года омское НПО "Мостовик" выиграло тендер на проектирование мостового перехода на остров Русский. Главным партнером объединения в выполнении проектных работ стала крупнейшая российская проектная организация "Институт Гипростроймост Санкт-Петербург". К работе также был привлечен ряд российских и зарубежных научных компаний. Всего в проектировании, изысканиях, исследованиях и другой инжиниринговой деятельности, связанной с подготовкой проектной и рабочей документации для строительства моста, было привлечено около 50-ти российских и зарубежных компаний.Конструкция моста была определена, исходя из двух основных факторов: кратчайшее расстояние по акватории в месте пересечения мостового перехода – 1460 метров, глубины фарватера достигают 50 метров. Кроме того, учитывалась сложнейшая геология, высокая сейсмическая активность района и сложные климатические условия. Здесь наблюдается перепад температур от минус 31 до плюс 37 градусов, скорость штормового ветра достигает 36 метров в секунду, высота штормовой волны – 5-6 метров, а зимой образовывается лед толщиной до 70 сантиметров. Омские проектировщики в 2007 году подготовили два варианта моста: висячий и вантовый. В результате был принят вариант вантового моста. В апреле 2008 года специалисты завершили разработку проекта мостового перехода. В мае того же года предложенный проект вантового моста был одобрен Главгосэкспертизой России и рекомендован к утверждению заказчиком – администрацией Приморского края. Генеральный подрядчик строительства – ОАО УСК "Мост" – был определен 31 августа 2008 года распоряжением правительства РФ. Основным субподрядчиком стало НПО "Мостовик". Строительство моста на остров Русский было начато 3 сентября 2008 года. Его сооружение велось с двух сторон одновременно – с острова Русский и с полуострова Назимова. Металлоконструкции моста были изготовлены по новой для России технологии, позволяющей им при нагрузке всегда оставаться одновременно гибкими и прочными. В августе 2009 года строители приступили к монтажу первого пролета эстакады. С июля 2011 года по конец марта 2012 года специалисты проводили монтаж вантово-балочной системы моста в русловом пролете. Всего было установлено 168 суперкомпактных вант, специально разработанных для поддержания 1104-метрового пролетного строения – по 42 пары с каждой стороны пролива. Их общая длина составляет более 54 километров. Каждый из вант набран из стрендов, что позволяет при необходимости, не снимая ванта, вытащить отдельно стренд и поменять его. Суммарная протяженность высокопрочных стрендов, заправленных в оболочки – свыше 2856 километров. Смонтированные ванты белого, синего и красного цветов символизируют российский триколор. Они изготавливались во Франции. 12 апреля 2012 года строители во Владивостоке закончили монтаж последней панели пролета моста. Через неделю специалисты окончательно завершили стыковку сооружения – на 70-метровой высоте над уровнем моря в торжественной обстановке была закончена сварка последнего метра "золотого шва" главной металлической балки жесткости моста. 13 июня строители завершили асфальтирование его проезжей части. Строительство моста обошлось федеральному бюджету в 33,9 миллиарда рублей.2 июля 2012 года, в день рождения Владивостока, было открыто движение по мосту в тестовом режиме. В церемонии открытия принимал участие премьер-министр России Дмитрий Медведев.Торжественная церемония запуска движения общественного и городского транспорта по мосту состоялась 1 августа того же года. В начале сентября 2012 года мэрия Владивостока утвердила официальные названия моста – Русский. Его предложила комиссия по топонимике Владивостока, которая учла и мнения жителей города. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

владивосток

русский (остров)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, владивосток, русский (остров), россия, главгосэкспертиза, глонасс (система навигации), мостовик